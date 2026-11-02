У «Торпедо» будет новый тренер. Разгром Аленичева. Триумф Юрана. 16-й тур ФНЛ

Яркие события 16-го тура ФНЛ — в обзоре «СЭ».

Юран угадал с Фуррье — француз забил два мяча «Сочи»

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 16-й тур.

01 ноября, 17:00. Фишт (Сочи)

В центральном матче тура «Сочи» Игоря Осинькина принимал «Урал» Сергея Юрана.

Одна из главных интриг этой встречи, да и, пожалуй, всего тура звучала так: получат ли гости право на перспективный штрафной и доверят ли его исполнить своему голкиперу Селихову? В прошлом туре экс-вратарь «Спартака» однозначно вошел в историю. Александр забил красивейший гол со стандарта — в ворота «Челябинска». Общественность ждала новых снайперских подвигов кипера «шмелей».

Игорь Осинькин выпустил тот же состав, который начинал игру с «Текстильщиком» (3:1).

Сергей Юран оставил в запасе Секулича, отрядив на острие атаки Фуррье. Даже в заявке не оказалось 21-летнего форварда Бокова, набравшего уже восемь баллов по системе «гол плюс пас». В центре поля впервые в сезоне в стартовом составе появился 20-летний Морозов.

Дебют встречи прошел в спокойном режиме: соперники осторожничали, присматривались друг к другу, многовато фолили. «Сочи» ожидаемо больше владел мячом, «Урал» грамотно перекрывал все свободные зоны, но сам прессинговал не слишком агрессивно.

Спокойное течение игры было нарушено на 34-й минуте. Гости в своей редкой атаке забили. Все получилось максимально просто, но эффективно. Подача Сунгатулина из глубины — и мощный удар головой Фуррье, оставившего не у дел Солдатенкова, под перекладину. 0:1! Что ж, ставка Юрана в атаке сработала.

«Сочи» так и не проснулся до перерыва, действовал академично.

Тем не менее Осинькин никаких замен делать не стал. Конкретики в атаке сочинцев не прибавилось, а «Урал» взял и провел блестящую комбинацию. Мяч был доставлен на левый фланг. Умница Морозов (еще одно интересное решение Юрана) «накрутил» Солдатенкова и опасно прострелил во вратарскую. Митров эту передачу прервал, однако отбил мяч точно на ногу Фуррье. Легионер расстрелял пустые ворота. 0:2! Не совладавший с эмоциями француз камерунского происхождения снес угловой флажок и увидел перед собой желтую карточку. Но едва ли тренеры «Урала» его за это накажут. Все-таки дубль в такой игре!

Мяч у хозяев держался плохо, «шмели» все перехватывали в центре (Кордейро был просто безупречен) и улетали в контратаки. Осинькин бросил в бой Мелешина и Кожемякина. Юран тоже освежил атакующую линию: Секулич вышел вместо Фуррье.

Селихову так и не представилась возможность доказать, что его гол со штрафного в прошлом туре вовсе не случайность. Однако свою непосредственную работу он выполнил превосходно. Какой же сложный мяч он вытащил в прыжке из-под перекладины после мощного выстрела Барта! Сейв тура — не иначе.

0:2. Важнейшая, статусная победа «Урала». Команда Юрана вышла на чистое третье место и отстает от «Сочи» всего на одно очко.

Аленичев попал под каток «Нижнего»

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 16-й тур.

30 октября, 20:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Лидер турнира — «Нижний Новгород» Вадима Гаранина дома разобрался с «Арсеналом» Дмитрия Аленичева. 4:0!

Атакующую тройку нижегородцев составили Сарвели, Грулев и Пополитов. За креатив в центре поля отвечали Ермаков и Соколов.

Аленичев решил видоизменить дуэт форвардов. Рядом с Магомедовым действовал не Мелекесцев, а Бирюков.

Неприятности для гостей начались со стартовым свистком встречи. Сарвели совершил впечатляющий рейд по левому флангу, сместился в центр и выкатил мяч под удар Пополитову. Мелихов справился с неприятным ударом в ближний угол.

Впрочем, уже через девять минут голкипер туляков капитулировал. Соколов после ювелирной подачи Коледина в штрафную первым же касанием с правой ноги уложил мяч в нижний угол. 12-е результативное действие 23-летнего атакующего хавбека в сезоне.

И буквально тут же Пополитов реабилитировался за упущенный момент в начале игры. На этот раз Глеб по достоинству оценил пас Сарвели и не оставил шансов Мелихову — 2:0!

После перерыва характер встречи не изменился. Подопечные Гаранина атаковали без передышки, а вот гости впереди смотрелись совсем уж беззубо. Пополитов здорово, одним финтом, ушел от опеки Кармаева и хлестко выстрелил в дальний угол. Великолепный сейв Мелихова еще ненадолго оставил туляков в игре.

В целом защитники «оружейников» выглядели статистами. Гоцук постоянно не успевал за своими оппонентами. На 70-й минуте он зацепил в своей штрафной площади упорхнувшего от него Игнатенко. Сарвели хладнокровно реализовал 11-метровый.

