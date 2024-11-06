Футбол
Мелбет-Первая Лига
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:30

«Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье

Президент «Урала» Иванов объяснил, почему Шатов стал и. о. главного тренера
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
И. о. главного тренера «Урала» Олег Шатов и президент клуба Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»
Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Шатов.

— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.

— Ну... 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.

Олег Шатов (справа). Шатов — и. о. главного тренера «Урала». Летом свердловский министр пригрозил команде «расстрелом» за невыход в РПЛ

— Почему именно его?

— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.

— Но у него ведь нет лицензии Pro?

— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.

— Вам не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?

— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале». Все мы на него надеемся.

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «Урала».
Фото ФК «Урал»

— Что не нравится в игре «Урала»?

— Четыре поражения за первый круг. Многовато. Есть проблемы с реализацией. Хотя, считаю, для команды созданы все условия. Но что-то не получилось... Я уже заметил, что Аверьянову не хватило опыта. Евгений Геннадьевич всегда был вторым тренером, помощником. Главный тренер — это, конечно, другая работа.

— Сейчас в ФНЛ лидируют «Торпедо» и «Балтика». Не считаете, что эти команды превосходят «Урал» по составу?

— Я не Нострадамус и не могу сейчас вам сказать, кто в итоге выйдет в РПЛ напрямую. Что касается состава, не считаю, что «Торпедо» и Балтика» нас сильнее. Мы же недавно встречались с автозаводцами. Вели в счете, игра шла в одни ворота! Но то, что в компенсированное время сотворил судья... Придумал...

— Вы про пенальти в ваши ворота?

— Пенальти точно не соответствовал духу игры. На поле была одна команда. Наша. Поэтому я и не считаю, что по подбору исполнителей «Торпедо» нас сильнее.

— Как вам именитый новичок команды Юсупов?

— Мы им довольны. Опытный полузащитник. Он нас усилил.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo; празднуют победу над &laquo;Аланией&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 17-го тура ФНЛ. 2&nbsp;ноября 2024 года. «Торпедо» — чемпион первого круга. Гогниев вновь критикует судей. 17-й тур ФНЛ

— Основной форвард Секулич пропустил уже два тура из-за травмы. Когда его ждать на поле?

— С сегодняшнего дня должен был вернуться в общую группу.

— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...

— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...

— Насколько все серьезно?

— Да нормально все. Все хорошо.

Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
Читайте также
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам госорганов в новых регионах
В раде порекомендовали забыть о «плане победы» Зеленского после успеха Трампа
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
В Кремле оценили возможность Трампа повлиять на завершение конфликта на Украине
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шатов — и. о. главного тренера «Урала». Летом свердловский министр пригрозил команде «расстрелом» за невыход в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 00:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 00:00
Родина – Чайка
 - : -
10.11 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости