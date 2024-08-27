«СЭ» обсудил их с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Победа «Балтики» на флажке. Грищенко остается?

«Балтика» дома с трудом одолела «КАМАЗ». До игры упорно ходили слухи о том, что калининградцы уволят главного тренера Александра Грищенко. На его место, в частности, сватали Виктора Гончаренко. Но в клубе решили дать еще один шанс 34-летнему специалисту, и он им, похоже, воспользовался. Хотя, конечно, зрители вправе были ожидать более убедительной игры своей команды.

До перерыва балтийцы в атаке запомнились лишь плотным ударом Фернандеса со штрафного, с которым уверенно справился Анисимов. Гости ответили пушечным выстрелом Козлова с 30 метров — мяч просвистел над дальней «девяткой».

Второй тайм вообще долгое время не дарил зрителям опасных моментов. Казалось, все закончится довольно тоскливой нулевой ничьей. Но на 86-й минуте хозяева все-таки своего добились. Не обошлось без оплошности Анисимова. Голкипер челнинцев бросился навстречу Стефановичу, опередил его, но толком не смог зафиксировать мяч, который отскочил к Никишину. 20-летний форвард поразил фактически пустые ворота.

Щербаченко: — Равная игра. В первом тайме хозяева имели небольшое преимущество. Но в целом «КАМАЗ» перекрывал все зоны, не позволял развернуться сопернику. После перерыва тренеры попытались заменами игру оживить. Считаю, перестановки Ахметзянова сработали лучше.

Последние 10 минут «Балтика» не знала, как выйти со своей половины поля. Не понимаю, как команда при такой игре собирается решать задачу. Победа досталась хозяевам благодаря ошибке вратаря челнинцев Анисимова (уже третьей подряд в этом сезоне). Артур — опытный голкипер, но сейчас у него черная полоса, которая сводит на нет усилия партнеров. Обидное поражение «КАМАЗа».

Что касается «Балтики», то ничего нового мы не увидели. Думаю, осадок у болельщиков команды после такой игры остался. Мне кажется, слонов в этой ситуации победить будет очень сложно. (После поражения от «Ротора» в прошлом туре главный тренер «Балтики» Александр Грищенко опубликовал пост с заголовком: «Нельзя сражаться со слонами, если ты не боролся со свиньями». — Прим. «СЭ»)

Организация игры калининградцев, взаимодействие футболистов, физическая готовность, создание голевых моментов — все сегодня на очень низком уровне. После матча обменялся впечатлениями с коллегами. Все сошлись во мнении: игра «Балтики» против «КАМАЗа» — катастрофа.

У Тулы три ничьи подряд

«Арсенал» потерял очки в третьей игре кряду. На этот раз команда Александра Сторожука в гостях не смогла победить «Тюмень» (0:0).

Причем хозяева могли открывать счет уже в дебюте встречи — Левашов ногой среагировал на непростой удар Кенфака с острого угла. Момент у Липового на 28-й минуте был, пожалуй, пожирнее: экс-полузащитник «Динамо» не попал в створ с линии вратарской.

Сразу после перерыва в составе гостей на позиции центрфорварда появился 18-летний нигериец Одейинка. Туляки нашли нового Окоронкво? Напомним, в прошлом сезоне африканский форвард «Арсенала» стал лучшим бомбардиром ФНЛ, а сейчас выступает за турецкий «Хатайспор». Любопытно, что новичок «оружейников» мог отличиться чуть ли не первым своим касанием. После фланговой подачи Одейинка выиграл борьбу в чужой штрафной и с правой ноги послал мяч мимо дальней штанги.

Сибиряки атаковали реже, но все же опаснее. Кленкин здорово навесил со штрафного, Петров выиграл «воздух» у оппонента и мощно пробил головой — чуть выше цели.

В игре голкипер «Арсенала» Михаил Левашов. Фото ФК «Арсенал»

— У команд сегодня было мало моментов, но много борьбы. Мы старались за счет быстрых атак использовать пространство за спиной соперника, но нам не хватало конкретики и лидера в определенных эпизодах, когда можно и нужно брать игру на себя, действовать хладнокровнее. Это и сыграло ключевую роль, — констатировал Сторожук.

Несмотря на очередную осечку, «Арсенал» остался на вершине таблицы.

Щербаченко: — Не думаю, что тренеры как-то удивили друг друга. Все было достаточно предсказуемо. Единственное — на левом фланге обороны тюменцев появился Храмцов, и Ткачеву стало сложнее действовать на правом краю атаки туляков.

Первый тайм прошел в борьбе. Дебют встречи остался за хозяевами, а потом мы наблюдали перетягивание каната. В перерыве Сторожук пошел на перестановки, выпустил новичка — нигерийца Одейинка, который практически не тренировался с командой. В принципе один момент у африканца был — не решил. А так, он показал, что умеет продавливать, обладает неплохой скоростью. Данные у парня хорошие, понаблюдаем за ним дальше. Правда, по телекартинке не складывается ощущения, что и Одейинке, и нападающему «Тюмени» Кенфаку — 18-19 лет (улыбается).

