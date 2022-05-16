Мастер-класс от Бородюка: «Торпедо» — в шаге от РПЛ!

Самые яркие события 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Зависимость «Оренбурга» от Фамейе

37-й тур ФНЛ подарил два матча с приставкой «супер». Первый состоялся в Хабаровске, где идущий на четвертом месте местный СКА принимал лидера турнира — «Оренбург».

В первом тайме армейцы больше владели мячом, но создали, по сути, лишь один опасный момент. Это Караев пальнул со средней дистанции мимо дальнего угла. «Оренбург» осторожничал, уповая на редкие контратаки, фланговые прострелы и стандарты.

А почти сразу после перерыва Хотулев в верховой борьбе попал рукой в лицо Фомину. И арбитр Куликов без доли сомнения указал на точку. Тянул ли этот фол на 11-метровый? Вопрос к ЭСК. Так или иначе, Гащенков без особых проблем переиграл Кеняйкина — 1:0.

«Оренбургу» пришлось включаться по полной программе, но гости нарвались на классный выпад хабаровчан. Цаллагов в чужой штрафной разобрался с двумя защитниками и стрелял, казалось, наверняка в дальний угол — Кеняйкин продемонстрировал чудеса реакции.

Марцел Личка отреагировал тройной заменой, бросив в бой Миронова, Коряна и Ковалева. Не сильно сработало. В отсутствие травмированного Фамейе «газовики» смотрелись довольно беззубо впереди.

Правда, им на помощь едва не пришел стандарт. Печенин подал с углового, защитники хозяев мяч вынесли, и он вновь достался левому защитнику гостей. Последовал не то прострел, не то удар — мяч коварным образом мог залететь в сетку, но Сугробов, очень надежно проведший всю встречу, угрозу отвел. Чуть позже голкипер красно-синих справился с выстрелом Коряна в ближний угол.

В итоге победа СКА с минимальным счетом. «Енисей» дома проиграл «Торпедо» (0:1), что обеспечило Хабаровску место в стыках. «Оренбург» опустился на вторую строчку.

— Было много борьбы на поле. Ожидали тяжелую игру здесь. У вас неплохие нападающие. В первом тайме мы много ошибались в передачах. Во втором — все решил один момент. Пенальти... Мы попробовали больше контролировать мяч. Считаю, в паре эпизодов мои игроки могли принять более оптимальное решение, лучше исполнить. Считаю, Хабаровску немного повезло. Теперь нам надо думать о матче с «Волгарем», о последнем туре, — сказал на пресс-конференции Марцел Личка.

Матч между «СКА-Хабаровск» и «Оренбургом». ФК «Оренбург»

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что «Оренбург» сейчас страдает от своих предыдущих игр.

— В целом игра была ничейная. Обе команды боялись ошибиться, осторожничали. Ключевой момент — пенальти в ворота «Оренбурга». Это фол по неосторожности. В принципе, у арбитра имелись основания для того, чтобы показать на точку. Так что тут нельзя сказать, что судья «нарисовал» этот пенальти. Если честно, я ожидал больше чудачеств от арбитров в этом туре. Как правило, на финише первой лиги, когда на кону стоит многое, судьи частенько допускали серьезные ошибки. Но в этом туре их не было! Куликов в Хабаровске, Сельдяков в Красноярске, Федотов в Липецке отработали без серьезных нареканий. Молодцы. Мы привыкли ругать рефери, но сегодня, считаю, они отсудили лучше, чем их коллеги в РПЛ.

«Оренбург» уступил. На мой взгляд, команде Лички воздается за те странные матчи, которые она провела ранее. В итоге расплескала свое преимущество. Теперь под угрозой прямой выход в РПЛ. Вообще, для ФНЛ большая редкость, что все решится в самом последнем туре. Три клуба разыграют две путевки. Это же здорово!

Кроме того, эта игра показала, как «Оренбург» сильно зависит от Фамейе. Без африканца гости почти ничего не смогли показать впереди. Фамейе для «Оренбурга» — это как Султонов для «Торпедо».

Матч между «Торпедо» и «Енисеем». Фото ФК «Торпедо» ФК «Торпедо»

Все решил Султонов. «Енисей» без РПЛ

Вторая игра дня состоялась в Красноярске, где местный «Енисей», преследовавший «СКА-Хабаровск», собирался дать бой «Торпедо», которое в случае победы выходило бы в лидеры ФНЛ.

Тренерский штаб хозяев удивил, оставив в запасе Окладникова, Зотова и Кичина. Впрочем, это никак не повлияло на стиль игры «львов». Они решили сыграть с автозаводцами в открытый футбол и до перерыва были поближе к голу. На 14-й минуте Иванов после классной диагонали бил с правой ноги в ближнюю «девятку» — мяч пролетел выше цели.

Матч смотрелся, скорости радовали. Москвичи не отсиживались сзади, но впереди до конкретики дело не доводили. На острие атаки в третьем матче кряду Александр Бородюк выпустил Калмыкова, а не Лаптева.

Cразу после перерыва в составе «Енисея» все-таки появились Зотов и Кичин. Окладников вышел раньше, заменив травмированного Молтенинова. Правда, Зотов отыграл всего восемь минут — повреждение не позволило ему продолжить встречу.

Несмотря на серьезные кадровые потери, «Енисей» продолжал действовать первым номером, комбинировал до штрафной, но по воротам почти не бил.

