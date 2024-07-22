Морено забуксовал, Черышев в ярости, у «Урала» появился 16-летний джокер. Самое интересное из тура ФНЛ

Яркие события 2-го тура первой лиги.

Шедевр Шамкина. Селюк был прав? Бояринцев оказался Кононову не по зубам

«Торпедо» потеряло очки в Волгограде в поединке с «Ротором». После разгрома «СКА-Хабаровска» Олег Кононов произвел лишь одну перестановку в составе: Горбунов вместо Манелова. Это в принципе читалось. Хавбек здорово вышел на замену в первом туре, забил красивейший гол и отдал результативный пас Шитову.

Игорь пополнил свой лицевой счет и в игре с «Ротором». Голевой пас Шамкина можно пересматривать бесконечно. Иньеста! Экс-полузащитник «Зенита», находясь в центральном круге, увидел рывок Горбунова и закинул мяч в штрафную волгоградцев. Игорь одним касанием пас принял, а вторым пробил мимо выскочившего на него Чагрова. Блеск! 0:1.

Очень активен в составе гостей был Червяков. Волгоградцы не знали, как справиться с 19-летним футболистом на фланге. За счет скорости Руслан постоянно доставлял им проблемы.

Сразу после перерыва подопечные Дениса Бояринцева смотрелись интереснее. Тюрин дирижировал атаками хозяев. Он и пасы остроумные раздавал, и сам однажды приложился с линии штрафной, но попал в перекладину. Гол в ворота Бабурина назревал и случился на 66-й минуте. Очередное результативное действие в туре пришло из аута. Шумских выиграл «воздух» и скинул на Болотова, который, переложив мяч с правой ноги на левую, отправил его в дальний угол.

Кононов бросил в бой Коряна, Шитова, Манелова и Апонсу. Колумбийский форвард, которого нещадно критиковал агент Дмитрий Селюк, так ничем и не запомнился. Гораздо удачнее в игру вошел Корян. В одном из моментов атакующий полузащитник выгрыз мяч на чужой половине поля и отдавал передачу Шитову на выход один на один. Лишь в последнюю секунду Прищепа пас прервал. А на 90-й минуте экс-игрок «Химок» выполнил качественную подачу со стандарта, Нетфуллин бил затылком в дальний угол, но чуть-чуть не попал. Яркая ничья.

Федор Щербаченко: — На матче ожидалось около 15 тысяч болельщиков, а пришло почти 20! Отличная атмосфера. «Торпедо», похоже, соскучилось по такому антуражу и выдало очень качественный первый тайм. Автозаводцы имели перспективные подходы, доводили дело до ударов. В забитом голе все прекрасно: и пас Шамкина со своей половины поля, и исполнительское мастерство Горбунова. Игорь, к слову, не стал праздновать забитый мяч из уважения к клубу, за который ранее выступал. При этом по данному эпизоду у меня возникают большие вопросы к защитникам «Ротора», которые позволили мячу, летевшему 40 метров, упасть им за спину в ноги соперника.

Болотов мог сразу восстановить равновесие, но немного промедлил с ударом. У москвичей мне понравился до перерыва Червяков, который на своем фланге затерзал Прищепу и не позволил тому подключаться к атакам «Ротора». Однако было понятно, что весь матч в таком темпе молодой хавбек провести не сможет. Так и получилось.

В перерыве Бояринцев устроил своим игрокам взбучку. Они вышли на второй тайм заведенными и перехватили инициативу. Не сказать, что было много комбинаций, но за счет напора волгоградцы все-таки счет сравняли. Третий гол в туре забит из аута! Болотов реабилитировался за эпизод в первом тайме, на замахе убрал Горбунова и отправил мяч в дальний угол.

После замены Червякова Прищепа стал лезть вперед и трижды бил из довольно выгодных позиций. Если помните, в Ярославле он забил гол-красавец.

После пропущенного мяча гости какое-то время пребывали в нокдауне, но все же не раскисли. Кононов произвел четыре замены. На поле появился колумбиец Апонса, которому «досталось» от агента Селюка. Выскажу свое мнение по его игре в Волгограде: зеро! Вообще не убедил! И зачем «Торпедо» ради него рассталось со Стефановичем, который перешел в «Балтику»? Загадка. В концовке автозаводцы были поближе к победе, Корян несколько раз обострил, Нетфуллин едва не забил. «Ротор» об атаках уже не помышлял.

Морено: «При такой игре «Сочи» будет сложно выйти в РПЛ»

В центральном матче тура «Сочи» принимал «Балтику». Обе команды, недавно вылетевшие из РПЛ, пока не показывают того солидного футбола, которого многие от них ждали. Лишь отрезками просматривается содержательная игра.

