Гол со своей половины поля, травма судьи, провал «Сочи». Каким был 3-й тур ФНЛ

Яркие события 3-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Баклов остановил «Балтику». Калининград по-прежнему без побед

Пока «Балтика» стабильна: три матча — три ничьи. Команда Александра Грищенко дома не смогла обыграть «Уфу».

На этот раз на острие атаки калининградцев действовал не Стефанович, а Никишин. Роль правого инсайда была доверена не Саусю, а Фернандесу.

В первые полчаса голкиперу гостей Баклову дважды пришлось выручить свою команду (в первом случае он исправил свою же ошибку) после выстрелов Глушкова и Пряхина. А вот после удара Мохаммада вратарь был уже бессилен. Мяч, срикошетив от ноги защитника уфимцев, изменил направление и попал в штангу.

Первая же вылазка подопечных Евгения Харлачева привела к голу. Гуренко, сын бывшего главного тренера «Уфы» и экс-защитника «Локомотива», получив пас на входе в штрафную, немного продвинулся вперед (его почему-то никто не встретил) и с правой ноги точнехонько положил мяч под штангу. 0:1.

Хозяева отыгрались на 53-й минуте. Фернандесу удалась классная подача в штрафную с правого фланга. Пряхин перевисел своего оппонента и послал мяч головой в левый от себя угол. На этот раз штанга сыграла за калининградцев — 1:1.

До финального свистка «Балтика» создала пять опасных моментов, но Баклов был бесподобен, вытащив несколько сложных мячей.

Щербаченко: — Первый тайм мне показался пресным. Зрители скучали, а журналисты не знали, о чем писать. Да, у калининградцев были какие-то подходы, но с организацией игры по-прежнему есть проблемы. «Уфа» в принципе справлялась с выпадами хозяев, да и сама забила красивый гол. Гуренко по классике сместился с правого фланга в центр и пробил по замысловатой траектории. Хороший удар, но не из разряда не берущихся. Бориско не выручил.

После перерыва калининградцы прибавили. Выделялись Фернандес и Пряхин. Они и организовали ответный гол. Пряхин вообще выходит на лидирующие позиции в команде. При росте в 175 сантиметров забить породистый гол головой — дорогого стоит! Хорошо попали в игру Аванесян и Петров.

Не соглашусь с комментатором Дмитрием Жичкиным, который похвалил «Балтику» за качественную игру. Да, были, подходы, моменты. Гостей несколько раз спас Баклов. Но какой-то системности я не увидел. Мало идей. После 65-й минуты у «Уфы» закончился бензин, но хозяева атаковали довольно прямолинейно. Возможно, ситуация улучшится в следующем туре, когда, как я полагаю, на острие атаки уже выйдет приобретенный у «Акрона» Эльдарушев.

Не разделяю пока восторгов в отношении Александра Грищенко. Его часто называют молодым и весьма перспективным специалистом, но пора бы уже на деле что-то показать и доказать. Повторюсь, не вижу какой-то структурности в игре (если увижу, то первым об этом скажу!). Есть ряд квалифицированных футболистов, которые и организовали ответный гол. Если бы у «Уфы» хватило сил на всю игру, калининградцы столкнулись бы с серьезными проблемами.

Лично от себя посоветую Алекандру Грищенко более простым языком высказываться на пресс-конференциях.

Кононов одолел Тихонова. «Любимец» Селюка вновь не убедил

«Торпедо» вырвало победу у «Енисея» в компенсированное время матча в Красноярске — 1:0.

Рулевой автозаводцев Олег Кононов удивил стартовым составом. В частности, в запасе остался Горбунов, в первых двух турах забивший два гола и отдавший результативную передачу, а также моторный Червяков. В центре нападения вышел «любимец» агента Селюка — колумбиец Апонса.

В первой половине встречи острее смотрелась команда Андрея Тихонова. Так, у Чуканова был отличный момент, но он не выцелил дальний угол с линии вратарской.

Кононов, недовольный положением дел, в перерыве произвел тройную замену. Апонса, который вновь ничем не запомнился, отправился отдыхать. Появившийся на месте правого инсайда Горбунов явно оживил игру. После его навеса Шамкин коварно бил головой в дальний угол — Антипин в красивом прыжке намертво мяч накрыл.

Гол же в ворота красноярцев пришел из аута. Это уже становится трендом ФНЛ нынешнего сезона. Роганович далеко бросил мяч, кто-то из хозяев не слишком удачно его вынес головой. Первым на подборе оказался Нетфулллин, который с левой ноги мощно пробил в правый от себя угол.

