«Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье
— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.
— Ну... 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.
— Почему именно его?
— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.
— Но у него ведь нет лицензии Pro?
— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.
— Вам не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?
— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале». Все мы на него надеемся.
— Что не нравится в игре «Урала»?
— Четыре поражения за первый круг. Многовато. Есть проблемы с реализацией. Хотя, считаю, для команды созданы все условия. Но что-то не получилось... Я уже заметил, что Аверьянову не хватило опыта. Евгений Геннадьевич всегда был вторым тренером, помощником. Главный тренер — это, конечно, другая работа.
— Сейчас в ФНЛ лидируют «Торпедо» и «Балтика». Не считаете, что эти команды превосходят «Урал» по составу?
— Я не Нострадамус и не могу сейчас вам сказать, кто в итоге выйдет в РПЛ напрямую. Что касается состава, не считаю, что «Торпедо» и Балтика» нас сильнее. Мы же недавно встречались с автозаводцами. Вели в счете, игра шла в одни ворота! Но то, что в компенсированное время сотворил судья... Придумал...
— Вы про пенальти в ваши ворота?
— Пенальти точно не соответствовал духу игры. На поле была одна команда. Наша. Поэтому я и не считаю, что по подбору исполнителей «Торпедо» нас сильнее.
— Как вам именитый новичок команды Юсупов?
— Мы им довольны. Опытный полузащитник. Он нас усилил.
— Основной форвард Секулич пропустил уже два тура из-за травмы. Когда его ждать на поле?
— С сегодняшнего дня должен был вернуться в общую группу.
— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...
— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...
— Насколько все серьезно?
— Да нормально все. Все хорошо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|17
|8
|9
|0
|32-13
|33
|
2
|Балтика
|17
|9
|6
|2
|21-11
|33
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|27-18
|27
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
|Чайка
|17
|6
|7
|4
|23-20
|25
|
7
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
8
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
9
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
10
|Нефтехимик
|17
|5
|7
|5
|14-16
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|17
|5
|6
|6
|24-28
|21
|
12
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
|13-28
|9
|8.11
|19:00
|
Ротор – Сочи
|- : -
|9.11
|00:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|9.11
|15:00
|
Алания – Арсенал
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|9.11
|18:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|10.11
|00:00
|
Родина – Чайка
|- : -
|10.11
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|10.11
|15:00
|
Шинник – Урал
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|12
|1
|5
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4