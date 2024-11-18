«Балтика» вышла в лидеры ФНЛ.

Яркие события 19-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Кто обыграет «Торпедо»? Был ли пенальти в ворота москвичей?

Это «Торпедо» не сломить! В Хабаровске команда Олега Кононова была очень близка к первому поражению в сезоне, но вернулась в игру в самой концовке и едва не увезла с Дальнего Востока аж три очка.

Армейцы повели в счете на 33-й минуте (Покидышев здорово пробил со средней дистанции в левый от себя угол) и довольно уверенно смотрелись после перерыва. Так, Поярков по идее мог убивать интригу, однако Ботнарь в полушпагате справился с его плотным выстрелом в ближний угол.

А дальше в дело вступил один из лучших игроков лиги — Нетфуллин. Сначала его прострел с правого фланга дошел до Бородина, и защитник не имел права не попасть в створ — 1:1. Через две минуты Равиль выполнил подачу со штрафного, и Костин головой пробил под перекладину. Москвичи перевернули все с ног на голову и в онлайн-режиме не позволили «Балтике» стать единоличным лидером.

До волевой победы черно-белым не хватило каких-то секунд. Тут уже свое веское слово сказал другой аксакал лиги — Гаглоев. В борьбе все с тем же Нетфуллиным он рухнул на газон в чужой штрафной, и арбитр Фисенко указал на «точку». Справедливо ли?

Гонгадзе забил свой шестой гол в чемпионате.

Встреча едва не закончилась массовой дракой. Команды были готовы уже сойтись в противостоянии стенка на стенку... Зачинщики беспорядков на поле — Поярков и Галкин — получили по красной карточке.

Теперь в ФНЛ новый лидер — «Балтика», опережающая «Торпедо» на два очка.

На пресс-конференции Кононов заметил, что, скорее всего, 11-метровый в ворота гостей был назначен ошибочно:

— Тяжелый выезд. Взяли очко. Я очень доволен ребятами, тем, как они проявили себя сегодня. Сейчас у нас много эмоций по поводу пенальти в наши ворота. Нетфуллин был первым на мяче, игрок соперника подставился и к тому же толкнул его локтем в спину. Это мы посмотрели на видео.

Шестая подряд победа «Балтики»

«Балтика» неудержима! Калининградцы одержали шестую победу кряду. В гостевой встрече с «КАМАЗом» Андрей Талалаев не мог рассчитывать на двух белорусских футболистов, уехавших в расположение своей сборной, — Лисаковича и Терентьева. В итоге слева в атаке вышел Алекс Фернандес, а роль правого латераля выполнял Саусь.

Игра получилась малособытийной. Все решили более качественные стандарты в исполнении гостей и замены Талалаева. За пять минут до финального свистка Гассама, пропустивший четыре предыдущие игры из-за травмы, замкнул головой подачу Пряхина с углового. Прагматичная победа Калининграда, который вышел в единоличные лидеры турнира.

— Дожали очень серьезную, организованную команду. В прошлом сезоне я с «Химками» здесь сыграл вничью, ведя в счете 2:0. Ну а потом потихоньку заняли первое место. Надеюсь, эта традиция продолжится и теперь, — сказал Талалаев после матча. — Отдам должное «КАМАЗу». Даже не знаю, что делает тренер соперника (Ильдар Ахметзянов. — Прим. «СЭ»). У него с каждым годом обойма все скромнее и скромнее, но челнинцы по-прежнему неуступчивы и дисциплинированны. С игры очень тяжело создавать здесь моменты, хозяева хорошо обороняются. Победили благодаря стандарту. Тут нужно отметить весь клуб, собрали состав и можем варьировать тактику. Думаю, в концовке по росту мы превосходили соперников сантиметров на восемь.

Шатов: «Может, я сам пойму, что не готов к этой роли? Подставлять клуб не буду!»

«Урал» и «Енисей» выдали матч-спектакль на «Екатеринбург Арене». Олег Шатов, исполняющий обязанности главного тренера «шмелей», вновь сыграл в три центральных защитника. На острие атаки ожидаемо действовал Секулич, под ним расположились Юсупов и Егорычев.

