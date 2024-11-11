Шатов начинает с победы. Гогниев атакует судей. Талалаев неудержим. 18-й тур ФНЛ

Яркие события 18-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Кононов победил Тихонова

«Торпедо» — единственная команда в лиге, которая прошла первый круг без поражений. Второй круг также начался для москвичей успешно. Автозаводцы играют на классе и пока не собираются оступаться. В Химках команда Олега Кононова довольно уверенно разобралась с «Енисеем» Андрея Тихонова.

Зачем москвичам центрфорвард, если есть защитник Роганович? 24-летний черногорец во втором туре подряд забил со штрафного. На 11-й минуте легионер левой ногой обвел «стенку» и поразил левый от себя угол. Антипин даже не дернулся. 1:0.

— Думаю, что в этом моменте голкипер соперника немного неправильно выстроил «стенку», оставил угол, — заметил после матча Роганович. — Я это увидел, и мне удалось переиграть вратаря.

«Торпедо» играло с ощутимым преимуществом и вполне могло удваивать счет еще до перерыва. Нетфуллин едва не оформил свой седьмой гол в сезоне. «Енисей» огрызнулся лишь однажды, в начале второго тайма: Ломакин коварно стрелял из-под защитника, но здорово сыграл Ботнарь.

Автозаводцы наращивали давление и закономерно забили второй. На этот раз Роганович выступил в роли ассистента. Его подачу с левого фланга головой замкнул Максимов, совершивший свое первое касание в матче (он появился на поле за две минуты до взятия ворот). В последних четырех турах в активе Максима три мяча и одна результативная передача.

Гогниев: «Если бы не судья, «Арсенал» бы не отбился»

Беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась в прошлом туре в Саратове. А вот безвыигрышная достигла уже восьми матчей. В Грозном команда Александра Сторожука поделила очки с «Аланией» Спартака Гогниева (0:0).

Владикавказцы были конкретнее и острее впереди, выделялся моторный Абдоков. «Фишка» Гогниева — интересные «стандарты». На 60-й минуте хозяева получили право на штрафной в 20 метрах от ворот. Хадарцев элегантно перекинул «стенку», за которой уже расположился Гаглоев. 20-летний хавбек пробил с лета с левой ноги — мимо створа.

Вскоре Цаллагову удался чудо-удар из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины опустился на линию ворот (или все-таки за линией?) и вылетел в поле. Наконец, на 84-й минуте «барсы» требовали назначить пенальти в ворота Левашова. По их мнению, мяч после прострела Тарбы с фланга попал в руку защитнику туляков. Целовальников никакого криминала не увидел.

На пресс-конференции Спартак Гогниев вновь поднял тему судейства.

— Мы должны были побеждать. По игре превзошли соперника, но опять вмешались судейские решения. Как можно такие пенальти не давать?! Мяч попадает в поднятую руку защитника... После перерыва «Алания» полностью переиграла соперника. В концовке «Арсенала» уже отбивался. И не отбился бы, если бы не судья. Последние четыре пресс-конференции мне приходится говорить о работе арбитров...

Пятая подряд победа «Балтики»

Кто остановит «Балтику»? Команда Андрея Талалаева одержала пятую победу подряд, причем волевую и на выезде. Новой жертвой калининградцев стал крепкий «Нефтехимик» Кирилла Новикова.

Первый тайм вышел малособытийным. Однако один забитый мяч зрители все же увидели. Перед перерывом хозяева хорошо разыграли «стандарт» и Емельянов с угла штрафной неотразимо низом пробил в дальний угол ворот Бориско. 1:0.

Характер встречи не сильно поменялся во втором тайме. Вязкий, тягучий футбол. Соперники почти не создавали моменты с игры. А вот на «стандартах» «Балтика» преуспела лучше. Отличились Осипов и Ковалев. Две голевые передачи в свой актив записал Эльдарушев. Заметим, что в этом матче Талалаев задействовал всех своих номинальных центрфорвардов — Лисаковича (играл левого инсайда), Эльдарушева, Аппаева и Стефановича.

На пресс-конференции рулевой гостей ответил болельщикам, которые, несмотря на результаты, по-прежнему находят поводы для критики команды.

— Когда тебя в спину «поливают» во время матча, это не очень приятно. А когда это делают еще и свои болельщики... У нас очень много деятелей, который после каждой игры рассказывают, какие у нас нападающие — Аппаев, Эльдарушев. Предлагаю им сегодня пересмотреть этот матч, особенно концовку. И пусть при прохладной погоде пойдут на искусственное поле и просто попытаются хоть что-то с мячом сделать... У Новикова всегда очень организованная команда. Но мы приготовили план B, план С. Это сработало.

«Сочи» не смог одолеть «Ротор»

«Сочи» потерял очки в Волгограде. Рулевой южан Роберт Морено вернулся к схеме 4-4-2, выпустив с первых минут и Мелешина, и Писарского.

В первом тайме гости на гол, конечно, наиграли. Третий опасный момент у ворот Чагрова поменял счет на табло. Сааведра великолепным пасом со своей половины поля разрезал оборону хозяев и вывел Никитина один на один с голкипером — 0:1.

После перерыва сработали замены Дениса Бояринцева. Ответный гол при розыгрыше стандарта соорудили игроки, появившиеся на поле во втором тайме: Таликин подал, Лаврищев скинул, Касимов замкнул в падении левой ногой.

— В первом тайме могли забить больше одного гола, — заметил Морено. — После перерыва «Ротор» стал нас поджимать. Увы, пропустили. Работали над тем, кто кого должен блокировать при стандартах, но...

Два пуховика Шатова

На этой неделе «Урал» уволил Евгения Аверьянова. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов. Он будет стоять у руля «шмелей» как минимум до зимней паузы. Дебют 34-летнего специалиста в новом статусе пришелся на гостевой матч с «Шинником». В стартовый состав екатеринбуржцев вернулся хорватский форвард Секулич, восстановившийся от травмы.

Что ж, Шатов начал уверенно. С первым голом, правда, гостям повезло. На 21-й минуте подопечные Шатова провели размашистую атаку. Последовал навес Гогличидзе на дальнюю штангу, который должен стать легкой добычей Митрова. Но из-за несогласованности голкипера и правого защитника Скворцова мяч, минуя всех, заскочил в сетку.

Через семь минут Секулич должен был развивать успех, но хорват не реализовал выход один на один.

В перерыве Шатов произвел две замены. Во-первых, снял с игры Гогличидзе и выпустил Малькевича. А во-вторых, снял с себя оранжевый пуховик и облачился в черный.

Интрига в матче была убита к 52-й минуте. Сначала Егорычев наказал беднягу Митрова, который, реагируя на дальний удар, отбил мяч перед собой. А затем хозяева остались в меньшинстве — арбитр удалил Загре за грубый фол.

— Хочу поблагодарить ребят. Это их победа. Они за такой короткий период времени сплотились и выполнили все требования тренерского штаба. Работаем дальше. Такие эмоции я испытываю впервые. Наверное, этот день запомню на всю жизнь, — сказал Шатов на пресс-конференции.

«Урал» обошел «Арсенал» и теперь занимает третье место. Отставание от «Торпедо» и «Балтики» — шесть очков.