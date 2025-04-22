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Шатов не обошел Кононова. Гогниев разнес систему ВАР. 29-й тур ФНЛ

«Сочи» разгромил «Аланию» в ФНЛ, «Балтика» сыграла вничью с «Соколом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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«Урал» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 29-го тура первой Лиги (1:1).
Фото ФК «Урал»
Яркие события 29-го тура ФНЛ — в обзоре «СЭ».

«Урал» не сбросил «Торпедо» со второго места

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
21 апреля, 00:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Урал

В центральном матче тура «Торпедо» на «Арене Химки» принимало «Урал». В случае победы подопечные Олега Шатова выходили на чистое второе место, сместив с него как раз таки москвичей. Встреча должна была ответить на вопрос: находятся ли весной автозаводцы в игровом кризисе (три поражения в семи турах) или все еще поправимо?

После матча с «Чайкой» (1:2) Олег Кононов произвел перестановки в составе. Место в воротах занял Волков. Сюрприз! Это дебют Михаила в ФНЛ. Компанию Чуричу в опорной зоне составил не Нетфуллин, а Хосонов. Вернувшийся в строй Гузман вышел на позиции «десятки». Слева в атаке Алыкулов заменил Алессона. А роль центрфорварда была доверена Юшину.

В ворота «Урала» вернулся Селихов, пропустивший два тура ФНЛ и кубковый поединок со «Спартаком» из-за болезни. А вот лучшего бомбардира «шмелей» в этом сезоне Секулича (9 голов) не оказалось даже в запасе — травма. В итоге на острие атаки с первых минут орудовал Марков.

Первый опасный момент остался за черно-белыми. Алыкулов после передачи Хосонова лихо убежал от Бегича, но с семи метров с левой ноги пробил очень неточно.

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Гузман к своему моменту отнесся гораздо бережнее. После подачи с углового Иваньков навязал борьбу защитникам гостей, мяч отлетел к колумбийцу, который первым же касанием поразил правый от себя угол. 1:0. Это второй гол в первой лиге самого дорогого новичка в истории ФНЛ (1,8 миллиона евро).

Через четыре минуты положение «шмелей» могло стать совсем уж непростым. Манелов после грубой ошибки игроков обороны екатеринбуржцев вывалился один на один с Селиховым, но не переиграл экс-голкипера «Спартака» в ближнем бою.

В первом тайме «Урал» впереди ничего не создал. Гостям не хватало темпа и конкретики.

Второй тайм начался с авантюры Селихова. Александр почему-то затянул с выносом мяча и едва не был накрыт Алыкуловым. В итоге хозяева на ровном месте заработали угловой, после подачи которого окружили арбитра. Не заваливал ли Егорычев в своей штрафной Байтукова? Перезва показал: играем дальше.

На 59-й минуте «Торпедо» забило второй мяч. Вот только судья на линии зафиксировал у Юшина положение «вне игры».

«Урал» ответил своим голом. Легитимным. Сработала замена Шатова. Железнов после подачи Мосина с правого фланга опередил Шевченко и здорово пробил головой. 1:1.

Для «Торпедо» беда не пришла одна. Через три минуты после пропущенного гола Бородин сфолил на Маркове и увидел перед собой вторую желтую карточку.

До финального свистка «Урал» не разыграл лишнего. Хотя Марков дважды оказался в эпицентре событий. На 80-й минуте Евгений был близок к красивому голу. Волков не слишком удачно сыграл на выходе после подачи углового. Мяч заметался по его вратарской, форвард «шмелей» изловчился и пробил через себя. Штанга!

А уже в компенсированное время показалось, что Шевченко завалил опытного нападающего на газон. Система ВАР на этом матче не работала, а Перезва никакого криминала не увидел и на «точку» не показал. 1:1.

«Торпедо» осталось вторым, «Черноморец» отстает от москвичей на одно очко, «Сочи» и «Урал» — на два.

Талалаев: «Это золотое очко». «Сокол» притормозил «Балтику»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Сокол

Победная поступь «Балтики» прервалась на шестом матче. Лидер турнира дома не смог обыграть борющийся за выживание «Сокол» — 1:1. Интригу встрече придавал тот факт, что с недавних пор саратовцев тренирует Младен Кашчелан, проведший более 100 игр за калининградцев.

Атакующее трио команды Андрея Талалаева вновь составили Титков, Пряхин и Хиль. А гол организовали центральные защитники. Варатынов решился на удар с 25 метров. Крайков вытащил мяч из нижнего угла, но отбил по центру. Гассама с левой ноги, положив корпус, дослал мяч в сетку — 1:0.

Через пару минут хозяева быстро разыграли угловой, и Пряхин шикарно выстрелил в сторону дальнего верхнего угла. Штанга!

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Казалось, калининградцы уже не ослабят хватку, но до перерыва саратовцы больше не пропустили. А сразу после возобновления игры счет сравняли. «Балтика» оказалась не готова к стандарту «Сокола», и Молодцов при полном попустительстве защитников буквально внес головой мяч в ворота.