Щербаченко: — Конечно, нужно сделать скидку на 30-градусную жару, установившуюся в Красноярске. На мой взгляд, Кононов, у которого в распоряжении длинная скамейка, решил в первом тайме выпустить более оборонительный состав, чтобы сдержать соперника, не позволить «Енисею» сыграть в своей излюбленной атакующей манере. В итоге рулевой автозаводцев произвел шесть перестановок в составе по сравнению с игрой в Волгограде.

В целом, считаю, до перерыва «Енисей» вполне мог забить один, а то и два мяча. Достаточно вспомнить моменты у Чуканова, Ломакина. Тихонов не замкнул передачу с фланга, Савельев нагнетал, порой даже с перебором, нанеся травму сопернику. Самойлов и Рукас делали опасные проникающие передачи.

У меня возникли вопросы к новичкам «Торпедо» — Коновалову и Апонса. Они в этом матче никак себя не проявили! Колумбиец, наверное, всего пять раз встретился с мячом — ничего не значащие касания! По-моему, по этому форварду все уже очевидно. С учетом лимита на легионеров в ФНЛ, москвичам следует побыстрее устроить Апонса в другой чемпионат. Явная селекционная ошибка. Коновалов тоже, на мой взгляд, не усилит автозаводцев.

А вот экс-игроки «Химок» — Нетфуллин, Корян (пропускал игру из-за температуры), Данилкин из «Акрона» — пришлись ко двору. Эти трансферы -заслуга менеджмента клуба. А Коновалов и Апонса — креатуры Кононова. Как говорится, почувствуйте разницу.

В перерыве Кононов произвел перестановки, и «Торпедо» немного преобразилось впереди, прибавило в конструктиве. Видно, что Шамкин и Нетфулллин в центре поля стабилизируют всю игру автозаводцев, придают ей нужный баланс.

Ничего сверхъестественного гости не показывали, но уже передвинулись на чужую половину поля. «Енисей» теперь больше старался играть на контратаках.

Встреча катилась к ничьей, но автозаводцы все же вырвали победу. Очередной гол в сезоне пришел из аута! У Красноярска все-таки сейчас не хватает исполнителей, которые могут в одиночку все решить. Можно выделить в этом плане только Тихонова-младшего и Ломакина. Ну и стоит отметить Самойлова, который с одной стороны цементировал оборону, а с другой — отдавал хорошие разрезающие передачи.

При этом радует, что «Енисей» не изменят своему стилю. Этот результат затмевает огрехи черно-белых в игре. 7 очков в первых трех турах — весьма достойный результат. «Торпедо» пока всем дает понять, что собирается претендовать на прямой выход в РПЛ. Хотя, конечно, от черно-белых многие ждут более солидного, зрелого футбола.

Первое поражение «Урала», чудо-гол Уридии

«Черноморец» и «Урал» выдали матч-спектакль. 3:2! До игры упорно ходили слухи, что встреча может стать последней для Вадима Гаранина в качестве рулевого «моряков». Новороссийцы потерпели два поражения на старте сезона и, конечно, им нужно было реабилитироваться, пусь даже и в поединке против одного из фаворитов турнира.

Уже на 9-й минуте положение Гаранина стало совсем уж сложным. Классная трехходовка Егорычев-Ионов-Ишков привела к первому голу в матче. Но «Черноморец» не раскис и провел быструю контратаку, в результате которой Уридия угодил в штангу. А чуть позже прострел Кротова заставил Гогличидзе срезать мяч в свои ворота — 1:1. Хозяева развили успех. 20-летний Родионов, выкупленный у «Зенита», после паса Гурченко с линии штрафной хлестко пробил в правый от себя угол.

А уже в компенсированное к первому тайму время гости были отправлены в нокдаун. Уридия, увидев, что Мамин далековато вышел из ворот, решился на удар со своей половины поля и не прогадал. 3:1.

— Этот гол за гранью реальности! Фантастика! — не скрывал своих эмоций комментатор встречи.

Сразу после перерыва Мамин уже оставил «Урал» в игре, справившись со сложным выстрелом Уридии из-под защитника. И буквально через 7 минут Италло возродил интригу, неотразимо пробив головой. 3:2. В концовке встречи Егорычев мог спасти коллектив из Екатеринбурга и, возможно, отправить в отставку Гаранина, но того спасла перекладина.

Щербаченко: — Думаю, слухи о возможном увольнении Гаранина повлияли на игру хозяев в дебюте встречи. Чувствовалось, что футболисты как-то нервничают. «Урал» же, напротив, просто идеально провел первые 10 минут, соорудив великолепный гол.

Но после этого гости сбавили обороты, особо не лезли вперед. Игра переросла в какое-то бодание, сплошные стыки... Автогол Гогличидзе оживил ход событий. Не могу сказать, что гол Родионова вытекал из хода встречи, но он получился весьма красивым. Парень пробил на исполнение из-под защитника — в угол. Мамин даже не среагировал. Думаю, этот мяч выбил голкипера «Урала» из колеи. Он не сразу пришел в себя и пропустил гол за шиворот после великолепного удара Уридии со своей половины поля.

