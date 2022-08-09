Игнашевич дожал Кононова, бодрая «Алания», проблемы «Уфы», «КАМАЗ» все еще лидер

Обзор ярких событий 4-го тура первой лиги.

Губернатор — заводящий на трибуне

В Калининграде схлестнулись два претендента на прямую путевку в РПЛ. «Балтика» агрессивно начала матч, лишив «Арсенал» пространства. Подопечные Сергея Игнашевича довольно эффективно применяли высокий прессинг, не давая гостям доставлять мяч до своего ударного трио: Ткачев — Панченко — Луценко. До 25-й минуты «оружейники» вообще не могли перейти центр поля!

Хозяева должны были открывать счет перед перерывом. Левашов справился с коварным ударом Гузины под штангу, мяч отлетел в ногу Насырову и, к счастью для гостей, укатился за пределы поля.

Сразу после перерыва переусердствовал Панченко, попав шипами в колено Валиахметову. Он извинился перед своей жертвой, но от удаления это его не спасло.

«Балтика» при поддержке 11 тысяч зрителей и губернатора Калининградской области, который заводил трибуны, крича в мегафон «Только Кениг, только победа!» (вы часто такое видели?), прижала Тулу к ее штрафной, но ничего конкретного не придумала. Гости огрызнулись, заработав опасный стандарт. Застоявшийся без работы Бориско не сплоховал.

Взяв небольшой тайм-аут, подопечные Игнашевича усилили давление и своего добились. Последовал навес Валиахметова с правого фланга, и вышедший на замену воспитанник клуба 20-летний Лазарев ударом головой не оставил шансов Левашову — 1:0!

«Балтика» могла побеждать крупнее, однако Левашов справился с выстрелом Лазарева с 20 метров, а в компенсированное время Барков мощнейшим ударом сотряс крестовину.

В любом случае команда Игнашевича одержала заслуженную победу. Коллектив Кононова забуксовал.

«Основная претензия к игрокам после этого матча заключается в том, что, получив численное преимущество, мы должны были качественно контролировать мяч, доходить в финальную треть поля и дальше не форсировать атаки рискованными передачами, а стараться доводить все до ума. Это то, над чем нам нужно, конечно, работать, — заметил на пресс-конференции максималист Игнашевич. — Ну и нам надо уметь играть по счету. В концовке опытная команда и на угловых может мяч подержать, и штрафной заработать. Сегодня приходилось даже кричать с лавки ребятам, что на последних минутах не стоит подавать в штрафную, а нужно просто подержать мяч».

«Сегодня «Балтика» была сильнее — и в отборе, и в атаке. Нам не удались командные действия впереди», — признал Кононов.

«С таким судейством Хабаровск сразу может выходить в РПЛ...»

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне. И сразу крупную — над «Акроном» (3:0). Однако гости вряд ли заслуживали разгрома.

На 16-й минуте Алейников перехватил передачу Савичева и вывел на ударную позицию Мирошниченко — 1:0. Это уже четвертое результативное действие 27-летнего хавбека в первых четырех турах.

Однако главным действующим лицом на поле до перерыва стал не он, а арбитр Зияков. Под занавес тайма грубо ошибся голкипер хабаровчан Сугробов, подарив мяч Базелюку. Экс-форвард ЦСКА уже было его обвел, но вратарь в последний момент все же завалил нападающего за пределами штрафной. По всем признакам — фол последней надежды и прямая красная карточка. Рефери же показал только желтую. А еще через четыре минуты оставил «Акрон» в меньшинстве, удалив с поля Полубояринова за грубый подкат против Петрова. Наверняка эти эпизоды станут предметом рассмотрения на ЭСК.

