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Шатов — и. о. главного тренера «Урала». Летом свердловский министр пригрозил команде «расстрелом» за невыход в РПЛ

Шатов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Олег Шатов (справа).
Фото ФК «Урал»
Получит колоссальный опыт в 34 года.

Выступающий в первой лиге «Урал» объявил об отставке Евгения Аверьянова, который руководил командой с июня 2024-го года. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-полузащитник сборной России Олег Шатов.

«Наш земляк, уроженец Нижнего Тагила в свое время провел за «Урал» более 130 игр, а с лета этого года входил в штаб Евгения Аверьянова в качестве помощника. Желаем Олегу Александровичу успехов в новой для себя роли!» — сообщила пресс-служба екатеринбуржцев в Telegram-канале.

Шатов завершил карьеру в «Урале», воспитанником которого он является, летом прошлого года. Ранее хавбек выступал за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Трехкратный чемпион России проходит обучение на тренера, но пока не получил лицензию категории Pro.

Что сказал президент «Урала»

Решение об уходе Аверьянова принято руководством клуба по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь четвертое место в турнирной таблице», — заявил функционер.

Олег Шатов. Шатов: «Тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» звали»

Какие задачи перед клубом

В нынешнем сезоне перед «Уралом» стоит задача вернуться в РПЛ. Об этом в августе сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В противном случае чиновник пообещал «расстрел».

«Решение губернатора Свердловской области было поддержать ФК «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это будет временно и только в этом сезоне. На сезон губернатором поставлена прямая задача выхода в РПЛ? Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили», — сказал Раппопорт в эфире «Четвертого канала».

Григорий Иванов в ответ назвал заявление министра шуткой. «Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — приводит слова Иванова Sport24.

Виктор Гончаренко и Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»

Как выступает команда в первой лиге

Как бы то ни было, из-за невыполнения задачи было принято решение об увольнении Аверьянова. Последние результаты «Урала» и правда выглядят неубедительно: 4 ноября оранжевые сыграли вничью с «Родиной» (0:0), 26 октября уступили «Балтике» (1:2), а 20 октября сыграли вничью со «СКА-Хабаровск» (3:3).

Выбираться из этой ситуации придется Олегу Шатову, у которого вообще нет опыта работы на такой должности. Пока екатеринбуржцы занимают четвертое место, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание от «Балтики», идущей на первой строчке, 6 очков. Что будет дальше — узнаем в конце сезона.

Олег Шатов
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 00:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 00:00
Родина – Чайка
 - : -
10.11 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

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 15 1 4
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