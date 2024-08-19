Провал «Балтики», Писарский не спас «Сочи», победы «Урала» и «Торпедо». События 6-го тура ФНЛ

«СЭ» обсудил их с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Возвращение Бикфалви, поражение Калешина

«Урал» дома разобрался с «Чайкой» — 2:0. Команду из Песчанокопского привез в Екатеринбург уже не Дмитрий Пятибратов, ушедший спасать «Факел», а Евгений Калешин.

Хозяева забили по голу в каждом тайме. Первый мяч можно смело назвать шедевром. После размашистой атаки Железнову удался шикарный удар с 15 метров с левой ноги. Мяч вонзился в дальнюю «девятку»!

Вообще на перерыв подопечные Евгения Аверьянова могли уходить с более комфортным преимуществом. Моментов у ворот Штепы хватало. В одном эпизоде 16-летний Воронов, вновь попавший в стартовый состав «шмелей», мог оформить голевую передачу, но Егорычев все-таки не дотянулся до мяча.

После перерыва произошло знаковое для «Урала» событие. Впервые в сезоне участие в матче принял Бикфалви. Легенда клуба провела на поле полчаса.

Хозяева сняли вопрос о победителе на 86-й минуте, здорово разыграв угловой. Подача Ионова, скидка Егорычева, удар Эмерсона в пустой угол — 2:0.

«Урал» нанес «Чайке» первое поражение в сезоне и остался на втором месте. Отставание от «Арсенала» — всего одно очко.

«Урал» нанес поражение «Чайке». Фото ФК «Урал»

Щербаченко: — Скамейка «Урала» позволяет Евгению Аверьянову ротировать состав. Тренер все еще ищет оптимальный состав.

«Урал» очень бодро начал встречу, гости довольно медленно двигались в дебюте. Уже на пятой минуте Железнов отметился великолепным голом. Тренерский штаб екатеринбуржцев, к слову, поменял вингеров местами. Справа действовал Ишков, а слева — Железнов. Этот ход сработал, Юрий как раз и забил из своей зоны. Неплохое впечатление оставил молодой Воронов.

Второй тайм получился довольно качельным, но концовка осталась за «Уралом». «Чайке» не хватило в обороне Кармаева. Точку в игре поставил Эмерсон, которого периодически сватают в другие клубы. А он выходит на замену и даже забивает. Показательно, как радовалась скамейка хозяев. Все-таки встреча получилась довольно напряженной.

Тула забуксовала?

Лидер турнира «Арсенал» не смог победить во втором туре подряд. Команда Александра Сторожука дома сыграла вничью с «Аланией».

В первом тайме туляк Цараев мог передать «привет» своему бывшему клубу, но Солдатенко в прыжке дотянулся до мяча, вытащив его из угла. «Алания» до перерыва моментов не имела, но едва не повела в счете. Большаков в довольно безобидной ситуации чуть не отправил мяч в свои ворота.

Второй тайм «оружейники» провели в атаке. Гол могли соорудить игроки, вышедшие на замену. Однако Азявин не дотянулся до мяча после прострела Короткова.

— Чтобы забивать, нужен талант. А это редкость... — заметил на пресс-конференции Сторожук. — Не можем мы пока завершать, не хватает нам... В прошлом сезоне у нас был Окоронкво, который сам себе мог создавать моменты. Но найти таких форвардов в России сложно. А из-за рубежа к нам не все едут. Моменты есть, моменты хорошие, но они требуют хладнокровия.

«Нефтехимик» не испортил юбилей «Торпедо»

«Торпедо» в день своего столетия в Лужниках взяло верх над крепким «Нефтехимиком» — 2:1. Главный тренер москвичей Олег Кононов сделал ставку в нападении на 19-летнего Чупаева, которому с флангов помогали Галкин и Манелов, а из глубины — Корян.

Подопечные Кирилла Новикова попытались испортить автозаводцам праздник. На 29-й минуте Петрову удался классный удар со штрафного с 25 метров. Бабурин до мяча дотянулся, но свою команду не спас. 0:1.

«Торпедо» ответило быстро и не менее красиво. Шевченко выполнил подачу с правого фланга, Чупаев сделал скидку головой в центр штрафной, где Корян в падении с правой ноги поразил левый от себя угол. Никто не сфальшивил в этой трехходовке. 1:1.

А еще через две минуты Корян разогнал атаку, подключил к ней Галкина, который отпасовал направо. Последовал прострел от Шевченко, Кахидзе не смог толком вынести мяч, и Манелов своим шансом воспользовался сполна. 2:1.

