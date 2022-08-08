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«Мы вернемся в РПЛ!» Татарское дерби с градом голов, чак-чаком для Слуцкого и жестким разговором с фанатами

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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«Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2.
Фото ФК «Рубин»
«Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2.
Фото ФК «Рубин»
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СЭ" - о первом за 20 лет дерби Казани и Нижнекамска.
Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:2
Рубин
Голы
Лисакович, 2 (0:1), Денисов, 49 (1:1), Фамейе, 68 (1:2), Котов, 76 (2:2)
Нефтехимик
Обухов Ширяев Калугин Бердников (Ситдиков, 87) Котов Безруков (Школик, 69) Галиулин (Лайкин, 90+4) Денисов (Терехов, 69) Москвичев Уридия Котик (Дворецков, 69)
Рубин
Дюпин Мартынович Грицаенко Иванов Зотов Кабутов Самошников Чуперка (Апшацев, 53) Фамейе (Бакаев, 83) Лисакович Косарев (Саплинов, 53)
Предупреждения
Калугин 77’, Бердников 86’, Дворецков 88’, Школик 89’  -  Кабутов 46’, Апшацев 78’, Самошников 90+3’
Удаления
Иванов 57’
Судьи
Галимов (Улан-Удэ)

Стадион «Нефтехимик» на три тысячи зрителей, искусственный газон, татарские песни из колонок — «Рубин» не играл при таком антураже, пожалуй, никогда. В Нижнекамске практически нет хороших отелей, поэтому команда Леонида Слуцкого заселилась в Набережных Челнах — в соседнем городе в 40 минутах езды от стадиона. На выезд «Рубин» отправился на клубном автобусе — впервые за много лет на официальный матч казанцы добирались не на самолете.

Но и в Татарстане матчей с местными командами у «Рубина» не было еще со времен первой лиги в 2002 году, когда команду тренировал на тот момент не самый известный тренер Курбан Бердыев.

Спустя 20 лет «Рубин» снова в первой лиге, и его приезд в любой город — праздник. Особенно для Нижнекамска, где билеты распродали за пару часов, а на стадионе люди чуть ли не дрались за места. На афише на маленьком ларьке с шарфами и футболками «Нефтехимика» матч обозначили как эль татарико. Татарстанское дерби — что-то новое для республики, которая представлена в первой лиге тремя клубами. Но «Рубин» был в стороне от «КАМАЗа» и «Нефтехимика», а теперь колесит по Татарстану на автобусе.

В Нижнекамске приезд «Рубина» Леонида Слуцкого создал ажиотаж: полных трибун на домашних матчах там не было очень давно, а очереди у кассы такие, что одно открытое окно не справилось с потоком даже за два часа.

— У нас такого не было. Столько журналистов, болельщиков гостей на матчах «Нефтехимика» — это редкость. Последний раз столько шума было на игре с «Уралом»! — говорили сотрудники стадиона приезжим.

На Слуцкого местные работяги смотрели зачарованно, с улыбками и так же пристально, как сам тренер перед матчем изучал искусственный газон маленькой уютной арены. Но когда Слуцкий спорил с судьей в концовке матча и выбежал на поле, его освистали.

Но в основном слышно было только фанатов «Рубина», которые устроили чуть ли не самый массовый выезд за много лет. Около 500 болельщиков приехали в соседний город и поддерживали команду так, как зачастую не удавалось даже на домашнем стадионе.

«К вам приехал чемпион страны!» — кричал гостевой фан-сектор после гола Лисаковича уже на второй минуте. «Рубин» уверенно начал, но потом быстро отдал инициативу «Нефтехимику». До удаления Иванова у казанцев ничего не получалось: хозяева забили гол, причем Денисов сотворил едва ли не лучший гол сезона в первой лиге, пробив «ножницами».

Затем уже Фамейе вывел казанцев вперед, после чего вскипел тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

«Не отдавайте матч! Вы что, *** [с ума сошли]?!» — кричал он игрокам в паузе на водопой. Тренер вообще весь матч провел на ногах: спорил с судьями, пихал футболистам, устраивал спичи в паузах.

Сел под козырек скамейки Новиков уже после второго гола команды за авторством Котова. Эмоциональную концовку проводил уже Слуцкий: он кинулся на судью после решения арбитра не дать аут в пользу казанцев и получил желтую. На пресс-конференции тренер отказался комментировать судейство, хотя явно был недоволен некоторыми решениями.

Ничья — праздник для «Нефтехимика». Новиков хлопал трибунам, откуда ему кричали слова благодарности за игру: «Вы были лучше, а судье передайте привет!» Тренер в ответ показывал большой палец.

Для «Рубина» же потеря очков в третьей игре подряд — не катастрофа, но явно не то, чего ожидали от Слуцкого. Тренер перед сезоном говорил, что «Рубин» будет стремиться доминировать в каждом матче, но пока это получается в лучшем случае отрезками.

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, оптимальный состав, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали, — снова оправдывался Слуцкий.

«Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2. Фото ФК «Рубин»
«Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2.
ФК «Рубин»

То ли в шутку, то ли всерьез тренеру подарили чак-чак. Слуцкий напомнил, что в Казани он тоже есть, и с грустным видом отправился к автобусу команды.

А игроков «Рубина» после матча снова ждал жесткий разговор с фан-сектором, как было после поражения от «Уфы» весной. Лидеры сектора просили футболистов объяснить, почему те не побеждают. Отвечал только Солтмурад Бакаев.

— Если бы не вы, то 2:2 бы сегодня не было. Мы все знаем, понимаем, в какой мы команде. Бьемся! Каждый!

— Мы вылетели, говорили, мол, вернемся вместе. Но с такими результатами куда мы вернемся? — вопрос из сектора.

— Вернемся в премьер-лигу! Вернемся! На игре с «Уфой» кинули шарф, и я обещал вернуть его на трибуну, когда мы вернемся, — кричал игрок.

Остальные футболисты «Рубина» молчали. Многих из них не было в составе в прошлом сезоне, когда команда вылетала из РПЛ. Но настроение в «Рубине», кажется, такое же. Кормить болельщиков пока приходится только словами.

Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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