Бородюк, решив освежить атаку, бросил в бой Лаптева и Султонова, который не играл с середины апреля.

Именно самый результативный футболист ФНЛ решил исход встречи. Орехов великолепным пасом вывел Султонова один на один с Опариным, и форвард забил свой 15-й гол в этом сезоне. А через четыре минуты Лаптев мог убивать интригу, но из такой же позиции, как одноклубник, не переиграл голкипера хозяев.

Очередная прагматичная победа команды Бородюка. «Енисей» потерял шансы попасть в стыки. «Торпедо» обошло на одно очко «Оренбург». Теперь для прямого выхода в РПЛ москвичам достаточно дома сыграть вничью с «Кубанью».

На пресс-конференции Александр Бородюк, еще не зная результата матча «Металлург» — «Факел», говорил прежде всего о характере своих подопечных.

— «Енисей» — хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол. Нам было непривычно играть на таком газоне. Вдвойне приятно, что ребята выдержали физически, у многих сводило ноги. Мы проявили характер. На протяжении всего сезона отмечаю именно этот фактор — характер. Султонов прекрасно сыграл в эпизоде, но я отмечаю всю команду — от Султонова до вратаря и массажиста.

Футболисты «Торпедо» празднуют победу. ФК «Торпедо»

Щербаченко отдал должное наставнику автозаводцев.

— Считаю, Александр Бородюк в очередной раз дал мастер-класс своим коллегам по ФНЛ. Очень грамотно тактически выстроил игру своей команды. Да, «Енисей» владел мячом, были неплохие подходы к штрафной, но дальше дело не шло. Почему? «Торпедо» эффективно перестраивалось и перекрывало все зоны, прочитывая действия соперника. Здесь стоит снять шляпу перед Бородюком. Его нередко называют тренером старой школы. Но в этом вообще нет ничего зазорного. Сейчас такой же специалист появился в «Велесе» — Сергей Петренко. То есть наблюдается такая тенденция. Тренеры нашего поколения сегодня более системны. Они знают, как варьировать тактику по ходу игры, как правильно выстраивать тренировочный процесс. Ведь у того же «Енисея» сегодня возникли проблемы с мышечными травмами. «Вылетел» сначала Бевеев, а потом и Зотов. Видимо, красноярцы недоработали, недосмотрели... В таких моментах Гаранину не хватило опыта. Тем не менее мы должны сказать «Енисею» спасибо за ту яркую игру, которую он показал весной. Красноярск порадовал тем, что не отходил от своего стиля, играл в атаку. Неслучайно народ пошел на матчи этой команды.

Дайте лицензию «Факелу»!

Если бы «Факел» не выиграл в Липецке дерби Черноземья, то «Торпедо» и «Оренбург» уже в воскресенье напрямую вышли бы в РПЛ. Однако воронежцы сохранили интригу на последний тур. Подопечные Олега Василенко создали себе комфортный задел до перерыва благодаря голам Дашаева и Дмитриева. На 56-й минуте Бабаев вернул липчан в игру. Впрочем, больше опасных моментов в этой встрече зрители не увидели.

Теперь если в последнем туре «Торпедо» уступит «Кубани», «Оренбург» сыграет вничью с «Олимпом», а «Факел» победит «Волгарь», то три команды наберут одинаковое количество очков — 74. Тогда на первый план выйдет число побед. По этому показателю воронежцы и «газовики» превзойдут автозаводцев.

— «Факел» выиграл, но не на голом классе, — замечает Щербаченко. — Воронежцам пришлось здорово попотеть. «Металлург» оказал мощное сопротивление, бился до последнего, во втором тайме вернулся в игру. Весной липчане показали очень качественный футбол, потрепали нервы лидерам. «Факелу» помог массовый выезд болельщиков. Это очень хорошая история. 18 мая клуб пройдет повторную процедуру лицензирования. Надеюсь, проблем не возникнет. Воронеж — футбольный город, с традициями. Будет обидно, если все усилия губернатора, руководства клуба, тренеров, игроков, административного штаба пойдут насмарку. «Факел» подарил нашему футболу немало ярких игроков и тренеров. Далеко за примером ходить не надо — Александр Бородюк.

Гогниев: «Алании» не хватило психологии победителей»

После победы «СКА-Хабаровска» над «Оренбургом» «Алания» и «Балтика» потеряли шансы на попадание в стыки.

Владикавказцы, видимо, расстроенные таким раскладом, в Грозном уступили вылетающему из ФНЛ «Ротору» (0:1). Как обычно, особый интерес представляла пресс-конференция рулевого «барсов» Спартака Гогниева.

— Проиграли, хотя второй тайм провели просто великолепно! — считает Гогниев. — Не забили, не зашло... Так бывает. Все равно надо искать причину в себе. Уже знали, что Хабаровск — четвертый, поэтому пошли на изменения в составе. Дали время тем, кто мало играл. Молодым. К сожалению, они не попали в игру. Движение не то... Пропустили гол из ничего... Психологически ребята выхолощены. Из Кубка вылетели, в ФНЛ не зацепились. Тяжело. Есть такое понятие — психология победителей. А нас пока шатает из стороны в сторону. Можем выдать сильный матч с «Зенитом», а потом...

«Алания» — молодая команда. Менталитет приходит с опытом. А у нас последние игры уже натужные... Психологически и физически оказались не готовы. Не хватило рационализма. Много куража, азарта, но этого, конечно, недостает. Весеннюю часть чемпионата мы провели плохо.