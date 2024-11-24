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«Мы готовы ввязаться в любую драку. Кость в кость»! Третья победа Шатова, негодование Гогниева, каток Талалаева. 20-й тур ФНЛ

«Балтика» одержала седьмую подряд победу в первой лиге
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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«Урал» обыграл «Аланию» в 20-м туре первой лиги (1:0).
Фото ФК «Урал»
Кто остановит Шатова и Талалаева?

20-й тур ФНЛ — в обзоре «СЭ».

Гогниев: «Мы перемололи «Урал», подвела реализация. Ну и судьи...»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 15:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:1
Урал

У Олега Шатова на посту исполняющего обязанности главного тренера «Урала» пока стопроцентный показатель: три победы в трех турах.

В Грозном в игре против «Алании» Спартака Гогниева 34-летний специалист не мог рассчитывать на дисквалифицированных Бегича и Сунгатуллина. В итоге в центре обороны вышел Чудин, тройку центральных полузащитников составили Егорычев, Юсупов и Мишкич, а в атаке ставка была сделана на дуэт Воронов-Секулич.

«Алания» лихо начала матч. Зрители стали свидетелями фирменных гогниевсне толькоких «хороводов» при подаче угловых. «Урал» перетерпел и провел свою атаку. Голевую. Бевеев, разобравшись с оппонентом на левом фланге, подал в центр штрафной, где Секулич первым касанием левой ногой неотразимо пробил в цель. Это уже седьмой мяч хорватского легионера в сезоне.

Олег Шатов. Вторая победа Шатова, Талалаев — царь горы, драка «Тюмени» и «Сочи». 19-й тур ФНЛ

Вскоре уже Бевеев мог переквалифицироваться из диспетчера в автора гола: после его удара головой из выгодной позиции мяч прошел рядом со штангой.

Во втором тайме «Алания» играла явно мощнее соперника (это признал после матча и Шатов). Подвела реализация. Если Хадарцев пробил выше ворот со средней дистанции, то как Гурциев, которому уже никто не мешал, мог не попасть в створ с семи метров?! 0:1.

В последнем туре перед зимней паузой «Урал» на выезде сыграет с «Чайкой». Можно предположить: если «шмели» не уступят подопечным Евгения Калешина, то Шатову доверят готовить команду ко второй части сезона.

— Сейчас я понимаю, что с такими футболистами, с такой командой мы готовы ввязаться в любую драку! — обратился Шатов к подопечным в победной раздевалке. — В любую! Нам никто не страшен! С такими характером, сердцем, желанием. Как вы сегодня бились друг за друга! Да, во втором тайме мы уступили по игре, это надо признать. Но мы не уступили в игре кость в кость! С этого нужно начинать. Мужское начало у нашей команды есть, а игру, детали, все остальное мы подправим. С победой!

Спартак Гогниев в свою очередь назвал результат встречи несправедливым. И вновь затронул тему судейства.

— Мы полностью переиграли «Урал», который идет в лидирующей группе. Очень много моментов создали, но не забили. Надо свои шансы реализовывать. Ну и опять приходится затронуть тему... Все мелкие фолы, все какие-то эпизоды, все — в одну сторону. Судьи бороться вообще не дают! И из-за этого работа и тренеров, и футболистов нивелируется. Да, я могу сейчас все что угодного сказать. Счет на табло. 0:1... Получается, «Урал» был сильнее? Да нет, ни в коей мере! Сегодня на поле была одна команда — «Алания»! Перемололи соперника. Но не забили. Ну и судьи...

«Алания» — предпоследняя. До спасительного 15-го места — два очка.

Седьмая подряд победа «Балтики»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Родина

«Балтика» катком едет по ФНЛ. Седьмая победа подряд! Новой жертвой калининградцев стала «Родина» — 2:1. Андрей Талалаев удивил стартовым составом. Роль левого инсайда он доверил Ковалеву, оставив Лисаковича в запасе. Справа в атаке играл Пряхин, в центре — Эльдарушев. На позиции латералей вышли Мохаммад и Саусь (на пресс-конференции Андрей Викторович объяснил свою задумку).

В день игры на Калининград обрушился снегопад: работникам стадиона пришлось немало потрудиться, чтобы привести поле в более-менее надлежащий вид.

И.о. главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. Шатов начинает с победы. Гогниев атакует судей. Талалаев неудержим. 18-й тур ФНЛ

Первый тайм полностью остался за хозяевами. Уже на 7-й минуте Эльдарушев прекрасной разрезающей передачей вывел Ковалева один на один с Корякиным, и хавбек сборной Белоруссии все исполнил четко — 1:0. Второй гол — результат хорошо разыгранного штрафного. Варатынов ценой травмы замкнул подачу на дальней штанге, врезавшись при этом в стойку ворот... 21-летний защитник не смог продолжить игру после перерыва.

В первом тайме москвичи почти ничего не создали впереди. Зато как прибавили во второй половине встречи! Отлично вошел в игру Юшин, заменивший Кожедуба. Правда, непосредственного участия в голе Александр не принял. Абдусаламов наказал поскользнувшегося на мокром газоне Пряхина и переиграл Бориско — 2:1. Интрига ожила. Юшин разогнал несколько перспективных атак, но партнеры били в голкипера. А вот калининградцы в концовке имели даже более реальный шанс в третий раз огорчить Корякина. Никишин не успел замкнуть классный прострел Лисаковича.