После перерыва «Урал» вернулся в игру, сократил разницу в счете. Однако какой-то стройности в атаках команды Аверьянова пока не видно. В концовке гости перешли на навал, Бегич вновь пошел вперед, но не сработало.

Пожалуй, «Черноморцу» воздалось за невезение в матче с «Чайкой». Имею в виду прежде всего гол Уридии. В то же время «Урал», наверное, не заслуживал победу над «Шинником» в прошлом туре. В этот раз все, как говорится, стабилизировалось.

Газзаев победил «Аланию»

«Алания» дома уступила «Родине» — 0:1, и у этого матча была своя подоплека. Москвичей в нынешнем сезоне возглавляет Владимир Газзаев, сын знакового для нашей страны тренера, который в 1995 году привел владикавказский клуб к золотым медалям чемпионата России.

В первом тайме дважды мог отличиться статусный новичок «Родины» — Рейна. В первом случае «барсов» выручил Солдатенко, во втором своего голкипера подстраховал Цаллагов, головой отразив мяч, пущенный перуанцем с пяти метров.

После перерыва москвичи все-таки дожали соперника. Вышедший на замену Калмыков с правого фланга покатил мяч на линию штрафной, где Гордюшенко, элегантно разобравшись с защитником, пробил под дальнюю штангу. Великолепное исполнение экс-полузащитника ЦСКА. У «Родины» 7 очков после трех туров, у «Алании» — четыре.

Щербаченко: — «Родина» привычно играла в три центральных защитника. Арендованный у ЦСКА Рядно действовал на позиции левого латераля. Атакующее трио москвичей составили Гордюшенко, Юшин и Рейна.

В составе хозяев я бы отметил Хадарцева, который нагнетал вблизи чужой штрафной. Но в целом высокорослые центральные защитники гостей справились со всеми подачами в штрафную, сняли весь верх. «Родина» была чуть острее. Если бы не Цалллагов, Рейна открыл бы счет еще до перерыва. «Алания» в первом тайме понесла ощутимую потерю. Обидно за Качмазова, который получил травму. Здоровья ему!

«Алания» не закрывалась проводила свои атаки. Однажды Хадарцев опасно бил в ближний угол — не попал.

Все-таки сказались наигранные связи отдельных футболистов «Родины». Калмыков и Гордюшенко не первый год выступают вместе, они и организовали гол. Причем в этом моменте игроки поменялись ролями и местами на поле — Калмыков отдавал с фланга, а Гордюшенко своим фирменным ударом под штангу заставил капитулировать Солдатенко.

У «Родины», похоже, появилось ценное качество. Играть на результат. Этот матч не изобиловал большим количеством моментов. Но три очка не пахнут. Нужно отдать должное Владимиру Газзаеву, который прививает своей команде прагматичный футбол. Стоит похвалить и «Аланию». У команды мало кадровых ресурсов, но она боролась до последнего.

Что происходит с «Сочи»?!

Главная сенсация тура грянула в Сочи, где команда Роберта Морено уступила «СКА-Хабаровску» 1:2. В первом тайме южане вообще не провели ни одной толковой атаки. А вот гостям удался эффективный контрвыпад. Гонгадзе мощно пробил из-под защитника, «прошив» Рудакова.

Хозяева включились после перерыва. Барт выдал хорошую верховую передачу на Гуарирапу, но венесуэлец толком не попал по мячу из выгодной позиции.

Выдержав натиск, армейцы сделали весомую заявку на победу. Войдя в штрафную, Алиев пробил на исполнение — точно в дальний угол, 0:2.

«Сочи» может занести себе в актив последнюю десятиминутку. Помимо гола Кожемякина, южане имели еще три возможности отличиться, но дважды блестяще сыграл голкипер хабаровчан Имамов.

У «Сочи» лишь одно очко в трех турах. Тем не менее, как показалось, Морено по-прежнему смотрит в будущее с оптимизмом.

— Сложно комментировать этот матч. Гости нанесли два удара — забили два гола... — заявил испанец на пресс-конференции. — Мы же лишь раз поразили ворота соперника. Как и в прошлом туре, видимо, надеялись до последнего на чудо, пытались вытащить игру. Результат неудовлетворительный. Три тура — одно очко... Впереди еще много матчей. Постараемся победить на следующей неделе. Потом уже войдем в ритм. Уверен, результат придет.