После перерыва туляки взяли мяч под свой контроль. Однако бросилось в глаза, что они все-таки испытывают сложности при вскрытии массированной обороны. «Арсенал» больше уповает на индивидуальные действия игроков и стандарты. В последних турах туляки уже не дожимают соперников в концовках. Сторожук находится в поиске, пробует разные варианты. Теперь у него появилась новая опция в лице нигерийского нападающего. Тренер видит в нем нового Окоронкво и, возможно, модель игры будет подстраивать именно под него.

Бикфалви забил, но «Урал» не победил в Нижнекамске

«Урал» не воспользовался осечкой «Арсенала» и не вышел в единоличные лидеры таблицы. В Нижнекамске «шмели» поделили очки с крепким «Нефтехимиком» Кирилла Новикова.

Рулевой гостей Евгений Аверьянов опять сделал ставку в центре нападения на 16-летнего Воронова. Молодой форвард после перерыва едва не забил свой третий мяч в сезоне. Он изловчился пробить из не самой очевидной позиции из-под защитника — штанга!

Бикфалви, как и во встрече с «Чайкой», вышел на замену во втором тайме. Легенде «Урала» потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет своим голам в ФНЛ. Опытный румын оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и с левой ноги поразил правый от себя угол. 1:0 — мастерское исполнение.

«Нефтехимик» быстро пришел в себя, заработав пенальти. К точке подошел Алиев и запустил мяч в небеса. У Саида явно сбился прицел. В 6-м туре он мог спасти нижнекамцев от поражения в поединке с «Торпедо», но из выгодной позиции также пробил выше створа.

Новиков заменил Алиева на Магомедова, который и сравнял счет. Хозяева «накрыли» уральцев на их половине поля, Джамилов вывел Магомедова на ударную позицию, который в ближнем бою переиграл Мамина.

В концовке «Нефтехимик» был поострее. Можно вспомнить выстрел Шильцова из пределов штрафной, с которым справился голкипер «шмелей».

«Урал» по-прежнему второй.

Эрик Бикфалви. Фото ФК «Урал»

Щербаченко: — В первом тайме «Нефтехимик» не претендовал на владение территорией, а «Урал» не знал, как вскрыть оборону хозяев. Поэтому мы и наблюдали тягучую игру с обилием единоборств, но моментов почти не было. В атаке уральцы сильно зависят от Егорычева. Убери его — пропадет весь креатив. Нижнекамцы строго действовали на флангах. Тому же Ишкову часто приходилось смещаться в центр. Вообще низкий блок команды Новикова работал эффективно.

Во втором тайме на поле вышел Бикфалви. За счет своего опыта румын подстроился под не самый удобный отскок и здорово пробил с линии штрафной, открыв счет. Возможно, в эти минуты для развития успеха Аверьянову следовало выпустить на поле Каштанова, чтобы у фланговых подач гостей появился адресат. Но Алексей вышел значительно позже.

«Нефтехимик» перетерпел, заработал пенальти. Но Алиев пробил метров на пять выше перекладины... Эта локальная неудача не выбила хозяев из колеи, которые выдали очень приличную десятиминутку. Гол Магомедова был логичным.

В общем, «Урал» не пустили на первое место. Конечно, екатеринбуржцы расстроены, они рассчитывали увезти три очка. Руководство области ждет от команды прямого выхода в РПЛ. Фраза министра спорта региона про «расстрел» в случае невыполнения задачи разлетелась по Сети.

Нижнекамцам нужно отдать должное. Они хорошо подготовились к сопернику, провели добротный матч, перекрыли гостям фланги.

Суперспасение «Сочи». Великолепный Крамарич

«Сочи» Роберто Морено по делу критиковали за результаты на старте сезона. Три поражения в шести турах для одного из главных фаворитов турнира — многовато. А ведь южанам «светил» и четвертый проигрыш. В Уфе «барсам» пришлось проявить характер, чтобы одержать сверхволевую победу.

Начало матча выдалось для гостей безоблачным. Арендованный у «Крыльев» Писарский отличился на 4-й минуте. После передачи Крамарича в штрафную он на рывке ушел от оппонента и мощно пробил с левой ноги. Породистый гол.

Сочинцы продолжили контролировать ход встречи, немного успокоились и... трижды пропустили в течение 10 минут! Первый мяч — ошибка Карабашева, который зевнул удар Агеяна в ближний угол со средней дистанции. Уфимцы завелись, поймавший кураж Агеян выкатил мяч под удар Адаеву, который проткнул его мимо выскочившего на него вратаря. Наконец, перед самым перерывом Ложкин отправил «Сочи» в нокаут — 3:1.

В перерыве Морено ожидаемо произвел тройную замену, бросив в бой Гуарирапу, Барта и Суслова. Впрочем, все усилия испанского специалиста в самом начале второго тайма мог свети на нет Адаев, который из убойной позиции ударом с левой ноги угодил в защитника. 4:1 стало бы приговором.

