Получит колоссальный опыт в 34 года.

Выступающий в первой лиге «Урал» объявил об отставке Евгения Аверьянова, который руководил командой с июня 2024-го года. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-полузащитник сборной России Олег Шатов.

«Наш земляк, уроженец Нижнего Тагила в свое время провел за «Урал» более 130 игр, а с лета этого года входил в штаб Евгения Аверьянова в качестве помощника. Желаем Олегу Александровичу успехов в новой для себя роли!» — сообщила пресс-служба екатеринбуржцев в Telegram-канале.

Шатов завершил карьеру в «Урале», воспитанником которого он является, летом прошлого года. Ранее хавбек выступал за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Трехкратный чемпион России проходит обучение на тренера, но пока не получил лицензию категории Pro.

Что сказал президент «Урала»

Решение об уходе Аверьянова принято руководством клуба по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь четвертое место в турнирной таблице», — заявил функционер.

Какие задачи перед клубом

В нынешнем сезоне перед «Уралом» стоит задача вернуться в РПЛ. Об этом в августе сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. В противном случае чиновник пообещал «расстрел».

«Решение губернатора Свердловской области было поддержать ФК «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это будет временно и только в этом сезоне. На сезон губернатором поставлена прямая задача выхода в РПЛ? Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили», — сказал Раппопорт в эфире «Четвертого канала».

Григорий Иванов в ответ назвал заявление министра шуткой. «Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — приводит слова Иванова Sport24.

Виктор Гончаренко и Олег Шатов. Фото ФК «Урал»

Как выступает команда в первой лиге

Как бы то ни было, из-за невыполнения задачи было принято решение об увольнении Аверьянова. Последние результаты «Урала» и правда выглядят неубедительно: 4 ноября оранжевые сыграли вничью с «Родиной» (0:0), 26 октября уступили «Балтике» (1:2), а 20 октября сыграли вничью со «СКА-Хабаровск» (3:3).

Выбираться из этой ситуации придется Олегу Шатову, у которого вообще нет опыта работы на такой должности. Пока екатеринбуржцы занимают четвертое место, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание от «Балтики», идущей на первой строчке, 6 очков. Что будет дальше — узнаем в конце сезона.