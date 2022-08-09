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Сегодня, 10:30

Игнашевич дожал Кононова, бодрая «Алания», проблемы «Уфы», «КАМАЗ» все еще лидер

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболисты «Балтики» празднуют забитый мяч.
Фото ФК «Балтика»
Обзор ярких событий 4-го тура первой лиги.

Губернатор — заводящий на трибуне

Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:0
Арсенал Т
Голы
Лазарев, 75 (1:0)
Балтика
Бориско Маляров Осипов Пуцко (Остоич, 59) Радмановац (Дудиев, 69) Кленкин (Лазарев, 59) Кузьмин Казаев (Кашчелан, 90+2) Валиахметов Борисенко (Барков, 59) Гузина
Арсенал Т
Левашов Мануйлов Большаков Насыров Григалава Ткачев (Янов, 83) Яковлев (Григорян, 46) Бакалюк (Пантелеев, 83) Панченко Алиев (Хромов, 83) Луценко (Ставпец, 69)
Предупреждения
Гузина 86’  -  Мануйлов 67’, Григалава 86’
Удаления
Панченко 50’
Судьи
Сафьян (Москва)

В Калининграде схлестнулись два претендента на прямую путевку в РПЛ. «Балтика» агрессивно начала матч, лишив «Арсенал» пространства. Подопечные Сергея Игнашевича довольно эффективно применяли высокий прессинг, не давая гостям доставлять мяч до своего ударного трио: Ткачев — Панченко — Луценко. До 25-й минуты «оружейники» вообще не могли перейти центр поля!

Хозяева должны были открывать счет перед перерывом. Левашов справился с коварным ударом Гузины под штангу, мяч отлетел в ногу Насырову и, к счастью для гостей, укатился за пределы поля.

Сразу после перерыва переусердствовал Панченко, попав шипами в колено Валиахметову. Он извинился перед своей жертвой, но от удаления это его не спасло.

«Балтика» при поддержке 11 тысяч зрителей и губернатора Калининградской области, который заводил трибуны, крича в мегафон «Только Кениг, только победа!» (вы часто такое видели?), прижала Тулу к ее штрафной, но ничего конкретного не придумала. Гости огрызнулись, заработав опасный стандарт. Застоявшийся без работы Бориско не сплоховал.

Взяв небольшой тайм-аут, подопечные Игнашевича усилили давление и своего добились. Последовал навес Валиахметова с правого фланга, и вышедший на замену воспитанник клуба 20-летний Лазарев ударом головой не оставил шансов Левашову — 1:0!

«Балтика» могла побеждать крупнее, однако Левашов справился с выстрелом Лазарева с 20 метров, а в компенсированное время Барков мощнейшим ударом сотряс крестовину.

В любом случае команда Игнашевича одержала заслуженную победу. Коллектив Кононова забуксовал.

«Основная претензия к игрокам после этого матча заключается в том, что, получив численное преимущество, мы должны были качественно контролировать мяч, доходить в финальную треть поля и дальше не форсировать атаки рискованными передачами, а стараться доводить все до ума. Это то, над чем нам нужно, конечно, работать, — заметил на пресс-конференции максималист Игнашевич. — Ну и нам надо уметь играть по счету. В концовке опытная команда и на угловых может мяч подержать, и штрафной заработать. Сегодня приходилось даже кричать с лавки ребятам, что на последних минутах не стоит подавать в штрафную, а нужно просто подержать мяч».

«Сегодня «Балтика» была сильнее — и в отборе, и в атаке. Нам не удались командные действия впереди», — признал Кононов.

«С таким судейством Хабаровск сразу может выходить в РПЛ...»

