Из «Спартака» уехал Ларссон, зато в дубле есть Шитов и Оганесян! Обзор 31-го тура ФНЛ

Самые яркие события 31-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко

Фамейе сделал свое дело. «Оренбург» уже в РПЛ?

Центральный матч 31-го тура ФНЛ получился на загляденье! Самая яркая команда лиги этой весны, «Енисей», принимала лидера турнира — «Оренбург». Красноярцы вновь могли рассчитывать на своего плеймейкера Зотова, пропустившего предыдущий тур из-за перебора карточек. Именно экс-полузащитник «Спартака» и «Динамо» едва не открыл счет на второй минуте, пальнув со штрафного рядом со штангой.

В середине тайма хозяева как по нотам разыграли трехходовку. Канаплин, войдя в штрафную, пяткой отпасовал назад Зотову, и тот первым же касанием сделал навес-конфетку на дальнюю штангу. Лучший игрок ФНЛ в марте Окладников ударом головой в падении умудрился не попасть в створ.

Оборона «Енисея» играла довольно высоко, давая шанс гостям забрасывать мяч на Фамейе. Ганец нередко попадал в офсайд. Зато Корян подловил хозяев на нечетко выполненном искусственном офсайде, ворвался в штрафную, целил в дальний угол и не переиграл Опарина. Фамейе совершенно справедливо предъявил партнеру: почему не покатил вдоль ворот?

А вот Печенин оказался не такой жадиной. В похожей ситуации прострелил на африканского легионера, Кичин передачу прервал, срезав мяч в свои ворота. 0:1.

В перерыве Вадим Гаранин, как и в победной встрече с «Факелом», решил выпустить на поле джокера — Молтенинова. Снова сработало! Молтенинов навесил с левого фланга, и на этот раз Окладников головой вколотил снаряд в цель — 1:1. И почти тут же форвард, который еще четыре года назад выступал на первенстве Красноярского края, отклеился от опекуна и мощно выстрелил в ближний угол — Кеняйкин спас гостей.

А дальше пошла игра без центра поля. Подходы, моменты, борьба. Довольно яркое зрелище. Развязка наступила на 88-й минуте. Феррейра преградил путь Фамейе в своей штрафной — Кукуляк указал на точку. Миронов шансов Опарину не оставил — 2:1. «Оренбург», похоже, уже в премьер-лиге. «Енисей» же потерпел первое поражение в последних 11 матчах.

По мнению нашего эксперта Федора Щербаченко, «Енисей» довольно авантюрно играет в обороне.

— Несмотря на победу «Оренбурга» над «Торпедо» в предыдущем туре, многие специалисты журили команду Марцела Лички за не слишком содержательный футбол в весенней части первенства. Но в Красноярске лидер турнира показал, что уже возвращается на прежний уровень.

При этом нельзя сказать, что «Оренбург» имел ощутимое преимущество. Обе команды создали достаточное количество моментов.

Угрозы «Енисея» в основном приходили с флангов — за счет навесов, прострелов. А «Оренбург» хорошо учел особенность игры красноярцев в защите. «Енисей» в обороне играет высоко. Поэтому гости постоянно забрасывали мяч за спины защитникам, пытаясь вывести прежде всего Фамейе один на один с Опариным. Подопечные Гаранина далеко не всегда четко выполняют искусственный офсайд. В итоге еще в первом тайме могли пропустить не один гол, а больше — два или три. Вспомните хотя бы момент у Коряна. На мой взгляд, такая тактика «Енисея» не всегда себя оправдывает, может привести к серьезным проблемам. Многие восхищались крупной победой Красноярска над «Локомотивом» в Кубке России. Но опять же: до перерыва железнодорожники могли все решить в свою пользу, забрасывали мяч за спину защитникам — и это проходило! По большому счету, в первом тайме «Локо» мог забить три мяча.

«Не упустить бы Оганесяна»

Во вторник шведский нападающий Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешел в АИК. Ранее команду покинул Айртон, вернувшийся в Бразилию. Не исключено, что вскоре и ряд других легионеров (не только «Спартака») уедут из РПЛ.