Подопечные Талалаева встрепенулись только в компенсированное время. Лисакович на радиусе штрафной убрал на замахе защитника и здорово закручивал мяч в правый нижний от себя угол. Браво, Крайков!

— «Сокол», как и все команды, которые сюда приезжают, играл от обороны, — заметил на пресс-конференции Андрей Талалаев. — Нас немного подвела реализация моментов. Очень понравились последние 20 минут. Считаю, это очко станет золотым. Потом вы в этом сами убедитесь. А пока наслаждайтесь тем процессом, который сейчас происходит. Все у нас хорошо. Проблемы? А у «Балтики» появилась обойма после зимы? Вот кем, например, заменить Менделя и Петрова? Мы лимитированы в некоторых позициях.

Главный тренер Хабаровска: «Был соблазн заменить судью»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
19 апреля, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
СКА-Хабаровск

«Черноморец» дома взял верх над «СКА-Хабаровском» — 2:1.

Первый тайм получился равным. В составе армейцев выделялся неутомимый Гонгадзе. Однажды он, отклеившись от опекуна, головой бил в дальний угол — рядом со штангой.

На 39-й минуте на помощь «морякам» пришел ВАР. Арбитра Головко пригласили к монитору, и после просмотра эпизода он посчитал, что Журавлев подыграл себе рукой в своей штрафной. Акбашев четко реализовал пенальти. Роман отличился в третьем матче кряду.

Армейцы сравняли счет на 59-й минуте. Гол имени Симоняна. Артем принял мяч на грудь после фланговой передачи, затем левой ногой перекинул его через Фомина. А правой, не дав мячу опуститься на газон, мощно пробил в ближний угол. Красота.

В последних трех турах Олег Василенко делает ставку в атаке на Гузину. Но как же полезно выходит на замену Уридия! На 75-й минуте Мераби разобрался в чужой штрафной с двумя оппонентами и с левой ноги пальнул в дальний угол. Мяч летел мимо створа. Но Гузина в падении переправил его в сетку. 2:1.

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Через 10 минут Уридия мог отправить армейцев в нокаут, коварно выстрелив из-под защитника. Имамов успел сложиться и выручил гостей.

— Симонян завелся, не было ли соблазна его заменить? — вопрос на пресс-конференции главному тренеру гостей Алексею Поддубскому.

— Был соблазн. Судью заменить. Если человеку рвут майку и это не фол... Вы мне объясните. Это нормально?

«Черноморец» — третий, Хабаровск — шестой.

Гогниев: «Почему ВАР все решения принимает в пользу хозяев?»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Алания

«Сочи» дома уверенно разобрался с «Аланией» — 4:0.

C первых минут подопечные Роберта Морено начали обстреливать ворота Натабашвили со средней дистанции. После удара Крамарича мяч, срикошетив от ноги Гогниева-младшего, изменил направление и угодил в перекладину.

А вот Абердин на 31-й минуте шансов голкиперу гостей не оставил. Экс-защитник «Хетафе» все исполнил мастерски, с 17 метров с правой пробив по замысловатой траектории. Мяч летел по центру, но в последний момент вильнул в левый от вратаря угол. 1:0.

«Сочи» мог «закрывать» игру сразу после перерыва. Писарский упустил вернейший шанс, выскочив один на один с Натабашвили. А затем голкипер справился с непростым ударом Барта из-под защитника.

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Интрига в этой встрече была убита на 60-й минуте. Да как! После закидушки Сааведры Макарчук с левого фланга с лета пробил левой ногой. Точно в дальний верхний угол!

«Позвоните в футбольный Лувр! Скажите, что им везут шедевр!» — воскликнул в эфире комментатор матча. А многие вспомнили о мяче ван Бастена в ворота Дасаева в финале Евро-1988.

Вскоре «барсы» остались в меньшинстве: судья Карпов после подсказки видеоарбитров изменил свое решение и вместо желтой карточки удалил Чиркова с поля.

До финального свистка Натабашвили еще дважды вытаскивал мяч из сетки. Мелешин забил 11-й гол в сезоне и сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

После игры у главного тренера гостей Спартака Гогниева возникли серьезные вопросы к ВАР:

— Мы еще не готовы вдесятером выигрывать у команды, которая ставит задачу выйти в РПЛ. Давайте поговорим о ВАР. Надо уже поднимать этот вопрос. Почему ВАР все решения принимает в пользу команды, которая играет дома? Буквально все! Поднимите статистику. У меня удалили трех центральных защитников. Все игры были на выезде, понимаете? Сегодня судья сначала показал желтую. Потому его позвали к монитору, и он высмотрел там «фол последней надежды». И все молчат. Значит, всех все устраивает? Предвзятость? Да я не знаю... Никого за руку не ловил. Да и сейчас мне могут сказать: «Да чего ты там жалуешься, что рассказываешь? Посмотри на табло — 0:4!»

«Сочи» делит с «Уралом» четвертое место. «Алания» — последняя. До спасительной 15-й строчки, на которой расположилась «Уфа», — три очка.

Олег Шатов
Первая лига
ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.04 14:00
Урал – Балтика
 - : -
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
26.04 18:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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