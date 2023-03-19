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19 марта, 12:45

«Рубин» нужен в РПЛ!» Жалобы на поле, яркий перформанс, очередь за шаурмой: репортаж «СЭ» с дерби Татарстана

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Болельщики «Рубина»
Болельщики «Рубина».
Фото ФК КАМАЗ
КАМАЗ — «Рубин»
Фото ФК КАМАЗ
1/2
В Набережных Челнах КАМАЗ дал бой соседям из Казани.
Россия. ФНЛ. 23-й тур
18 мар, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:0
Рубин

Накануне татарстанского дерби Леонид Слуцкий появился в очередном шоу на YouTube — и вспомнил о своей работе в Казани: «Отлично тренировал «Рубин»! Попали в еврокубки, Хвича Кварацхелия — лучший игрок в мире. А какая концовка? Не помню концовки», — с улыбкой отшучивался экс-тренер казанцев в студии.

Эту концовку теперь пытается достойно провести Юрий Уткульбаев и новое руководство «Рубина», осмысливая доставшееся наследие. Пока Слуцкий куражится в эфирах, казанцы колесят по первой лиге.

В Набережные Челны, как и ранее в Нижнекамск, «Рубин» отправился на двух автобусах с персоналом и игроками — по трассе М7 через Мамадыш. Придорожные кафе с чебуреками и копченой рыбой, вход в туалет на дороге за 20 рублей, ларек с CD-дискам шансона — спутники по пути на очередное дерби Татарстана.

Приезд «Рубина» в любой татарстанский город — событие. КАМАЗ специально не выходил на поле домашнего стадиона и ездил в Нижнекамск на тренировки, чтобы газон был готов к матчу с казанцами. К нему приурочили открытие фан-шопа и приезд исполнителя Салавата. Плюс попкорн, сладкая вата, кукуруза и певцы — в маленьком городе многого и не надо, чтобы завлечь зрителя.

 

 

При этом в Челнах очень любят футбол и до сих пор вспоминают эпичный матч 1998 года — именно тогда «Рубин» последний раз играл в гостях у КАМАЗа (сыграли 2:2, челнинцев от поражения спас Роберт Евдокимов). С тех пор Казань ушла далеко — был и выход в премьер-лигу, и два «золота» с Бердыевым, и Лига чемпионов с «Барсой» и «Интером», и новый стадион на 45 тысяч, построенный к чемпионату мира. В Набережных Челнах с ревностью смотрели на успехи старшего брата, который этом году снова варится с их командой в одной лиге. Команда по-прежнему играет на скромном стадионе «Гренада» и снова собирает аншлаг на «Рубин». Все как в 1998-м.

Очень показательно, что болельщики в Челнах приходят на матчи в шапках и шарфах КАМАЗа. В Казани такой культуры нет, поэтому можно увидеть болельщиков хоть в форме «Реала», а чаще — вообще без символики.

Болельщики на трибуне
 
ФК КАМАЗ

КАМАЗ — любимая команда в Челнах. Там не могут похвастаться размерами фан-сектора, хорошим стадионом, но ценят дух и гордятся, что воспитали Козлова, Бухарова, Игнатьева, Бобра и Одемвингие. Многие звезды и люди с именем проходили через КАМАЗ, пусть команда никогда и не была примой в республике.

Такой посыл фанаты и адресовали гостям, которые приехали на нескольких комфортабельных автобусах — с красивыми флагами, баннерами и программой кричалок. У челнинцев таких ресурсов нет — все гораздо скромнее как на секторе, так и на поле.

Болельщики на трибуне
 
 

Но игра все уравнивает: весеннее поле оказалось слишком непривычным для лидеров «Рубина», которые не могли сделать даже серию точных передач низом — мяч дробил по кочкам. Хотя Уткульбаев, когда увидел газон перед матчем, решил максимально упростить игру. По его словам, в таких условиях логичнее играть верхом на высокорослого форварда Димитара Миткова и выносить мячи подальше.

В итоге дерби, которое так ждали в Татарстане, превратилось в борьбу — с бесконечными выносами, борьбу в воздухе и толкотню на стандартах. Смотреть это было тяжело.

