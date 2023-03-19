«Рубин» нужен в РПЛ!» Жалобы на поле, яркий перформанс, очередь за шаурмой: репортаж «СЭ» с дерби Татарстана
Накануне татарстанского дерби Леонид Слуцкий появился в очередном шоу на YouTube — и вспомнил о своей работе в Казани: «Отлично тренировал «Рубин»! Попали в еврокубки, Хвича Кварацхелия — лучший игрок в мире. А какая концовка? Не помню концовки», — с улыбкой отшучивался экс-тренер казанцев в студии.
Эту концовку теперь пытается достойно провести Юрий Уткульбаев и новое руководство «Рубина», осмысливая доставшееся наследие. Пока Слуцкий куражится в эфирах, казанцы колесят по первой лиге.
В Набережные Челны, как и ранее в Нижнекамск, «Рубин» отправился на двух автобусах с персоналом и игроками — по трассе М7 через Мамадыш. Придорожные кафе с чебуреками и копченой рыбой, вход в туалет на дороге за 20 рублей, ларек с CD-дискам шансона — спутники по пути на очередное дерби Татарстана.
Приезд «Рубина» в любой татарстанский город — событие. КАМАЗ специально не выходил на поле домашнего стадиона и ездил в Нижнекамск на тренировки, чтобы газон был готов к матчу с казанцами. К нему приурочили открытие фан-шопа и приезд исполнителя Салавата. Плюс попкорн, сладкая вата, кукуруза и певцы — в маленьком городе многого и не надо, чтобы завлечь зрителя.
При этом в Челнах очень любят футбол и до сих пор вспоминают эпичный матч 1998 года — именно тогда «Рубин» последний раз играл в гостях у КАМАЗа (сыграли 2:2, челнинцев от поражения спас Роберт Евдокимов). С тех пор Казань ушла далеко — был и выход в премьер-лигу, и два «золота» с Бердыевым, и Лига чемпионов с «Барсой» и «Интером», и новый стадион на 45 тысяч, построенный к чемпионату мира. В Набережных Челнах с ревностью смотрели на успехи старшего брата, который этом году снова варится с их командой в одной лиге. Команда по-прежнему играет на скромном стадионе «Гренада» и снова собирает аншлаг на «Рубин». Все как в 1998-м.
Очень показательно, что болельщики в Челнах приходят на матчи в шапках и шарфах КАМАЗа. В Казани такой культуры нет, поэтому можно увидеть болельщиков хоть в форме «Реала», а чаще — вообще без символики.
КАМАЗ — любимая команда в Челнах. Там не могут похвастаться размерами фан-сектора, хорошим стадионом, но ценят дух и гордятся, что воспитали Козлова, Бухарова, Игнатьева, Бобра и Одемвингие. Многие звезды и люди с именем проходили через КАМАЗ, пусть команда никогда и не была примой в республике.
Такой посыл фанаты и адресовали гостям, которые приехали на нескольких комфортабельных автобусах — с красивыми флагами, баннерами и программой кричалок. У челнинцев таких ресурсов нет — все гораздо скромнее как на секторе, так и на поле.
Но игра все уравнивает: весеннее поле оказалось слишком непривычным для лидеров «Рубина», которые не могли сделать даже серию точных передач низом — мяч дробил по кочкам. Хотя Уткульбаев, когда увидел газон перед матчем, решил максимально упростить игру. По его словам, в таких условиях логичнее играть верхом на высокорослого форварда Димитара Миткова и выносить мячи подальше.
В итоге дерби, которое так ждали в Татарстане, превратилось в борьбу — с бесконечными выносами, борьбу в воздухе и толкотню на стандартах. Смотреть это было тяжело.
«Рубин» провел лишь пару острых атак — в основном с правого фланга: то Самошников опасно врывался, но вместо удара из убойной позиции отдавал передачу, то Лисакович бил точно под опорную вратарю, но тот все равно потащил. В середине первого тайма голкипер КАМАЗа Алексей Мамин пытался выписать команде передышку. «Не спеши», — говорил он болбою, который за воротами сразу возвращал ему мяч. Попить воды перед выносом, щепетильно установить мяч над кочкой — Мамин был главным продюсером 0:0 в Челнах. Как и поле.
Во втором тайме на стадионе похолодало — солнце зашло, ветер усилился. Многие зрители тут же выстроились в очередь за горячей шаурмой и теплым чаем у ларька за воротами «Рубина».
А на трибунах все внимание на себя стянули гости из Казани: фан-сектор «Рубина» пел, напоминая местным о чемпионствах, и требовал голов.
В конце прошлого сезона отношения между командой и фан-сектором были натянутыми — из-за критики и оскорбительных выкриков. Но, кажется, обиды в прошлом. После матча все игроки «Рубина» подошли к болельщикам и поблагодарили за поддержку.
КАМАЗ же собрался у поля в круг — тренер Ильдар Ахметзянов благодарил футболистов: «Вы доставили зрителям положительные эмоции». Челнинцы отобрали у «Рубина» очки в двух матчах сезона. Счет 0:0 включили на табло за три часа до матча — и ничего менять так и не пришлось.
У выхода к раздевалкам некоторые болельщики караулили гостевых игроков: «Рубин» — позорище! Просто позорище! Фу!" - кричал мужчина, ожидавший от команды из Казани гораздо большего.
В «Рубине» объясняли неяркую игру качеством поля, не позволявшем комбинировать.
«Очень тяжело играть на таком газоне, — признался Мартынович. — Не знаю, как его допустили. Всем было бы лучше, если бы сыграли в Нижнекамске. Поэтому играли от простого. Выйдите сами и попробуйте сделать пас. Внизу мяч просто невозможно держать».
Подобные слова раньше записывали Слуцкому в лист оправданий — рядом с профнепригодными судьями, Хакамадой на «Ак Барс Арене» и отъездом легионеров.
В здании стадиона, где Сергей Юран выдал знаменитое «Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ###?!», в этот раз эмоции не кипели. Уткульбаев спокойно и честно оценил игру: «Это было похоже на битву. О футболе как о зрелище тут говорить не стоит». Он по-прежнему не знает с «Рубином» поражений, хотя впервые завершил официальный матч вничью — до этого были четыре победы подряд.
Но «Рубин» Уткульбаева после этой осечки остается в зоне прямого выхода в премьер-лигу. Играя незрелищно, но дисциплинированно, «Рубин» продолжает брать очки.
Возвращения Казани в РПЛ ждут даже в КАМАЗе: «Это наша команда, с нашего региона. И нам нужна команда в РПЛ. Если «Рубин» по праву займет там место, то мы будем рады», — сказал Ахметзянов.
Матчи с татарскими клубами для «Рубина» в этом сезоне закончились. Впереди игры с прямыми конкурентами за путевку в РПЛ — «Аланией» и «Балтикой».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 2
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|1 : 0
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|3 : 2
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|2 : 1
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|1 : 1
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5