Первыми ужалили гости. Мазурин после скидки головой Гилязетдинова упорхнул от двух защитников и мощно пробил с левой ноги в левый от себя угол. Уральцы, впрочем, быстро восстановили статус-кво. Прибежавший в чужую вратарскую Бевеев пропихнул мяч в сетку после заброса Маргасова.

И вскоре уже хозяева вели в счете. Мишкич решился на выстрел со средней дистанции и положил мяч точно в дальний угол. 19-летний голкипер красноярцев Константинов, дебютировавший в этой встрече в ФНЛ, даже не шелохнулся: не видел момент удара или не поверил в исполнительское мастерство 31-летненго хорвата? И тут же соотечественник Мишкича Секулич должен был создавать для своей команды комфортное преимущество.

«Шмели» давили и... после «обреза» нарвались на размашистую контратаку. Опытнейший Ломакин по достоинству оценил отличные действия Ушатова («Ушатов против Шатова»! Так мог выглядеть анонс этого матча на сайте «Енисея») и Масловского. 2:2 к перерыву!

Первая половина второго тайма однозначно должна насторожить тренерский штаб «Урала». Гости играли интереснее, острее, создавали моменты и заработали пенальти. Правда, повторы эпизода скорее говорят о симуляции Гилязетдинова. Так или иначе, но Мазурин не смог перехитрить Мамина. Алексей сыграл в стиле Акинфеева в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против испанцев, ногой отбив мяч после удара с «точки». Великолепное спасение!

Подопечные Андрея Тихонова продолжили атаковать, доставили мяч Ломакину, который примерно с той же 11-метровой отметки уже не оставил шансов голкиперу хозяев — 2:3! И ведь по игре такой счет не выглядел сенсацией.

И вот тут проснулся Секулич. Впрочем, нужно отметить всю команду хозяев. Уральцы в три паса, не опуская мяч на землю, провели великолепную атаку, и хорватский легионер пусть и не с первой попытки, но переиграл в ближнем бою Константинова — 3:3.

Еще через три минуты вышедший на замену Железнов прорвался по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной. Секулич пробил в касание, мяч прошел между ногами Гилязетдинова и оказался в дальнем углу ворот. 4:3. Фантастика! В активе хорватского форварда уже шесть голов за «Урал». Пожалуй, это один из самых удачных летних трансферов на вход во всей лиге. 25-летний футболист был приобретен у болгарского «Ботева».

«Урал» — третий, а Шатов сделал два уверенных шага к тому, чтобы к зиме избавиться от приставки «и.о.». Впереди два выезда — к «Алании» и «Чайке».

— Спасибо ребятам. По ходу матча мы два раза проигрывали, но находили силы идти вперед. Доволен отношением подопечных, доволен результатом. Но эта встреча вскрыла и много минусов в нашей игры. Мы не можем так действовать в обороне. Об этом я футболистам уже сказал в раздевалке, — заявил на пресс-конференции Шатов. — Мое будущее? Никто не знает. У меня нет четкого понимания. Есть только внутренняя задача. Хочу одержать пять побед в пяти матчах.

— А вы как тренер готовы к тому, чтобы провести уже зимние подготовительные сборы?

— Я сейчас готовлю команду от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет после матча с «Чайкой». Может, я сам решу, что не готов? Я не буду подставлять клуб! Понимаю, какие стоят задачи. Давайте пока думать о предстоящей встрече с «Аланией». Нам надо забирать три очка и сокращать отставание от «Торпедо» и «Балтики»!

Сторожук: «Арсенал» каким-то чудом лидировал 14 туров»

Похоже, кто-то навел на «Арсенал» порчу. Туляки не побеждают с середины сентября. Восемь из девяти последних встреч завершили вничью! Не стала исключением и игра в Нижнекамске. А ведь команда Сторожука дважды вела в счете. В эпизоде с первым голом гостям помогли ошибка Яновича на выходе и автогол Ситдикова. Второй забитый мяч стал следствием остроумно разыгранного штрафного. Малик оказался самым расторопным в чужой вратарской.

А вот «Нефтехимик» провел два гола-близнеца. После длинных забросов со своей половины поля Магомедов убегал, причем оба раза от Кайнова, и поражал дальний угол ворот Левашова. 2:2.