 

 

«Рубин» провел лишь пару острых атак — в основном с правого фланга: то Самошников опасно врывался, но вместо удара из убойной позиции отдавал передачу, то Лисакович бил точно под опорную вратарю, но тот все равно потащил. В середине первого тайма голкипер КАМАЗа Алексей Мамин пытался выписать команде передышку. «Не спеши», — говорил он болбою, который за воротами сразу возвращал ему мяч. Попить воды перед выносом, щепетильно установить мяч над кочкой — Мамин был главным продюсером 0:0 в Челнах. Как и поле.

Во втором тайме на стадионе похолодало — солнце зашло, ветер усилился. Многие зрители тут же выстроились в очередь за горячей шаурмой и теплым чаем у ларька за воротами «Рубина».

А на трибунах все внимание на себя стянули гости из Казани: фан-сектор «Рубина» пел, напоминая местным о чемпионствах, и требовал голов.

 

 

В конце прошлого сезона отношения между командой и фан-сектором были натянутыми — из-за критики и оскорбительных выкриков. Но, кажется, обиды в прошлом. После матча все игроки «Рубина» подошли к болельщикам и поблагодарили за поддержку.

КАМАЗ же собрался у поля в круг — тренер Ильдар Ахметзянов благодарил футболистов: «Вы доставили зрителям положительные эмоции». Челнинцы отобрали у «Рубина» очки в двух матчах сезона. Счет 0:0 включили на табло за три часа до матча — и ничего менять так и не пришлось.

КАМАЗ — "Рубин"
 
ФК КАМАЗ

У выхода к раздевалкам некоторые болельщики караулили гостевых игроков: «Рубин» — позорище! Просто позорище! Фу!" - кричал мужчина, ожидавший от команды из Казани гораздо большего.

В «Рубине» объясняли неяркую игру качеством поля, не позволявшем комбинировать.

«Очень тяжело играть на таком газоне, — признался Мартынович. — Не знаю, как его допустили. Всем было бы лучше, если бы сыграли в Нижнекамске. Поэтому играли от простого. Выйдите сами и попробуйте сделать пас. Внизу мяч просто невозможно держать».

Подобные слова раньше записывали Слуцкому в лист оправданий — рядом с профнепригодными судьями, Хакамадой на «Ак Барс Арене» и отъездом легионеров.

Юрий Уткульбаев
 
 

В здании стадиона, где Сергей Юран выдал знаменитое «Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ###?!», в этот раз эмоции не кипели. Уткульбаев спокойно и честно оценил игру: «Это было похоже на битву. О футболе как о зрелище тут говорить не стоит». Он по-прежнему не знает с «Рубином» поражений, хотя впервые завершил официальный матч вничью — до этого были четыре победы подряд.

Но «Рубин» Уткульбаева после этой осечки остается в зоне прямого выхода в премьер-лигу. Играя незрелищно, но дисциплинированно, «Рубин» продолжает брать очки.

Возвращения Казани в РПЛ ждут даже в КАМАЗе: «Это наша команда, с нашего региона. И нам нужна команда в РПЛ. Если «Рубин» по праву займет там место, то мы будем рады», — сказал Ахметзянов.

Матчи с татарскими клубами для «Рубина» в этом сезоне закончились. Впереди игры с прямыми конкурентами за путевку в РПЛ — «Аланией» и «Балтикой».

Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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17.03 14:30
Енисей – Арсенал
 1 : 0
18.03 15:00
Родина – СКА-Хаб.
 2 : 0
18.03 17:00
КАМАЗ – Рубин
 0 : 0
19.03 12:00
Уфа – Шинник
 1 : 2
19.03 16:00
Динамо Мх – Краснодар-2
 1 : 0
19.03 16:00
Кубань – Велес
 3 : 2
19.03 16:00
Волга – Алания
 2 : 1
19.03 17:30
Нефтехимик – Волгарь
 1 : 1
19.03 18:00
Балтика – Акрон
 1 : 1
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Г
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Гедеон Гузина

Балтика

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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
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 21 1 1
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