Точку в игре поставил 20-летний Игнатенко, технично подрезавший головой мяч в дальний угол после навеса Калинского.

Седьмая подряд победа команды Гаранина. Помимо «Арсенала», за последний месяц под этот каток попали «Ленинградец» (6:0), «Енисей» (5:0), а также «Шинник» в Кубке России (4:0). «Нижний» увеличил отрыв от второго места с 8 до 11 очков.

«Арсенал» при Аленичеве пока многовато пропускает: 11 мячей в четырех турах.

— Играли против лидера, самой атакующей и забивающей команды лиги. Предоставили хозяевам слишком много пространства. Так нельзя! Креативная группа атаки соперника использовала свои шансы. Абсолютно заслуженная победа «Нижнего».

Не ожидал, что за 90 минут мы не создадим ни одного голевого момента. Может быть, у кого-то из игроков были скованность и нервозность. Не узнал свою команду. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Не имеем права показывать такой футбол. Ответственность лежит на мне. Но и ребята должны понимать: так трусливо играть нельзя! — заявил Аленичев на пресс-конференции.

«Торпедо» рассталось со Сторожуком

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 16-й тур.

01 ноября, 16:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

«КАМАЗ» и «Торпедо» поделили очки в автозаводском дерби.

Рулевой москвичей Александр Сторожук поменял схему — с 4-4-2 на 4-2-3-1. На острие расположился Окоронкво, под ним — Погосов. Роль левого инсайда выполнял Берковский, правого — Оганесян.

Первый тайм получился малособытийным и запомнился прежде всего смелым решением голкипера челнинцев. Замерец в попытке опередить Окоронкво решил обвести нигерийца: вышло красиво, а главное, эффективно. В целом «КАМАЗ» ни в чем не уступал «Торпедо».

После перерыва гости перестроились на игру в два нападающих. На поле появился Каштанов. Это дало свои плоды. Именно Алексей на 68-й минуте великолепной закидушкой со своей половины поля отрезал двух защитников и вывел Окоронкво один на один с вратарем. Африканец забил пятый гол в восьмом матче за черно-белых!

Подопечным Сторожука не хватило каких-то секунд, чтобы увезти из Челнов три очка. На четвертой добавленной минуте Семенов, получив мяч на правом фланге, сместился в центр вдоль линии штрафной и с левой ноги закрутил его в дальнюю девятку. Солдатенко в отчаянном прыжке до мяча дотянулся, но не спас. 1:1.

— Первый тайм у нас абсолютно не получился, — признал на пресс-конференции Александр Сторожук. — Соперник, отдадим ему должное, накрывал нас на каждом участке поля, было много борьбы, единоборств. Во втором тайме перешли на более знакомую нам схему, начали цепляться, качественнее проходить центр поля. Забили гол, терпели, но не получилось добыть три очка. Игрок «КАМАЗа» здорово все исполнил. Понимали, что угроза исходит с правого фланга. Не успели нейтрализовать ее. Результат, наверное, закономерный.

«Торпедо» опустилось на четвертую строчку в таблице, пропустив вперед «Урал».

Отвечая на вопросы журналистов, Сторожук даже не предполагал, что эта пресс-конференция станет для него в «Торпедо» последней.

В понедельник клуб официально объявил о расставании. Причины расторжения контракта не называются, но вряд ли они лежат в спортивной плоскости. При Сторожуке черно-белые в 16 турах одержали восемь побед при пяти ничьих и трех поражениях. По игре москвичи выглядят сейчас командой, которая как минимум поборется за место в стыках.

Вообще, «Торпедо» приучило нас к экстравагантным поступкам. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне Дмитрий Парфенов проработал в команде всего месяц и был уволен только потому, что один из владельцев клуба — Леонид Соболев захотел вернуть на тренерский мостик Олега Кононова.

Тихонов: «Не думал, что команда настолько разобрана...»

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 16-й тур.

31 октября, 14:00. Рощино Арена (Рощино)

Александр Тарханов проработал у руля «Енисея» всего две недели. На днях команду принял Андрей Тихонов. Это уже третий приход легенды «Спартака» в красноярский клуб. На этот раз первый блин действительно получился для него комом. На выезде «львы» уступили «Ленинградцу» — 0:3.

Дублем в составе хозяев отметился 21-летний левый вингер Яковлев. Его первый гол — украшение не только тура, но и всего сезона. Дмитрий, увидев, что Опарин немного вышел из ворот, жахнул с правой метров с 30 и поразил дальнюю девятку!

Третий мяч «Ленинградца» — тоже результат удара из-за пределов штрафной. Показалось, что Опарин лишь в последний момент увидел мяч, пущенный Морозовым по центру под перекладину.

— Принимая команду, думал, что не все так плохо... В плане готовности и игры. Я не предполагал, что в таком разобранном состоянии находится команда. Несколько человек только соответствовали игровому тонусу, — грустно констатировал Тихонов на пресс-конференции. — Нет ресурсов для замен. Нет центральных защитников. Поражался, сколько потерь было у нас в первом тайме. Впереди — недельный цикл. Будем работать.