На пресс-конференции Сторожук посетовал на кадровые проблемы.

— С самого первого тура из-за травм мы теряем костяк команды, основных центральных защитников. В спешном порядке пытаемся дозаявить, внедрить игроков. Это очень непростой процесс. Пытаемся закрывать дыры, затыкать, я бы даже сказал. Поэтому каким-то образом, каким-то чудом 14 туров мы лидировали, сохраняя неплохую игру. Перед этой встречей мы опять троих потеряли: Ткачева, Левина и Волкова. Сегодня борьба была на каждом участке поля. Где-то преуспевали, где-то — нет. Обидно, когда пропускаем такие мячи, как сегодня.

«Арсенал» выпал из первой четверки.

Чудо по фамилии Барт! В Тюмени все закончилось дракой

После очередной ничьей Тулы «Сочи» получил возможность забраться на четвертую строчку в таблице. Для этого южанам нужно было на выезде обыграть главного аутсайдера турнира — «Тюмень». Напомним, в прошлом туре команда Роберта Морено не совладала в Волгограде с «Ротором» (1:1).

Первые 65 минут тюменцы старались играть на встречных курсах с одним из фаворитов турнира. В этот отрезок сибиряки не уступили южанам по числу и качеству опасных моментов. Чего только стоит удар Поройкова из выгодной позиции — гостей спас центральный защитник Суслов.

Последние четверть часа остались за подопечными Морено. В составе «Сочи» выделялся Макарчук, который хорошо взаимодействовал на левом фланге с Писарским. Пара подач 29-летнего крайнего защитника на дальнюю штангу могли привести к «пожару» во вратарской Гошева. Однажды Макарчук и сам стрелял с семи метров, однако угодил в соперника.

Морено снял с игры Мелешина, бросил в бой Барта. И хавбек первым касанием мог сделать себе великолепный подарок к дню рождения (в субботу ему исполнилось 19). Однако Гошев сыграл выше всяких похвал, ногой отразив хлесткий удар сочинца. Еще через семь минут Барт воспользовался неразберихой среди защитников «Тюмени» и с пяти метров покатил мяч в левый от себя угол — мимо створа.

Руслан Барт. Фото ФК «Сочи»

Последний шанс увезти из Тюмени три очка сочинцы получили на 4-й добавленной минуте, заработав перспективный штрафной. Барт ударом с левой перебросил «стенку». Мяч вонзился в штангу и отлетел в сетку ворот! 0:1! Руслан запомнит свой 19-й день рождения на всю жизнь. Это уже его шестое результативное действие в сезоне.

Все закончилось дракой. По видеоповторам трансляции сложно сказать, с чего начался конфликт. Видно лишь, как Крамарич сцепился с Шавлохововым. Оба попытались применить приемы из дзюдо, оба оказались на газоне. Остальные футболисты обеих команд бросились на выручку своим партнерам. На поле выбежали представители обоих тренерских и административных штабов. Могло полыхнуть так полыхнуть!

Арбитру Карпову потребовалось семь минут, чтобы успокоить толпу. По итогам разбирательств рефери показал одну красную карточку — Суслову. На сайте ФНЛ указано: агрессивное поведение (удар соперника ногой). Храмцов также был удален, однако через несколько секунд судья свое решение поменял. Бем и Крамарич получили по желтой за неспортивное поведение.

«Сочи» — четвертый, а «Тюмень» уже, похоже, ничто не спасет.

Акбашев забил со своей половины поля

Программу 19-го тура завершал матч в Москве между «Родиной» и «Черноморцем». Встреча ознаменовалась голом-шедевром Акбашева. В середине первого тайма полузащитник «моряков», выступавший в РПЛ за «Факел» и «Ростов», увидел, что Корякин далековато вышел из ворот, и пробил со своей половины поля. Мяч залетел в сетку! Лучшая лига мира — в действии.

Этот гол так и остался единственным в этой игре, хотя после перерыва Калмыков мог сравнивать. Теперь «Черноморец» делит пятое-шестое места с «Арсеналом», «Родина» — десятая.