Составы соперников не претерпели серьезных изменений по сравнению с первым туром. Главный тренер южан Роберт Морено после гостевого поражения от «Урала» произвел две перестановки. Место в воротах занял Рудаков, а не Дегтев, на позиции правого инсайда вышел Барт, а не Бурмистров.

Рулевой калининградцев Александр Гришенко после ничьей в Москве с «Родиной» пошел лишь на одно изменение: в центре обороны появился Луна, Андраде сместился на правый фланг, а Ковалев остался в запасе.

18-летний Барт, приобретенный у «Акрона», оправдал доверие испанского специалиста еще до перерыва. При этом значительную роль в его голе сыграл Гуарирапа. Получив мяч спиной к воротам в чужой штрафной, венесуэлец моментально развернулся и покатил направо. Барт на рывке убежал от Мохаммада и переиграл Бориско — 1:0. Результативная комбинация началась с розыгрыша аута.

Любопытно, что гол «Балтики» тоже пришел из аута, но уже после перерыва. Глушков быстро обыгрался с Мохаммадом и здорово подал в штрафную, где опередивший всех Маляров головой пробил в правый от себя угол — 1:1.

До финального свистка команды обменялись опасными моментами. Барт заходил на дубль, но не попал в ближний угол. Чуть позже точности не хватило уже и Гассама.

У «Сочи» после двух туров всего одно очко, у «Балтики» — два.

Морено выглядел раздосадованным на пресс-конференции: «Мы снова позволили сопернику очень многое, подарили «Балтике» подарок. Мы обращали внимание игроков на тренировках на то, как калининградцы играют при аутах, но... В нашем активе всего одно очко из шести возможных. Хорошо, что впереди еще 32 тура. Однако при такой игре нам будет непросто решить задачу. Очевидно, что надо прибавлять».

Федор Щербаченко: — Игра тура, а то и игра всего круга, не оправдала ожиданий. Пока есть определенные вопросы по содержанию футбола. Команды провели оба тайма в невысоком темпе. При таком подборе исполнителей, при наличии качественных для первой лиги легионеров, думаю, и «Сочи», и «Балтика» должны быть конкретнее на поле.

Гости строго придерживалась своего плана: встречали хозяев в средней трети поля и не прессинговали защитников высоко. Подопечные Грищенко хотели не позволить южанам выполнять проникающие передачи между линиями. Правда, футболисты Морено в основном играли длинными забросами на Гуарирапу, который, на мой взгляд, второй матч подряд провалил. Выглядел невыразительно. Весной в РПЛ он выступал гораздо сильнее. Видно, что не в форме. Да, он поучаствовал в голе Барта, но в остальном часто выпадал из игры. Оба центральных защитника «Балтики» спокойно справились с венесуэльцем.

Вообще у «Сочи» наблюдаются проблемы в атаке. В составе хозяев я бы выделил Кривцова и Заику. Последний был хорош и в обороне, и при подключениях вперед. Однако во втором тайме подустал, чем и воспользовался Глушков. Он и голевую отдал на Малярова, и вообще немало обострял, в концовке угодил в перекладину. В общем, показал свой класс. У того же Стефановича, который действовал на острие атаки калининградцев, во второй встрече кряду нет голевых моментов.

«Балтика» привезла два очка с двух сложнейших выездов. Неплохой показатель. «Сочи» же, конечно, рассчитывал на другой результат на старте сезона. Похоже, первый дивизион стал для Морено полным откровением, если не шоком. По игре ничего из того, что у южан получалось в РПЛ, ему пока не удалось перенести в ФНЛ. Легионеры, которые остались, не ведут игру, не выделяются. Нет комбинаций, розыгрышей, врываний в штрафную. Тот же Крамарич совсем не похож на себя вчерашнего.

Черышев: «Вы в футбол играли? Кому вы забивали? Где вы увидели у «Шинника» «автобус»?!»

«Урал» дома проигрывал «Шиннику» до 83-й минуты, но потом не только ушел от поражения, но и вырвал победу — 2:1!

В первом тайме зрители увидели два гола. Оба в ворота «шмелей». На 18-й минуте Алейников вывел Жамалетдинова один на один с голкипером хозяев, и экс-форвард ЦСКА переиграл Мамина. Вот только судья на линии зафиксировал офсайд.

«Урал» больше контролировал мяч, но так до перерыва и не нанес ни одного удара по воротам Митрова. Гости выжидали и выскакивали в контрвыпады. Эта тактика сработала на 40-й минуте. Арбитр Аверьянов посчитал, что Егорычев все же фолил на Жамалетдинове (не «подрисовал» ли нападающий падение?) в своей штрафной и указал на «точку». Самойлов все исполнил четко. 0:1.

В перерыве Евгений Аверьянов освежил на фланге атаки, выпустив Железнова и Ишкова вместо Ионова и Дмитриева. Но волшебной оказалась другая замена.