Футболисты «Сочи» празднуют гол. Фото ФК «Сочи»

«Сочи» возродил интригу на 62-й минуте. Кожемякин замкнул подачу Крамарича с углового. Южане, надо заметить, действовали в невысоком темпе и сосредоточились на ударах из-за пределов штрафной. Ставка сработала. Баклов неудачно отбил мяч перед собой после выстрела Сааведры, и Крамарич оказался тут как тут. 3:3.

А на четвертой компенсированной минуте свое веское слово сказал Гуарирапа. Венесуэлец с правого фланга выполнил передачу на линию вратарской, где самым расторопным снова оказался Крамарич. Фантастический матч 26-летнего словенца. «2+2» по системе «гол плюс пас»! Невероятная развязка! 3:4.

Щербаченко: — Морено нервничает, тасует состав, ищет варианты, благо скамейка позволяет. Гуриарапа остался в запасе. У «Уфы», понятное дело, совсем другой ресурс. Есть вопросы к селекции, к короткой обойме.

«Сочи» хорошо начал, Писарский забил. Гости неплохо провели 20 минут. Но потом — опять сумбур, суета, безобразная организация игры! «Уфа» действовала в свою силу. Команда Харлачева уже многих приучила к тому, что сильно проводит первые таймы, а после перерыва проседает.

Если первый гол хозяев — это прежде всего ошибка Карабашева, то второй мяч вновь вскрыл системные проблемы команды Морено. Вновь приходится констатировать: игра не выстроена! Южане показывают фестивальный футбол благодаря лишь классу отдельных исполнителей, которые, надо заметить, сегодня не очень хорошо готовы физически. Что делал Кожемякин, когда забивал Адаев? Большой вопрос... В эпизоде с голом Ложкина уфимцам где-то повезло с удачным отскоком, но нужно сказать и о том, что хозяева здорово насытили чужую штрафную в этой атаке.

Наверное, в перерыве руководство «Сочи» уже продумывало, как выстроит неприятный разговор с Морено. Ведь испанцу поставили задачу одержать две победы — над «Уфой» и «Тюменью», а тут 1:3 к перерыву...

Не сказать, что «Сочи» резко прибавил после перерыва. Но гол Кожемякина со стандарта все же состоялся. Все знают, что это самый опасный игрок при угловых, но никто его не держит... Гости вернулись в игру, немного добавили. Но уфимцы продолжали контролировать ситуацию. Ничто не предвещало такого исхода. Морено пошел на обратную замену, убрал с поля Барта, который явно переволновался, плохо отрабатывал в обороне, пулял мячи непонятно куда. Вышедший вместо него опытный Бурмистров явно добавил гостям остроты впереди. «Сочи» преобразился, соорудил третий гол — Крамарич подстерег ошибку Баклова. А в компенсированное время тот же Крамарич (выдающийся матч легионера, 2+2!) замкнул прострел Гуарирапы. Словенец решил исход встречи и по большому счету оставил Морено у руля команды.

Волевая победа южан, но их игра оставляет очень большие вопросы.

«Торпедо» не догнало «Арсенал». «Черноморец» уволил Гаранина

«Торпедо» дома поделило очки с «Черноморцем». Атакующая линия москвичей не претерпела изменений по сравнению с победным поединком против «Нефтехимика». На острие — Чупаев, по флангам — Манелов и Галкин, на позиции «десятки» — Корян.

Основные события в этой встрече развернулись после перерыва. 19-летний Чупаев показал, что не зря торпедовцы обратили на него внимание. Экс-игрок «Динамо-2», получив пас на линии штрафной спиной к воротам, развернулся и с правой ноги пальнул в правый от себя угол — 1:0.

Черно-белая торсида ликовала недолго. Гол 32-летнего Иванова по красоте едва ли уступает точному удару Чупаева. С дистанции, по крученой траектории под штангу — 1:1.

«Торпедо» ринулось вырывать победу. Но дважды не застало Фролкина врасплох.

Команда Олега Кононова, как и «Арсенал», идет по дистанции без поражений. Автозаводцы занимают третью строчку в таблице. Отставание от Тулы — два очка.

После игры «Черноморец» объявил об увольнении главного тренера Вадима Гаранина. Под его руководством в этом сезоне «моряки» в семи турах набрали 7 очков. Имя нового рулевого новороссийцев назовут в ближайшее время.

Щербаченко: — В первом тайме обе команды очень боялись ошибиться и играли в большой «квадрат». Без моментов. «Черноморец» выстроился в три центральных защитника.

Вторая половина встречи вышла поживее. Чупаев забил хороший гол, но почему никто его не накрывал? Как дали спокойно принять мяч и развернуться?

«Черноморец» отыгрался за счет индивидуальных действий Уридии и Иванова. «Торпедо» попыталось провести концовку с позиции силы. Замены Кононова большого эффекта не дали.

Тренерский штаб «Черноморца» в этой встрече задействовал футболистов, которые ранее почти не играли. Возможно, просто хотели оправдать селекционную работу клуба...

Жаль, что зрители увидели довольно скучный футбол. Соперники обладают составами, которые способны показывать гораздо более яркую игру.

После матча в раздевалке футболистам «Черноморца» было объявлено об отставке Гаранина. Возможно, это решение немного запоздало. Скорее всего, новым рулевым новороссийцев станет Василенко.