После перерыва неудержимый Шевченко (пожалуй, лучший игрок матча) вновь пронесся по своему флангу и навесил точно на голову Манелову, с непростым ударом которого в ближний угол Янович все-таки справился. Чуть позже 21-летний голкипер записал в свой актив еще один сейв, не позволив забить Галкину во второй встрече кряду. А ведь какой дриблинг продемонстрировал в том моменте 22-летний атакующий хавбек черно-белых!

«Торпедо», как верно заметили комментаторы встречи, играло вдохновенно. Но, не реализовав три хороших момента, едва не пропустило. Алиев из весьма выгодной позиции запустил мяч выше перекладины.

«Торпедо» идет без поражений и с 12 очками занимает третье место в таблице. «Нефтехимик» дышит ему в спину.

Футболисты «Торпедо» в матче с «Нефтехимиком». Фото ФК «Торпедо»

Щербаченко: — Спасибо клубу за приглашение посетить эту знаковую для «Торпедо» игру. Правильно, что такой матч проводился в «Лужниках», а не на «Арене Химки». Понравилась атмосфера на стадионе, шоу-программа. Было много интересных активностей. Здорово, что матч посетили не только болельщики, но и большая группа фанатов. Думаю, вот этот весь ажиотаж сказался на действиях москвичей на поле. Они понимали, что не имеют права проиграть, и поначалу выглядели немного скованными. «Нефтехимик» смотрелся стройнее.

Первые 30 минут опасных моментов не подарили. А потом мы стали свидетелями прекрасного удара Петрова со штрафного. Считаю, «Торпедо» перевернуло игру за счет своего правого фланга. Тренерскому штабу удалось найти оптимальное сочетание в этой зоне. Шевченко и Галкин отлично взаимодействовали в этой встрече. Не очень заметен был молодой центрфорвард Чупаев, поэтому нагрузка ложилась на исполнителей, действовавших из глубины. Корян и Манелов с этими функциями справились, отличившись при атаке вторым темпом.

«Нефтехимик» традиционно вышел с двумя нападающими и пытался преимущественно атаковать по центру. Но, как мне показалось, Алиев и Джамилов не всегда хорошо понимали друг друга. Алиев смотрелся острее и мог сравнять счет во втором тайме. Но, считаю, в этом эпизоде сыграл как-то расхлябанно. Надо было все-таки хотя бы попасть в створ, а он пробил выше цели.

«Торпедо» пришлось тяжеловато в концовке. Очень обидно, что вышедший на замену Шамкин получил тяжелую травму. «Кресты»... Здоровья ему!

А вот еще один футболист, появившийся на поле после перерыва, опять совершенно не убедил. Имею в виду Апонсу, чей выход на замену болельщики встретили недовольным гулом.

Результат закономерен. Наверное, это была одна из лучших игр автозаводцев при Кононове. «Нефтехимик» провел добротный матч, но команде Новикова все-таки не хватает скамейки.

«Балтике» пора менять тренера?

С двух выездов «Балтика» привезла всего одно очко. После ничьей с «Соколом» (1:1) калининградцы уступили «Ротору» (0:2).

Не помогло даже то, что с первых минут на острие атаки играл Эльдарушев. «Балтика» мало что придумала впереди, хотя и могла открывать счет в дебюте встречи. Глушков с левого фланга выполнил передачу под удар Гассама. Легионер по мячу не попал, и он докатился до дальней штанги, где Фернандес пробивал с двух метров в ближний угол. Невероятный сейв Чагрова, который успел переложиться и среагировать на удар!

— Как он это сделал? Оттуда мячи не достают! — воскликнул комментатор встречи.

«Ротор» не отсиживался сзади, создал несколько неплохих моментов (очень активен был Тюрин), но забил не с игры, а со стандарта. После подачи Тюрина с углового Шумских не оставил шансов Свинову (Бориско не попал даже в заявку из-за повреждения).

Сразу после перерыва гости получили отличную возможность спасти игру. За грубый фол в центре поля был удален Мальцев. Удивительно, но, оставшись в меньшинстве, подопечные Дениса Бояринцева едва тут же не удвоили преимущество. Тюрину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы проткнуть мяч мимо Свинова.

Команда Александра Грищенко в основном угрожала воротам соперника ударами со средней дистанции, что не стало проблемой для Чагрова.

«Ротор» же на 89-й минуте убежал в контратаку в формате «два в два». Гол соорудили игроки, вышедшие на замену. Шильников, «качнув» оппонента, выстрелил в ближний угол и попал в штангу. Мяч отлетел в поле, защитник не успел его вынести, и тут как тут оказался опытный Кухарчук. 2:0!

«Балтика» с семью очками занимает 13-е место. У «Ротора» на три балла больше. Он — пятый.

