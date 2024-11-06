Президент «Урала» Иванов объяснил, почему Шатов стал и. о. главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Шатов.

— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.

— Ну... 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.

— Почему именно его?

— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.

— Но у него ведь нет лицензии Pro?

— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.

— Вам не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?

— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале». Все мы на него надеемся.

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала». Фото ФК «Урал»

— Что не нравится в игре «Урала»?

— Четыре поражения за первый круг. Многовато. Есть проблемы с реализацией. Хотя, считаю, для команды созданы все условия. Но что-то не получилось... Я уже заметил, что Аверьянову не хватило опыта. Евгений Геннадьевич всегда был вторым тренером, помощником. Главный тренер — это, конечно, другая работа.

— Сейчас в ФНЛ лидируют «Торпедо» и «Балтика». Не считаете, что эти команды превосходят «Урал» по составу?

— Я не Нострадамус и не могу сейчас вам сказать, кто в итоге выйдет в РПЛ напрямую. Что касается состава, не считаю, что «Торпедо» и Балтика» нас сильнее. Мы же недавно встречались с автозаводцами. Вели в счете, игра шла в одни ворота! Но то, что в компенсированное время сотворил судья... Придумал...

— Вы про пенальти в ваши ворота?

— Пенальти точно не соответствовал духу игры. На поле была одна команда. Наша. Поэтому я и не считаю, что по подбору исполнителей «Торпедо» нас сильнее.

— Как вам именитый новичок команды Юсупов?

— Мы им довольны. Опытный полузащитник. Он нас усилил.

— Основной форвард Секулич пропустил уже два тура из-за травмы. Когда его ждать на поле?

— С сегодняшнего дня должен был вернуться в общую группу.

— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...

— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...

— Насколько все серьезно?

— Да нормально все. Все хорошо.