Щербаченко: — «Сочи» много контролировал мяч, но совсем без конкретики. Видно, что хабаровчане грамотно разобрали игру соперника — хозяева просто-напросто вязли в обороне армейцев. Имамов до перерыва оставался без работы, Гуарирапа опять потерялся, Кравцов был тоже не слишком заметен. Ставка на стандарты себя не оправдали. Хабаровск потихоньку выровнял игру и в результате одной контратаки гости забили. Гонгадзе пробил мощно. Не сказать, что это ляп Рудакова, но ближний угол все же надо лучше держать.

«Сочи» попытался надавить после перерыва. Но все как-то эпизодически, хаотично. Хабаровск атаковал конкретнее, в составе гостей выделялся Симонян. Гол Алиева получился очень красивым.

«Сочи» впереди показал что-то вразумительное лишь в концовке. Но почему так поздно появился на поле Бурмистров? Видно же, что острота исходит от него! Если бы не Имамов, южане как минимум сравняли бы счет. Но непонятные решения по составу приводят к таким результатам.

Гуарирапа из «Сочи» — еще одно большое разочарование на старте сезона. Пока выглядит очень слабо. В то же время рулевой «СКА» Воецкий заслуживает добрых слов. После двух поражений ему удалось настроить команду на такой сложный выезд и добиться максимального результата.

Браво, «Чайка»!

«Нефтехимик» Кирилла Новикова, набравший шесть очков в первых двух турах, получил четыре пробоины в Песчанокопском. «Чайка» Дмитрия Пятибратова в тот вечер рвала и метала.

Четвертый гол селян — маленький шедевр. Вышедший на замену Руденко приложился с 25 метров и поразил ближнюю «девятку».

Выходец из второй лиги, которому многие предрекали сложности на старте сезона, пока идет без поражений.

Щербаченко: — В первом тайме «Чайка» играла с небольшим преимуществом. Гол Бамматгереева стал результатом породистой атаки. Нижнекамцы огрызнулись, но здорово сыграл вратарь хозяев. Гол Библика в «раздевалку» надломил подопечных Новикова. Нужно отметить и Руденко, поставившего жирную точку в этой встрече ударом с 25 метров. Владислав забивает во второй игре кряду, выходя на замену. А ведь еще записал в свой актив голевой пас на Янова. Статистика пока впечатляет. В обороне хозяев здорово сыграл Кармаев.

Дмитрию Пятибратову довольно быстро удалось создать интересную команду, которая не играет только от обороны, а варьирует тактику. Если в Новороссийске «Чайка» во втором тайме отбивалась и ей откровенно повезло, то против «Нефтехимика» сыграла с позиции силы.

«Арсенал» лишили пенальти, но он все равно дожал «Ротор»

Программа третьего тура закрывалась в Волгограде. «Арсенал» воспользовался шансом выйти в единоличные лидеры турнира, дожав «Ротор» в самой концовке встречи.

Матч получился не слишком богатым на опасные моменты. Гости были острее. На 23-й минуте показалось, что арбитр Галимов должен был назначать пенальти в ворота команды Дениса Бояринцева. Тюрин в борьбе с Ткачевым попал не по мячу, а по ноге соперника, но свистка рефери не последовало.

После перерыва Ткачев вновь оказался в центре внимания. Его классный удар со штрафного приняла на себя штанга.

Матч катился к ничьей, но на 90-й минуте сработала замена Александра Сторожука. После подачи гостями углового кто-то из хозяев вынес мяч из штрафной, но недалеко. Первым на подборе оказался Раздорских, который пробил с левой ноги с лета. Очень красиво! У «Арсенала» стопроцентный показатель в трех турах.

Щербаченко: — Первый тайм прошел с преимуществом «Арсенала». Туляки играли с позиции силы. Однако видно, что после ухода Окоронкво им пока не хватает забивного центрфорварда.

«Ротор» решил сыграть так же, как и с «Торпедо». До перерыва осторожно, а потом прибавить. Но еще в первом тайме волгоградцы могли пропустить. Резонансный эпизод произошел на 23-й минуте. Повторы показывают, что Тюрин сфолил на Ткачеве в своей штрафной. Если бы на игре был ВАР, то, конечно, «Ротор» наказали бы 11-метровым. Но Галимов показал: можно играть.

Он, кстати, не смог отработать эту игру до конца. Получил травму, и его заменил судья из Волгограда. Довольно редкий случай.

Сразу после перерыва сработали замены Бояринцева. «Ротор» придавил, но туляки выдержали и вновь перехватили инициативу. В целом волгоградцы играют в довольно осторожный футбол с акцентом на оборону, несмотря на то, что сегодня на стадион пришло 18 тысяч зрителей.

Считаю, «Арсенал» справедливо добился победы. Раздорских удался сложный удар с левой ноги! Классный гол. «Арсенал» играет примерно так же, как «Родина» — и прагматизм приносит свои плоды. У Тулы три победы кряду с одинаковым счетом — 1:0. Можно только поздравить команду Сторожука с единоличным лидерством.