— Пока это наш самый плохой матч в сезоне. Именно в плане качества игры, — признал на пресс-конференции Александр Грищенко. — Не получилось сыграть в наш фирменный футбол — агрессивный, динамичный. Во втором тайме получили численное большинство, но у нас все как-то банально складывалось впереди... Перешли на навал, который не принес дивидендов.

Футболисты «Балтики» уступили «Ротору». Фото ФК «Балтика»

Щербаченко: — В принципе, ожидал, что у «Балтики» с первых минут выйдет Эльдарушев, а у «Ротора» — Касимов. Гости начали встречу активнее. Но по организации игры и к ним, и к волгоградцам возникают вопросы. Много сумбура. Первый тайм запомнился превосходным спасением Чагрова. Он сыграл выше всяких похвал! Вообще Чагров сильно выглядит в этом сезоне. Его приглашал в команду еще бывший тренер «Ротора» Попков, который вместе с ним работал в «Окжетпесе».

Калининградцы должны были понимать, что Шумских здорово играет головой. Но его почему-то упустили в концовке первой половины встречи...

То, что «Ротор» остался в меньшинстве, говорит лишь о запредельном настрое хозяев. Конечно, Мальцев совершил этот фол не специально, просто уж очень ему хотелось выиграть это единоборство... Так что к самоотдаче подопечных Бояринцева нет никаких претензий. А вот в плане зрелищности волжанам нужно добавлять.

Все эти разговоры о том, что Грищенко толком не смог подготовить «Балтику», так как уезжал на обучение, — в пользу бедных. Не стоит увязывать поражение именно с его отлучкой. Многие тренеры проходили через это. Есть помощники, которые могут проводить по две-три тренировки в недельном цикле. Обычная европейская практика.

У «Балтики» даже не большие, а огромные проблемы. Эта команда не способна решить поставленную задачу. Вообще к тренировочному процессу калининградцев возникают вопросы. Во время занятий квадрокоптеров, снимающих тренировочный процесс, и компьютеров у тренеров больше, чем мячей на поле.

Не исключаю, что в ближайшее время последуют определенные изменения. Иначе потом будет поздно. Есть же на рынке тренеры, зарекомендовавшие себя серьезными специалистами. Ташуев, Талалаев, Юран, Шалимов и другие.

Тихонов переиграл Морено

«Сочи», одержав две победы кряду, не смог удержать этот темп. В Красноярске команда Роберта Морено уступила «Енисею» Андрея Тихонова.

Ставка хозяев на быстрый гол сработала на 10-й минуте. Ломакин подал угловой на дальнюю штангу, откуда последовала скидка Чуканова в центр штрафной, и Савельев затылком отправил мяч в сетку.

После перерыва в составе гостей появился арендованный у «Крыльев» Писарский. Форвард дважды оказывался в центре внимания, но в первом случае из выгодной позиции не попал в створ, а во втором — по мячу.

Момент у красноярцев во втором тайме был даже пожирнее. Савельев, убежав от опекуна, здорово стрелял в дальний угол. Карабашев кончиками пальцев перевел мяч в штангу.

Южане заканчивали встречу вдесятером. Арбитр показал Заике вторую желтую карточку — за симуляцию в чужой штрафной.

На пресс-конференции испанский рулевой «Сочи» признал результат игры закономерным.

— Ни раннее начало матча, ни погода на нас не повлияли. Просто соперник был сегодня сильнее, — констатировал Морено.

У южан уже три поражения на старте сезона.

Футболисты «Сочи» уступила «Енисею». Фото ФК «Сочи»

Щербаченко: — Матч начался в 10 утра по Москве. Это сыграло на руку хозяевам, которые забили быстрый гол. Причем довольно простой. Южане банально проспали эту трехходовку!

В первом тайме «Сочи» был инертным, аморфным. Морено выбрал привычную схему — 4-1-4-1. Гуарирапа опять мало чем запомнился. КПД Савельева был гораздо выше. Вообще Максим играет очень бесстрашно. Образно говоря, может головой полезть в подкат. До перерыва «Енисей» явно был сильнее.

Во втором тайме с появлением на поле Писарского «Сочи» начал играть в два высоких нападающих. При этом я не увидел большого количества фланговых передач. Гости давили, «Енисею» пришлось много обороняться.

В составе «львов» опять понравился Самойлов, который становится уже настоящим лидером команды в центре поля.

Конечно, нужно похвалить Андрея Тихонова, который одержал заслуженную победу. «Сочи» по-прежнему не выглядит явным фаворитом турнира. Команда Морено почему-то играет в довольно низком темпе, ей не хватает скорости.