На 66-й минуте Каштанов уступил место на поле 16-летнему Воронову (он занял место на фланге, а центральным нападающим стал Бегич). Воспитанник клуба перевернул все с ног на голову. Сначала он после длинного заброса из глубины попытался зацепиться, сыграв пяткой, но мяч угодил сначала в живот Якушевичу, а потом ему в руку.

Пенальти (справедливый ли?), и Мишкич счет сравнял. А еще через 6 минут Воронов привел трибуны в неописуемый восторг. Молодой футболист как от стоячего упорхнул на фланге от бедолаги Якушевича и прострелил на дальнюю штангу на Бегича — 2:1. Фантастическая концовка.

У «Урала» шесть очков после двух туров, у «Шинника» — ноль.

«Было очень непросто. В первом тайме мы не справились с прессингом гостей. «Шинник» показал нам, что такое ФНЛ. Если ты выходишь тут без должного уровня агрессии, становишься уязвимым. После перерыва перестроились. Фланги освежили. Выдвинули Бегича на позицию нападающего. Рады победе, но осадок остался. Воронов нам помог. Ему еще расти и расти. Сегодня он сделал важный шажочек в своем развитии. В общем, молодец. Только вы ему об этом не говорите», — попросил на пресс-конференции Евгений Аверьянов.

Рулевой гостей Дмитрий Черышев не совладал с эмоциями и сорвался на журналиста. Посчитайте, сколько раз он употребил слово «автобус».

— В прошлом сезоне у вас в аренде играл форвард Андреев, который довольно много забил. Его сейчас сильно не хватает, потому что видно, что команда испытывает проблемы в созидании? — спросил журналист.

— (Вздыхает.) А вы футбол сегодня смотрели? Были на футболе?

— Был.

— И чего нам не хватает?

— Если честно, «Шинник» часто «ставил автобус».

— Кто ставит?

— Ваша команда.

— При чем тут «автобус», какой «автобус»? Где вы видели «автобус»? Ну какой «автобус»... Вы играли в футбол?

— Ну... Было дело.

— Где? Где вы играли в футбол? Кому вы забивали голы? Расскажите. Вы чего провоцируете-то? Какой вопрос у вас был изначально?

— Не хватает ли вам форварда Андреева?

— Не хватает. Забудьте про «автобус». Ставьте себе «автобус»!

Федор Щербаченко: — Перед игрой Черышев посетовал, что его команда довольно долго тренировалась в усеченном составе — 13-14 человек, что отразилось на отработке коллективных действий. Тем удивительнее, что в первом тайме гости практически ничего не позволили «Уралу» создать у своих ворот. Лучший игрок не только первого тайма, но и всего матча — центральный защитник ярославцев Загре. Легионер просто-напросто перекусил всю атаку «шмелей». У Каштанова ничего не получалось, он злился, давал волю эмоциям, когда столкнулся со столь плотной опекой. Даже ударил Загре сзади по ноге... Часто спорил с судьями. Соглашусь с Сергеем Ташуевым, который заметил, что Алексей много сил потратил на бесполезные вещи. В итоге получил «горчичник». Начальник команды хозяев Артем Фидлер так и вовсе увидел перед собой красную карточку. В общем эмоции порой зашкаливали, а игра «шмелям» не давалась. У «Урала» выделялся Дмитриев, который часто успешно пускался в дриблинг.

Пенальти на Жамалетдинове мне показался слишком легковесным. Егорычев немного подтолкнул соперника в спину. Никакого криминала я не увидел, такие 11-метровые на Евро не ставили.

Замену Ионова в перерыве я понял. А вот почему на второй тайм не вышел Дмитриев? Не скрою, был немного удивлен.

«Шинник» играл очень организованно, довольно строго оборонялся и пытался контратаковать. На 70-й минуте Аверьянов передвинул Бегича на позицию центрфорварда. Загре с ним справлялся, а вот его партнер по обороне Черный получил травму и уступил место на поле Якушевичу. Белорус выступал у меня в «Минске». Увы, в игру не попал. Сначала мяч угодил ему в руку, и арбитр поставил пенальти (тоже весьма неоднозначный) в ворота гостей. А вскоре молодой Воронов прокинул мяч на фланге мимо Якушевича и прострелил на Бегича. 2:1. Здесь, правда, можно задавать вопросы и голкиперу, который не прервал эту передачу.

«Урал» вырвал три очка при довольно невнятной игре. «Шинник» прибавляет от матча к матчу. В команде ждут новичков, африканцев. Думаю, против «Тюмени» ярославцы сыграют еще сильнее. Ну и еще раз хочется отметить Загре. Если продолжит так же выступать, не удивлюсь, что до закрытия трансферного окна он окажется в клубе РПЛ. Выиграл 80 процентов всей борьбы — сначала у Каштанова, а потом и у Бегича!