Главный тренер гостей Виталий Панов на пресс-конференции молчать не стал:

— Не хочется оправдываться, но есть вещи, которые напрямую повлияли на результат. Так судить нельзя! Так Хабаровск может сразу в РПЛ выйти, если вас так будут судить... У вас должны были удалять вратаря. Так нельзя... У меня даже слов нет. На Базелюке был фол, но вашему голкиперу не показывают красную карточку. Мы уважаем нашего владельца. Но так с нами поступать недопустимо! Поздравляю вас с победой. Но хотелось бы сыграть как минимум в равных составах. Я также не понял поведения коллег, которые со скамейки комментировали каждое действие судьи. Считаю, тренер должен держать себя в руках. А теперь, пожалуйста, вопросы. Видите, у вас даже вопросов нет, потому что сами понимаете, что эта ситуация как минимум несправедливая.

Во втором тайме армейцы четко реализовали большинство — 3:0. Второй гол вышел на загляденье. Гащенков метров с 30 попал в дальнюю «девятку».

В активе «Акрона», которого причисляли к фаворитам турнира, лишь одно очко. Пока это главная неожиданность на старте сезона.

Гаглоев: четыре голевые передачи в четырех турах!

Сенсационный лидер турнира — «КАМАЗ» — потерял первые очки, но остался на вершине. Дома челнинцы не смогли обыграть «Краснодар-2». В составе хозяев вновь солировал 31-летний Гаглоев, отдавший уже четвертую результативную передачу в сезоне. На 28-й минуте он выкатил пас-конфету Пальцеву, который реализовал свой шанс, поразив дальний угол. До перерыва хозяева смотрелись предпочтительнее.

А во втором тайме в роли Гаглоева выступил уже Самко. Прорвавшись по флангу, 20-летний футболист молодых «быков» прострелил на дальний угол вратарской, откуда Пивоваров привел приговор в исполнение.

«Краснодар» перехватил инициативу, атаковал чуть острее. Однажды Мамин выручил КАМАЗ после удара Арутюняна со средней дистанции, но в целом ничья — закономерный итог встречи.

«Алания» разобралась с «Уфой»

В первом тайме матча «Уфа» — «Алания» на поле, по сути, была только одна команда. Владикавказцы превзошли хозяев во всем. Бросалось в глаза, что подопечные Сергея Томарова проиграли весь «воздух». Именно со «второго этажа» пришел первый гол в исполнении Багаева. А на 53-й минуте он же удвоил преимущество — и снова ударом головой. 0:2. За 20 минут до финального свистка интрига могла быть убита, однако Гиоргобиани не переиграл в ближнем бою Кукушкина. 20-летний голкипер, правда, сыграл крайне неудачно в конце встречи, пропустив не самый сложный мяч после удара Хугаева метров с 25.

Пока перспективы клуба из столицы Башкирии выглядят весьма туманными. «Уфа» по-прежнему рядом с зоной вылета. А вот перестройка игры «Алании» с приходом нового тренерского штаба прошла безболезненно. «Барсы» теперь прагматичны, но от этого не менее опасны. Здорово вписался в игру владикавказцев Галоян («2+2» в четырех турах) — один из самых креативных полузащитников первой лиги.

У главного тренера хозяев Томарова, удаленного со скамейки за излишние эмоции, возникли вопросы к судьям:

— Второй гол «Алании» был забит с нарушением правил. Их игрок отталкивал нашего футболиста. Не знаю, почему судья не отреагировал. Считаю, нужно было еще ставить пенальти в ворота гостей.

Наставник «Алании» Заур Тедеев в свою очередь объяснил, почему его команда играет в другой, менее агрессивный футбол по сравнению с тем, который показывала при Спартаке Гогниеве в прошлом сезоне.

— Мы постоянно говорим о фирменном стиле. Безусловно, наши футболисты привыкли атаковать. Мы на этом настаиваем. Но надо понимать и еще одну простую вещь. В межсезонье «Алания» потеряла пять футболистов, которые предельно агрессивно и эффективно играли в нападении. Чтобы их заменить, требуется время. Да, к нам пришли качественные новички. Но все равно не сразу все выстраивается. До этого команда сыгрывалась несколько лет. Тем не менее считаю, что у «Алании» сейчас сбалансированная игра. В этом направлении мы сделали шаг вперед.