Россия. ФНЛ. 4-й тур
06 авг, 18:00. Центральный (Казань)
СКА-Хабаровск
3:0
Акрон
Голы
Мирошниченко, 16 (1:0), Гащенков, 60 (2:0), Алиев, 74 (3:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Мусалов Фомин Рукас (Анисимов, 46) Гащенков Стародуб Гелоян (Алиев, 62) Мирошниченко Алейников (Тарасов, 87) Турсунов (Сухомлинов, 82) Петров
Акрон
Волков Сагуткин (Бойцов, 79) Зуев Песегов (Азаров, 33) Килин (Гираев, 68) Чудин (Шакуро, 46) Матвеев (Марухин, 46) Савичев Полубояринов Макаров Базелюк
Предупреждения
Сугробов 40’, Фомин 48’, Гелоян 53’, Турсунов 73’, Алейников 82’  -  Савичев 43’, Зуев 48’, Шакуро 71’, Макаров 80’
Удаления
Полубояринов 43’
Судьи
Зияков (Набережные Челны)

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне. И сразу крупную — над «Акроном» (3:0). Однако гости вряд ли заслуживали разгрома.

На 16-й минуте Алейников перехватил передачу Савичева и вывел на ударную позицию Мирошниченко — 1:0. Это уже четвертое результативное действие 27-летнего хавбека в первых четырех турах.

Однако главным действующим лицом на поле до перерыва стал не он, а арбитр Зияков. Под занавес тайма грубо ошибся голкипер хабаровчан Сугробов, подарив мяч Базелюку. Экс-форвард ЦСКА уже было его обвел, но вратарь в последний момент все же завалил нападающего за пределами штрафной. По всем признакам — фол последней надежды и прямая красная карточка. Рефери же показал только желтую. А еще через четыре минуты оставил «Акрон» в меньшинстве, удалив с поля Полубояринова за грубый подкат против Петрова. Наверняка эти эпизоды станут предметом рассмотрения на ЭСК.

Главный тренер гостей Виталий Панов на пресс-конференции молчать не стал:

— Не хочется оправдываться, но есть вещи, которые напрямую повлияли на результат. Так судить нельзя! Так Хабаровск может сразу в РПЛ выйти, если вас так будут судить... У вас должны были удалять вратаря. Так нельзя... У меня даже слов нет. На Базелюке был фол, но вашему голкиперу не показывают красную карточку. Мы уважаем нашего владельца. Но так с нами поступать недопустимо! Поздравляю вас с победой. Но хотелось бы сыграть как минимум в равных составах. Я также не понял поведения коллег, которые со скамейки комментировали каждое действие судьи. Считаю, тренер должен держать себя в руках. А теперь, пожалуйста, вопросы. Видите, у вас даже вопросов нет, потому что сами понимаете, что эта ситуация как минимум несправедливая.

Во втором тайме армейцы четко реализовали большинство — 3:0. Второй гол вышел на загляденье. Гащенков метров с 30 попал в дальнюю «девятку».

В активе «Акрона», которого причисляли к фаворитам турнира, лишь одно очко. Пока это главная неожиданность на старте сезона.

Гаглоев: четыре голевые передачи в четырех турах!

Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Краснодар-2
Голы
Пальцев, 28 (1:0), Пивоваров, 55 (1:1)
КАМАЗ
Мамин Абрамов (Мохаммад, 64) Аюкин Полюткин Толстопятов Свежов Гаглоев (Таликин, 86) Кириллов Пальцев (Кирсанов, 42) Шамкин (Серченков, 65) Голятов (Бабаев, 65)
Краснодар-2
Гришин Жилкин Пивоваров (Комар, 90) Арутюнян Гайворонский Ндука Кокоев (Логачев, 90+1) Ознобихин (Попов, 71) Самко Халназаров (Богданец, 70) Апеков (Плотников, 80)
Предупреждения
Шамкин 37’, Абрамов 58’, Толстопятов 83’, Свежов 90’  -  Пивоваров 87’
Судьи
Буланов (Саранск)

Сенсационный лидер турнира — «КАМАЗ» — потерял первые очки, но остался на вершине. Дома челнинцы не смогли обыграть «Краснодар-2». В составе хозяев вновь солировал 31-летний Гаглоев, отдавший уже четвертую результативную передачу в сезоне. На 28-й минуте он выкатил пас-конфету Пальцеву, который реализовал свой шанс, поразив дальний угол. До перерыва хозяева смотрелись предпочтительнее.

