«Он просто так туда долбанул, что ли?!» Супергол Жамалетдинова, «Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью. Девятый тур ФНЛ

Яркие события 9-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Писарский отдал, Крамарич забил, «Сочи» не победил

После сверхволевой победы над «Уфой» (4:3) и уверенной над «Тюменью» (3:0) «Сочи» рассчитывал увезти три очка из Грозного, где по-прежнему квартирует «Алания».

За подопечными Роберта Морено интересно наблюдать не только как за одними из главных фаворитов турнира, но и потому, что в составе южан пытается реанимировать свою карьеру Писарский. Арендованный у «Крыльев» форвард уже отметился тремя мячами в двух первых играх за новую команду, вытеснив из состава Гуарирапу.

Здорово Владимир начал и поединок против владикавказцев. Уже на 45-й секунде встречи сработал высокий прессинг гостей — хозяева ошиблись вблизи своей штрафной. Писарский вывел на ударную позицию Кравцова, который с пяти метров не попал в пустой дальний угол. Через две минуты уже сам бритоголовый форвард мог пополнить свой лицевой счет, но в ближнем бою не переиграл Солдатенко. Еще через три экс-Сычевой шикарным пасом левой ногой отправил Крамарича на свидание с голкипером хозяев. Словенец не подвел — 0:1. В последних трех турах 26-летний легионер «Сочи» просто неудержим: четыре гола и две результативные передачи!

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич (справа) в матче против «Алании». Фото ФК «Алания»

Команда Морено должна была отправлять соперника в нокаут до перерыва, если бы не Солдатенко, совершивший два блестящих сейва. В первом случае Ростислав успел переложиться и среагировал на удар Крамарича головой с линии вратарской. Во втором — в кошачьем прыжке вытащил мяч из «девятки» после мощного выстрела Заики.

«Алания» же свой момент в первом тайме реализовала. 24-летний Абдоков после паса Чимези элегантно, одним касанием оставил не у дел Сафронова и ударом с правой ноги «прошил» Дегтева. Два сезона назад, выступая за «Кубань», Нури считался чуть ли не самым ярким игроком ФНЛ. Затем как-то ушел в тень, получил нелепую «травму» (клубный врач сжег ему кожу на ноге, делая компресс). И вот сейчас Абдоков, возможно, наконец-то приходит в себя, забив дебютный гол за красно-желтых.

Начало второго тайма осталось за «Сочи». Впрочем, давление гостей вылилось лишь в один момент: Никитин, на дриблинге убежав от двух опекунов, не попал в ближний угол. А к 70-й минуте запал подопечных Морено почему-то иссяк. Инициатива перешла к осетинскому клубу. 21-летний Нафиков претендовал на то, чтобы стать героем матча. Но после его могучего удара с 30 метров мяч вонзился в штангу, а уже в компенсированное время Виктор из убойной позиции не попал в дальний угол.

Так что в целом сочинцы, пожалуй, могут быть довольны ничьей.

Нестареющий Бикфалви, хорватский джокер «Урала»

«Урал» дома потерял очки в матче с «Ротором» (1:1). Рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов не мог рассчитывать на двух молодых атакующих игроков: 19-летний Ишков и 16-летний Воронов отправились в молодежную и юношескую сборные России. В центре нападения во втором туре подряд вышел Бикфалви, которому с флангов помогали Железнов и Ионов.

«Урал» сразу же взял мяч под контроль, но первый удар в створ ворот волгоградцев нанес лишь на 52-й минуте. Чагров не позволил Железнову поразить ближний угол выстрелом со средней дистанции. Чуть позже Железнов с той же точки уже пытался низом закрутить в дальний — неточно. Очень активный Бикфалви оказался самым расторопным в чужой штрафной, но пробил не слишком сильно, да и по центру — вратарь справился. Хозяева нагнетали и... проспали выпад «Ротора». Сработала замена Дениса Бояринцева.

Через три минуты после появления на поле Морозов, откликнувшись на классный заброс Мальцева из глубины за спины защитникам, мощно пальнул над руками Арапова — 0:1. Запахло сенсацией.

В концовке «Урал» перешел на навал. Самой заметной фигурой на поле был нестареющий Бикфалви. 36-летний румын бил головой в правый от себя угол — казалось, без шансов для голкипера. Чагров вытащил! Вообще Никита очень прилично пока проводит этот сезон. В девяти турах пропустил шесть мячей, четыре встречи отыграл на ноль.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви (с мячом) в матче против «Ротора». Фото ФК «Урал»

Хозяева спаслись на третьей компенсированной минуте. И вновь не обошлось без Бикфалви. После длинной подачи со своей половины поля легионер здорово скинул головой вышедшему на замену Секуличу, и тот, опередив защитника, пропихнул мяч мимо выскочившего на него вратаря. 1:1. У 25-летнего левоногого хорвата, за которого «Урал», по данным Transfermarkt, заплатил 150 тысяч евро, — два мяча в двух играх.

Не исключено, что в ближайших турах «Уралу» не поможет Ишков. Илья получил травму в игре против сверстников из Вьетнама.

— Сложность травмы пока не определить. Мы понимаем, что это ушиб. Но если затронуты связки, то это надолго... Если же со связками все нормально, то Илья начнет играть, как только сойдет синяк, — заметил Евгений Аверьянов на пресс-конференции.