Сейв Левашова, нелогичная победа «Арсенала»

«Арсенал» одержал вторую домашнюю победу кряду. На сей раз в Туле был обыгран «КАМАЗ». При этом, пожалуй, челнинцы не заслуживали поражения. До перерыва они были ближе к голу, но дважды здорово сыграл Левашов, оба раза не позволив отличиться Караеву. Во втором случае вообще можно говорить о великолепном сейве Михаила. Форвард «КАМАЗа» на замахе убрал защитника и из пределов штрафной стрелял, казалось бы, в противоход голкиперу, но тот каким-то чудом среагировал и отвел угрозу.

Главного тренера «оружейников» Александра Сторожука явно не устраивало качество игры своей команды, и в перерыве он произвел аж четыре замены. Однако появившиеся на поле Хабибов, Цараев, Раздорских и Попов отношения к голу не имели. Он пришел со стандарта, и вряд ли Большаков планировал нанести прямой удар по воротам с 30 метров, да еще и с левого фланга. Однако мяч после подачи защитника перелетел всех, ударился о газон прямо перед Анисимовым и заскочил в сетку!

«Впереди еще очень много работы... Пока мы далеки от того, что хотели бы видеть на поле. Понятно, что у нас новая команда, многие играют с листа. Все решили эпизоды. У гостей был стопроцентный момент в первом тайме, но Мишка Левашов нас спас. Дома мы должны действовать смелее. Где-то перестраховывались, где-то не верили в свои силы», — констатировал на пресс-конференции Александр Сторожук.

Федор Щербаченко: — Оба тренера пошли на серьезные перестановки в составах. До игры «Арсенал» виделся явным фаворитом. Но на деле все получилось с точностью до наоборот. И по владению мячом, и по движению, и по содержанию «КАМАЗ» смотрелся предпочтительнее. Да и момент у Караева был убойный — хозяев спас Левашов. Неслучайно Сторожук в перерыве поменял сразу четырех футболистов. Удивило то, что челнинцы не действовали на контратаках, а в целом вели эту игру. Туляки терпели и особо не раскрывались. Это им, в общем-то, удалось. В эпизоде с голом Большаков бил со стандарта из песочной ямы с тем расчетом, что кто-то подправит мяч в штрафной гостей. Тот в итоге всех проскочил и влетел в дальний угол. Анисимову было непросто среагировать. Нелогичный гол, «КАМАЗ» не заслуживал поражения.

На старте сезона, когда команды только сыгрываются, на первый план выходит результат. И «Арсенал» выжал максимум из двух туров.

Отдельно хочется сказать про защитника гостей Маругина. Он в матче с «Енисеем», опаздывая к мячу, пошел в стык — голова в голову — с Савельевым. Последнего в итоге заменили с перебинтованной головой. Ситуация повторилась и в Туле. Маругин мог нанести серьезную травму Азявину. К счастью, обошлось. Тренеру «КАМАЗа» Ахметзянову, который сам в прошлом был прекрасным центральным защитником, следует провести профилактическую беседу со своим игроком. Футбол футболом, результат результатом, но давайте думать и о здоровье коллег по цеху!

Что ждет Гаранина?

«Черноморец» на своем поле уступил «Чайке» (1:2). Это уже второе кряду поражение «моряков». Над Вадимом Гараниным сгустились тучи?

Федор Щербаченко: — «Черноморцу» надо было реабилитироваться за поражение в Туле. Команда Гаранина с первых минут понеслась вперед. Что касается состава новороссийцев, то в ворота вернулся Фролкин, который не попал даже в заявку на игру с «Арсеналом».

Стежко мог открывать счет уже на 2-й минуте. «Чайка» выдержала давление и во второй половине тайма навязала сопернику свою игру. «Черноморец» оказался не готов к активным флангам гостей.

Уридия и Хабалов, вышедшие на замену сразу после перерыва, явно усилили игру команды Гаранина: четыре опасных момента за семь первых минут второго тайма! Хозяева играли с преимуществом, но подводила реализация. Да и вратарь «Чайки» Штепа может занести себе в актив этот матч.

«Черноморец» давил. А счет открыли гости. Пятибратов угадал с заменой. Выпустил Руденко, который, к слову, ранее играл за «моряков». Очень красивый гол в его исполнении — с лета от перекладины.

Хабалов восстановил статус-кво. Победу «Чайке» принес розыгрыш аута. Третий в туре! Это уже становится тенденцией для первой лиги.

Конечно, «Черноморец» не заслуживал поражения, имел кучу моментов. Но так бывает. В то же время надо отдать должное Пятибратову, который в короткий срок смог создать команду для ФНЛ. Игра у песчанокопцев выстроена. Да, где-то им улыбнулась удача, где-то вратарь подтащил. Тем не менее именно Пятибратова я бы назвал тренером тура. Все-таки в Новороссийске грянула настоящая сенсация.