А во втором тайме в роли Гаглоева выступил уже Самко. Прорвавшись по флангу, 20-летний футболист молодых «быков» прострелил на дальний угол вратарской, откуда Пивоваров привел приговор в исполнение.

«Краснодар» перехватил инициативу, атаковал чуть острее. Однажды Мамин выручил КАМАЗ после удара Арутюняна со средней дистанции, но в целом ничья — закономерный итог встречи.

«Алания» разобралась с «Уфой»

Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:3
Алания
Голы
Багаев, 40 (0:1), Багаев, 53 (0:2), Хугаев, 89 (0:3), Хосонов, 90+3 (1:3)
Уфа
Кукушкин Ботака-Иобома (Ахатов, 63) Плиев Фищенко (Погосов, 80) Емельянов (Карп, 63) Камилов Голубев Ортис (Сухов, 46) Касинтура Жамалетдинов Минаев
Алания
Солдатенко Багаев (Шавлохов, 90+3) Засеев (Хугаев, 72) Кочиев Бутаев Галоян Цараев (Дауров, 90+3) Хабалов Мазурин (Гиоргобиани, 46) Хосонов Эльдарушев (Ташаев, 66)
Предупреждения
Фищенко 38’, Жамалетдинов 56’, Плиев 82’  -  Цараев 12’, Кочиев 73’, Багаев 90+1’
Судьи
Федоров (Петрозаводск)

В первом тайме матча «Уфа» — «Алания» на поле, по сути, была только одна команда. Владикавказцы превзошли хозяев во всем. Бросалось в глаза, что подопечные Сергея Томарова проиграли весь «воздух». Именно со «второго этажа» пришел первый гол в исполнении Багаева. А на 53-й минуте он же удвоил преимущество — и снова ударом головой. 0:2. За 20 минут до финального свистка интрига могла быть убита, однако Гиоргобиани не переиграл в ближнем бою Кукушкина. 20-летний голкипер, правда, сыграл крайне неудачно в конце встречи, пропустив не самый сложный мяч после удара Хугаева метров с 25.

Пока перспективы клуба из столицы Башкирии выглядят весьма туманными. «Уфа» по-прежнему рядом с зоной вылета. А вот перестройка игры «Алании» с приходом нового тренерского штаба прошла безболезненно. «Барсы» теперь прагматичны, но от этого не менее опасны. Здорово вписался в игру владикавказцев Галоян («2+2» в четырех турах) — один из самых креативных полузащитников первой лиги.

У главного тренера хозяев Томарова, удаленного со скамейки за излишние эмоции, возникли вопросы к судьям:

— Второй гол «Алании» был забит с нарушением правил. Их игрок отталкивал нашего футболиста. Не знаю, почему судья не отреагировал. Считаю, нужно было еще ставить пенальти в ворота гостей.

Наставник «Алании» Заур Тедеев в свою очередь объяснил, почему его команда играет в другой, менее агрессивный футбол по сравнению с тем, который показывала при Спартаке Гогниеве в прошлом сезоне.

— Мы постоянно говорим о фирменном стиле. Безусловно, наши футболисты привыкли атаковать. Мы на этом настаиваем. Но надо понимать и еще одну простую вещь. В межсезонье «Алания» потеряла пять футболистов, которые предельно агрессивно и эффективно играли в нападении. Чтобы их заменить, требуется время. Да, к нам пришли качественные новички. Но все равно не сразу все выстраивается. До этого команда сыгрывалась несколько лет. Тем не менее считаю, что у «Алании» сейчас сбалансированная игра. В этом направлении мы сделали шаг вперед.

&laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Мы вернемся в РПЛ!» Татарское дерби с градом голов, чак-чаком для Слуцкого и жестким разговором с фанатами

Футбол
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
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