«Арсенал» не проиграл «Торпедо» и остался на вершине

«Торпедо» и «Арсенал» — две единственные команды в лиге, которые прошли дистанцию в восемь игр без поражений. Это придавало их очному противостоянию в Москве дополнительную интригу. Но главное, конечно, заключалось в другом. Победитель этого матча становился/оставался единоличным лидером таблицы. Впрочем, и ничья сохраняла тулякам первое место. Оба тренера пошли на минимальные изменения в составах по сравнению с прошлым туром. Олег Кононов выпустил с первых минут на правом фланге атаки Галкина, а Александр Сторожук сделал ставку на левом фланге на Липового.

Команды выдали роскошный первый тайм — четыре забитых мяча!

Первыми ужалили гости. Да как! На 8-й минуте Попов с левой ноги пальнул с 30 метров в дальнюю «девятку»! Если бы не чудо в исполнении ярославца Жамалетдинова, этот гол стал бы лучшим в туре. «Оружейники» интереснее смотрелись в первой половине тайма и создали еще один момент. Цараев после скидки Липового выстрелил чуть выше створа.

«Торпедо» долго ничего не могло придумать впереди. Во второй игре подряд гол соорудил Галкин. Владислав выполнил классный пас в штрафную, отрезав всю оборону гостей, Корян тоже все исполнил четко — 1:1.

Радость москвичей длилась недолго. Левин из глубины сделал заброс на левый фланг. Попов достал мяч у лицевой, но упал. Уже из лежачего положения автор первого гола в матче умудрился отпасовать чуть назад Ткачеву, который ударом с левой ноги не оставил шансов Бабурину — 1:2.

Автозаводцы мгновенно восстановил статус-кво. Роганович навесил с левого фланга, Бородин выиграл воздух и головой пробил из убойной позиции. Мяч попал в голову Бердникову и залетел в ворота Левашова. Несчастный случай для гостей.

После перерыва продолжения голевой феерии не последовало. «Торпедо» больше владело мячом, но до конкретики дело доходило редко. Однажды Манелов, подкараулив ошибку защитника, исхитрился и пробил с острого угла. Перекладина! Удачно вышел на замену Горбунов, несколько раз перспективно подавший в штрафную с правого фланга.

У «Арсенала» вообще ничего не клеилось в атаке, гости слишком медленно двигали мяч. Не сработали и замены Сторожука. Рулевой туляков, выпустив после перерыва Гелояна, убрал его с поля на 83-й минуте.

Ничья оставила «Арсенал» на первом месте. «Торпедо» — третье. Обе команды по-прежнему не испытали горечи поражения.

— Мы неудачно провели первые полчаса, особенно первые 15 минут — не могли выйти из-под прессинга соперника, — признал на пресс-конференции Олег Кононов. — Но здесь надо отметить «Арсенал». Команда из Тулы здорово играла в это время. Это была первая встреча, где мы столкнулись с таким прессингом. Также хочу отметить, что мы пропускали и сразу забивали, то есть не мирились с результатом. Второй тайм был за нами. Не припомню, чтобы «Арсенал» создал момент. А у нас были неплохие шансы. Показалось, что во втором голе соперника, кстати, был офсайд. Разберемся.

Талалаев начал с победы

Война между главным тренером «Балтики» Александром Грищенко и спортивным директором клуба Арменом Маргаряном завершилась триумфом менеджера. 34-летний специалист после двух побед подряд покинул свой пост. На его место пригласили 51-летнего Андрея Талалаева, который в прошлом сезоне с «Химками» выиграл турнир в ФНЛ.

В новой должности Андрей Викторович дебютировал домашним матчем с «Тюменью». Калининградцы одержали волевую победу — 2:1. У хозяев забили те, кто и должен был: Фернандес (с пенальти) и Эльдарушев.

Гол Жамалетдинова со своей половины поля

«Шинник» дома победил «Уфу» — 2:0. Матч ознаменовался невероятным голом Жамалетдинова. На 84-й минуте экс-форвард ЦСКА, находясь на своей половине поля, увидел, что вратарь гостей Чернов далековато вышел из ворот, и решился на удар. Мяч, пролетев метров 60, оказался в сетке! Это первый мяч 27-летнего нападающего в нынешнем сезоне. В последних четырех турах он не проходил в стартовый состав ярославцев.

— Гол Жамалетдинова — это удача или он целенаправленно так пробил по воротам? — вопрос на пресс-конференции главному тренеру «Шинника» Дмитрию Черышеву.

— А вы не видели, что он сделал? Он что, просто так туда долбанул, что ли? Нет, вы правда не видели?

— Видел, видел.

— И что там было? Шикарный гол, молодец! Такие голы — редкость. Это еще надо поймать траекторию. Жамалетдинов пробил настолько аккуратно, что вратарь не достал и мяч опустился прямо под штангу! Великолепное исполнение. Значит, мастерство и класс у него есть. Теперь ему надо добавить ко всему этому характера и желания, чтобы закрепиться в основном составе.

Слово автору шедевра:

— Когда мяч ко мне подлетел, я его обработал и увидел, что вратарь «Уфы» немного вышел из ворот. Ну и просто решил пробить. Почему бы и нет? Так получилось, что попал. Когда мяч летел, я понимал, что, скорее всего, он окажется в сетке (улыбается), — сказал Жамалетдинов.