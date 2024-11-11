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Сегодня, 08:30

Шатов начинает с победы. Гогниев атакует судей. Талалаев неудержим. 18-й тур ФНЛ

«Урал» одержал первую победу под руководством Шатова в первой лиге
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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И.о. главного тренера «Урала» Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»
Яркие события 18-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Кононов победил Тихонова

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
09 нояб, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:0
Енисей

«Торпедо» — единственная команда в лиге, которая прошла первый круг без поражений. Второй круг также начался для москвичей успешно. Автозаводцы играют на классе и пока не собираются оступаться. В Химках команда Олега Кононова довольно уверенно разобралась с «Енисеем» Андрея Тихонова.

Зачем москвичам центрфорвард, если есть защитник Роганович? 24-летний черногорец во втором туре подряд забил со штрафного. На 11-й минуте легионер левой ногой обвел «стенку» и поразил левый от себя угол. Антипин даже не дернулся. 1:0.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo; празднуют победу над &laquo;Аланией&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 17-го тура ФНЛ. 2&nbsp;ноября 2024 года. «Торпедо» — чемпион первого круга. Гогниев вновь критикует судей. 17-й тур ФНЛ

— Думаю, что в этом моменте голкипер соперника немного неправильно выстроил «стенку», оставил угол, — заметил после матча Роганович. — Я это увидел, и мне удалось переиграть вратаря.

«Торпедо» играло с ощутимым преимуществом и вполне могло удваивать счет еще до перерыва. Нетфуллин едва не оформил свой седьмой гол в сезоне. «Енисей» огрызнулся лишь однажды, в начале второго тайма: Ломакин коварно стрелял из-под защитника, но здорово сыграл Ботнарь.

Автозаводцы наращивали давление и закономерно забили второй. На этот раз Роганович выступил в роли ассистента. Его подачу с левого фланга головой замкнул Максимов, совершивший свое первое касание в матче (он появился на поле за две минуты до взятия ворот). В последних четырех турах в активе Максима три мяча и одна результативная передача.

Гогниев: «Если бы не судья, «Арсенал» бы не отбился»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
09 нояб, 15:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:0
Арсенал Т

Беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась в прошлом туре в Саратове. А вот безвыигрышная достигла уже восьми матчей. В Грозном команда Александра Сторожука поделила очки с «Аланией» Спартака Гогниева (0:0).

Владикавказцы были конкретнее и острее впереди, выделялся моторный Абдоков. «Фишка» Гогниева — интересные «стандарты». На 60-й минуте хозяева получили право на штрафной в 20 метрах от ворот. Хадарцев элегантно перекинул «стенку», за которой уже расположился Гаглоев. 20-летний хавбек пробил с лета с левой ноги — мимо створа.

Вскоре Цаллагову удался чудо-удар из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины опустился на линию ворот (или все-таки за линией?) и вылетел в поле. Наконец, на 84-й минуте «барсы» требовали назначить пенальти в ворота Левашова. По их мнению, мяч после прострела Тарбы с фланга попал в руку защитнику туляков. Целовальников никакого криминала не увидел.

На пресс-конференции Спартак Гогниев вновь поднял тему судейства.

— Мы должны были побеждать. По игре превзошли соперника, но опять вмешались судейские решения. Как можно такие пенальти не давать?! Мяч попадает в поднятую руку защитника... После перерыва «Алания» полностью переиграла соперника. В концовке «Арсенала» уже отбивался. И не отбился бы, если бы не судья. Последние четыре пресс-конференции мне приходится говорить о работе арбитров...

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Пятая подряд победа «Балтики»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
09 нояб, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:2
Балтика

Кто остановит «Балтику»? Команда Андрея Талалаева одержала пятую победу подряд, причем волевую и на выезде. Новой жертвой калининградцев стал крепкий «Нефтехимик» Кирилла Новикова.

Первый тайм вышел малособытийным. Однако один забитый мяч зрители все же увидели. Перед перерывом хозяева хорошо разыграли «стандарт» и Емельянов с угла штрафной неотразимо низом пробил в дальний угол ворот Бориско. 1:0.

