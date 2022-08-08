«Мы вернемся в РПЛ!» Татарское дерби с градом голов, чак-чаком для Слуцкого и жестким разговором с фанатами

СЭ" - о первом за 20 лет дерби Казани и Нижнекамска.

Стадион «Нефтехимик» на три тысячи зрителей, искусственный газон, татарские песни из колонок — «Рубин» не играл при таком антураже, пожалуй, никогда. В Нижнекамске практически нет хороших отелей, поэтому команда Леонида Слуцкого заселилась в Набережных Челнах — в соседнем городе в 40 минутах езды от стадиона. На выезд «Рубин» отправился на клубном автобусе — впервые за много лет на официальный матч казанцы добирались не на самолете.

Но и в Татарстане матчей с местными командами у «Рубина» не было еще со времен первой лиги в 2002 году, когда команду тренировал на тот момент не самый известный тренер Курбан Бердыев.

Спустя 20 лет «Рубин» снова в первой лиге, и его приезд в любой город — праздник. Особенно для Нижнекамска, где билеты распродали за пару часов, а на стадионе люди чуть ли не дрались за места. На афише на маленьком ларьке с шарфами и футболками «Нефтехимика» матч обозначили как эль татарико. Татарстанское дерби — что-то новое для республики, которая представлена в первой лиге тремя клубами. Но «Рубин» был в стороне от «КАМАЗа» и «Нефтехимика», а теперь колесит по Татарстану на автобусе.

В Нижнекамске приезд «Рубина» Леонида Слуцкого создал ажиотаж: полных трибун на домашних матчах там не было очень давно, а очереди у кассы такие, что одно открытое окно не справилось с потоком даже за два часа.

— У нас такого не было. Столько журналистов, болельщиков гостей на матчах «Нефтехимика» — это редкость. Последний раз столько шума было на игре с «Уралом»! — говорили сотрудники стадиона приезжим.

На Слуцкого местные работяги смотрели зачарованно, с улыбками и так же пристально, как сам тренер перед матчем изучал искусственный газон маленькой уютной арены. Но когда Слуцкий спорил с судьей в концовке матча и выбежал на поле, его освистали.

Но в основном слышно было только фанатов «Рубина», которые устроили чуть ли не самый массовый выезд за много лет. Около 500 болельщиков приехали в соседний город и поддерживали команду так, как зачастую не удавалось даже на домашнем стадионе.

«К вам приехал чемпион страны!» — кричал гостевой фан-сектор после гола Лисаковича уже на второй минуте. «Рубин» уверенно начал, но потом быстро отдал инициативу «Нефтехимику». До удаления Иванова у казанцев ничего не получалось: хозяева забили гол, причем Денисов сотворил едва ли не лучший гол сезона в первой лиге, пробив «ножницами».

Затем уже Фамейе вывел казанцев вперед, после чего вскипел тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

«Не отдавайте матч! Вы что, *** [с ума сошли]?!» — кричал он игрокам в паузе на водопой. Тренер вообще весь матч провел на ногах: спорил с судьями, пихал футболистам, устраивал спичи в паузах.

Сел под козырек скамейки Новиков уже после второго гола команды за авторством Котова. Эмоциональную концовку проводил уже Слуцкий: он кинулся на судью после решения арбитра не дать аут в пользу казанцев и получил желтую. На пресс-конференции тренер отказался комментировать судейство, хотя явно был недоволен некоторыми решениями.

Ничья — праздник для «Нефтехимика». Новиков хлопал трибунам, откуда ему кричали слова благодарности за игру: «Вы были лучше, а судье передайте привет!» Тренер в ответ показывал большой палец.

Для «Рубина» же потеря очков в третьей игре подряд — не катастрофа, но явно не то, чего ожидали от Слуцкого. Тренер перед сезоном говорил, что «Рубин» будет стремиться доминировать в каждом матче, но пока это получается в лучшем случае отрезками.

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, оптимальный состав, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали, — снова оправдывался Слуцкий.

«Нефтехимик» — «Рубин» — 2:2. ФК «Рубин»

То ли в шутку, то ли всерьез тренеру подарили чак-чак. Слуцкий напомнил, что в Казани он тоже есть, и с грустным видом отправился к автобусу команды.

А игроков «Рубина» после матча снова ждал жесткий разговор с фан-сектором, как было после поражения от «Уфы» весной. Лидеры сектора просили футболистов объяснить, почему те не побеждают. Отвечал только Солтмурад Бакаев.

— Если бы не вы, то 2:2 бы сегодня не было. Мы все знаем, понимаем, в какой мы команде. Бьемся! Каждый!

— Мы вылетели, говорили, мол, вернемся вместе. Но с такими результатами куда мы вернемся? — вопрос из сектора.

— Вернемся в премьер-лигу! Вернемся! На игре с «Уфой» кинули шарф, и я обещал вернуть его на трибуну, когда мы вернемся, — кричал игрок.

Остальные футболисты «Рубина» молчали. Многих из них не было в составе в прошлом сезоне, когда команда вылетала из РПЛ. Но настроение в «Рубине», кажется, такое же. Кормить болельщиков пока приходится только словами.