— В первом тайме мы показали примерно тот футбол, который хотим видеть, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Что касается второго... Я посоветовал ребятам его забыть. Так при счете 2:0 играть нельзя! Хотя если рассуждать стратегически, мы выпустили на замену Лисаковича и Никишина. Рассчитывали, что они будут вскрывать фланги, переигрывать уже уставших защитников. И в принципе, моменты у них были. Могли забивать. Чего нам пока не хватает? При счете 2:0 нужно чувствовать уверенность в своих силах! Я об этому уже сказал и Саусю, и Мохаммаду, и Сережке Пряхину. Я бы похвалил наш аналитический штаб. Ребята молодцы, разобрали «Родину» и сказали, что упор нужно сделать на скоростную работу на флангах. Поэтому мы и отказались в стартовом составе от Лисаковича и Алекса Фернандеса, да и в целом от системы 5-3-2.

«Торпедо» вырвало победу в Саратове

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
24 нояб, 13:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:2
Торпедо М

«Торпедо» не отпустило далеко от себя «Балтику». Москвичи на выезде одолели «Сокол», который на днях сменил тренера — Алексей Стукалов заступил на пост вместо Алексея Баги.

До перерыва соперники обменялись уколами. На ранний гол Манелова (помог рикошет) хозяева ответили точным ударом головой Максименко.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo; празднуют победу над &laquo;Аланией&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 17-го тура ФНЛ. 2&nbsp;ноября 2024 года. «Торпедо» — чемпион первого круга. Гогниев вновь критикует судей. 17-й тур ФНЛ

А вот во втором тайме явно острее смотрелись подопечные Олега Кононова. Косаревский дважды спасал свою команду, не позволив отличиться Горбунову и Галкину. В третий раз голкипер оказался бессилен. Победу черно-белым принес стандарт на 90-й минуте. После подачи Коряна волжане вынесли мяч из штрафной. Но подбор остался за торпедовцами. Последовали три передачи в касание и удар Чупаева с 10 метров — точно в угол!

Поразительно, но в нынешнем сезоне «Торпедо» забило уже пять важнейших мячей на последних минутах встреч! Это, согласитесь, знак качества.

Автозаводцы продолжают погоню за «Балтикой». Отставание — два очка.

Катастрофа «Арсенала»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Тюмень

Беды «Арсенала» продолжаются. До домашнего матча с «Тюменью» безвыигрышная серия команды Александра Сторожука составляла уже 9 (!) туров. В поединке с главным аутсайдером турнира она не прервалась. Более того, туляки не смогли добиться даже ничьей, хотя в перерыве мало кто сомневался в итоговом успехе хозяев.

В первом тайме они буквально висели на воротах Гошева. Однажды голкипер гостей вытащил из-под перекладины сложный мяч после плотного выстрела Турищева. Максим, впрочем, своего все же добился, блестяще пробив головой после подачи Раздорских с фланга.

Главный тренер &laquo;Балтики&raquo; Андрей Талалаев. «Там чистейшая красная! А судья еще думал, показать ли желтую...» Талалаев с «Балтикой» — лидеры. 16-й тур ФНЛ

В целом, ничего не предвещало «Арсеналу» беды, хотя во втором тайме туляки уже практически и не угрожали воротам Гошева. А в концовке просто провалились. Сначала Левашов и Ботака в довольно простой ситуации не разобрались, кто должен выносить мяч, и Купцов наказал их за столь грубую ошибку. А уже в компенсированное время Косарев продрался сквозь частокол ног защитников и с левой ноги поразил левый от себя угол. 1:2!

На пресс-конференции Сторожук выглядел обескураженным.

— Сложно комментировать такие матчи. В перерыве просили ребят продолжить играть в том же ключе. Но... Так нельзя! Видимо, такой «потолок». Первый пропущенный мяч — «привоз» чистой воды! Может, кто-то свыше нас проверяет? В первом тайме столько моментов... Куда-то спешим? Понимаем недовольство болельщиков. Поверьте, у нас непростая ситуация. Очень много травмированных. С таким атакующим потенциалом сложно рассчитывать на один гол. Про два-три я даже не говорю.

«Арсенал», лидировавший в таблице первые 14 туров, уже шестой.

«Сочи» разгромил «Уфу», у Мелешина дубль и голевой пас

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
22 нояб, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
5:2
Уфа

«Сочи» дома разобрался с «Уфой» — 5:2. Итоговый счет все-таки не до конца отражает происходившего на поле. Ведь на 81-й минуте после гола Ложкина преимущество южан стало зыбким — 3:2. Хозяева включились в концовке. Сначала Мелешин оформил дубль, реализовав выход один на один после отличной передачи Сааведры. Таким образом в активе форварда, арендованного у «Спартака», уже 6 мячей в 9 играх ФНЛ. Может быть, он все-таки не слабее Шамара Николсона? (Про Виллиана Жоже речи уже не идет).

Пятая голевая комбинация хозяев получилась на загляденье. Пас пяткой Макарова, «стенка» Кравцова и опять же Мелешина, гол 22-летнего хавбека. Все было исполнено как по нотам!

— На второй тайм мы вышли более сконцентрированными. Доволен результатом, хотя и пропустили два мяча. Физически команда готова хорошо, поэтому соперникам тяжело против нас поддерживать высокий темп все 90 минут, — заявил после игры Морено.

«Сочи» остался на четвертой строчке в таблице.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Вторая победа Шатова, Талалаев — царь горы, драка «Тюмени» и «Сочи». 19-й тур ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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34 тур
22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 1 : 2
23.11 19:00
Балтика – Родина
 2 : 1
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 1 : 2
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 2 : 1
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 1 : 0
24.11 15:00
Чайка – СКА-Хаб.
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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