Характер встречи не сильно поменялся во втором тайме. Вязкий, тягучий футбол. Соперники почти не создавали моменты с игры. А вот на «стандартах» «Балтика» преуспела лучше. Отличились Осипов и Ковалев. Две голевые передачи в свой актив записал Эльдарушев. Заметим, что в этом матче Талалаев задействовал всех своих номинальных центрфорвардов — Лисаковича (играл левого инсайда), Эльдарушева, Аппаева и Стефановича.

На пресс-конференции рулевой гостей ответил болельщикам, которые, несмотря на результаты, по-прежнему находят поводы для критики команды.

— Когда тебя в спину «поливают» во время матча, это не очень приятно. А когда это делают еще и свои болельщики... У нас очень много деятелей, который после каждой игры рассказывают, какие у нас нападающие — Аппаев, Эльдарушев. Предлагаю им сегодня пересмотреть этот матч, особенно концовку. И пусть при прохладной погоде пойдут на искусственное поле и просто попытаются хоть что-то с мячом сделать... У Новикова всегда очень организованная команда. Но мы приготовили план B, план С. Это сработало.

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«Сочи» не смог одолеть «Ротор»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
08 нояб, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
Сочи

«Сочи» потерял очки в Волгограде. Рулевой южан Роберт Морено вернулся к схеме 4-4-2, выпустив с первых минут и Мелешина, и Писарского.

В первом тайме гости на гол, конечно, наиграли. Третий опасный момент у ворот Чагрова поменял счет на табло. Сааведра великолепным пасом со своей половины поля разрезал оборону хозяев и вывел Никитина один на один с голкипером — 0:1.

После перерыва сработали замены Дениса Бояринцева. Ответный гол при розыгрыше стандарта соорудили игроки, появившиеся на поле во втором тайме: Таликин подал, Лаврищев скинул, Касимов замкнул в падении левой ногой.

— В первом тайме могли забить больше одного гола, — заметил Морено. — После перерыва «Ротор» стал нас поджимать. Увы, пропустили. Работали над тем, кто кого должен блокировать при стандартах, но...

Два пуховика Шатова

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:2
Урал

На этой неделе «Урал» уволил Евгения Аверьянова. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов. Он будет стоять у руля «шмелей» как минимум до зимней паузы. Дебют 34-летнего специалиста в новом статусе пришелся на гостевой матч с «Шинником». В стартовый состав екатеринбуржцев вернулся хорватский форвард Секулич, восстановившийся от травмы.

Что ж, Шатов начал уверенно. С первым голом, правда, гостям повезло. На 21-й минуте подопечные Шатова провели размашистую атаку. Последовал навес Гогличидзе на дальнюю штангу, который должен стать легкой добычей Митрова. Но из-за несогласованности голкипера и правого защитника Скворцова мяч, минуя всех, заскочил в сетку.

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Через семь минут Секулич должен был развивать успех, но хорват не реализовал выход один на один.

В перерыве Шатов произвел две замены. Во-первых, снял с игры Гогличидзе и выпустил Малькевича. А во-вторых, снял с себя оранжевый пуховик и облачился в черный.

Интрига в матче была убита к 52-й минуте. Сначала Егорычев наказал беднягу Митрова, который, реагируя на дальний удар, отбил мяч перед собой. А затем хозяева остались в меньшинстве — арбитр удалил Загре за грубый фол.

— Хочу поблагодарить ребят. Это их победа. Они за такой короткий период времени сплотились и выполнили все требования тренерского штаба. Работаем дальше. Такие эмоции я испытываю впервые. Наверное, этот день запомню на всю жизнь, — сказал Шатов на пресс-конференции.

«Урал» обошел «Арсенал» и теперь занимает третье место. Отставание от «Торпедо» и «Балтики» — шесть очков.

Андрей Талалаев
Олег Шатов
Спартак Гогниев
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
9
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
10
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
11
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
12
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
13
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 1 : 1
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 0 : 0
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 3 : 1
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 1 : 2
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
10.11 15:00
Шинник – Урал
 0 : 2
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 1 : 4
10.11 19:30
Родина – Чайка
 2 : 0
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 13 1 6
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 16 1 4
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