И вот здесь красно-белым может пригодиться их дубль. Подопечные Евгения Бушманова в прошлом туре победили в Калининграде благодаря голу-шедевру Маркитесова. А в среду дома одолели одного из лидеров лиги «Факел» — 2:0. Дубль на счету Владислава Шитова. В активе 18-летнего форварда уже 11 голов и 6 результативных передач в 26 играх ФНЛ. Согласитесь, весьма приличный показатель!

Первый гол Шитова в ворота воронежцев получился насколько трудовым, настолько и красивым. Казалось, он уже проиграл борьбу Черову на левом фланге, упал за пределами поля. Однако моментально поднялся, подхватил мяч, ушел от опекуна и ворвался штрафную. Сблизившись с защитником, пробил из-под него — точнехонько в ближний нижний угол. Блеск. А второй? Вновь не выключился из эпизода и с острейшего угла вколотил мяч в ближнюю «девятку». В стиле Андрея Тихонова!

«Спартак-2» полностью переиграл «Факел». Статистика говорит сама за себя: удары по воротам — 10-1. Удары в створ — 6-1.

А вот что происходит с воронежцами, которые, к слову, с 64-й минуты играли вдесятером (Пейчинович схлопотал две желтые карточки), по весне — просто необъяснимо. Три поражения в последних пяти матчах.

Щербаченко считает, что российским футбольным властям нужно обратить пристальное внимание на полузащитника «Спартака-2» Степана Оганесяна, чтобы он не повторил путь Эдуарда Сперцяна.

— Мы уже отмечали, что весной и «Спартак-2», и «Краснодар-2» набрали неплохой ход, способны давать бой лидерам ФНЛ. И сегодняшние победы над «Факелом» и «Нефтехимиком» тоже не случайны. Красно-белые показали очень симпатичный футбол, превзошли воронежцев по многим показателям. И я бы отметил в составе хозяев не только Владислава Шитова, оформившего дубль, но и Степана Оганесяна. Как бы он не повторил путь Эдуарда Сперцяна. Допускаю, что в ближайшее время он может получить вызов из сборной Армении. Да, в его активе есть один неполный матч за российскую молодежку. Но то была товарищеская игра... Так что тут, как говорится, нужно держать ухо востро.

Ну и, конечно, надо отдать должное тренерам дублей «Краснодара» и «Спартака» — Хромыкову и Бушманову. По весне это лучшие специалисты в ФНЛ. Их молодежь, несмотря на возраст, показывает очень зрелую игру.

«Балтика» крушит «Аланию», Гогниев все равно нацелен на премьер-лигу

«Балтике» здорово досталось от критиков за матчи с «Енисеем» (1:2), «Кубанью» (1:1) и «Спартаком-2» (0:1). Журналисты начали пытать Сергея Игнашевича про игровой кризис. Тренер выглядел мрачнее тучи, но атаки отбивал: мол, все поправимо. Калининградцев прорвало в поединке с «Аланией». 3:0 на выезде — главная сенсация тура!

Герой матча — 20-летний Мусаев, оформивший дубль за первые полчаса. До перерыва интрига была фактически убита — за грубый подкат Татаев увидел перед собой красную карточку.

В начале второго тайма балтийцы добили команду Спартака Гогниева. Альшин после паса Максименко в третий раз огорчил Солдатенко, с левой ноги поразив «девятку».

У «Алании» это уже третье поражение за четыре тура. «Балтика» повысила свои шансы в борьбе за стыки: отставание от Владикавказа — 6 очков.

— Удаление сильно сказалось на нашей игре, — заметил Гогниев на пресс-конференции. — Но даже вдесятером старались как-то продуктивно сыграть. Удаление, думаю, по делу. В таких эпизодах надо играть с холодной головой. Это футбол. Да, уступили. Поздравляю «Балтику», но сейчас мы выше в таблице. Надеюсь, в оставшихся семи турах наберем максимальное количество очков и окажемся в премьер-лиге. От своего атакующего стиля отказываться не хотим.

Щербаченко похвалил калининградцев за тактически грамотную игру

— «Балтика» здорово подготовилась к матчу, досконально разобрала сильные стороны «Алании» и лишила соперника ее козырей. Мы практически не увидели фирменных атак подопечных Гогниева. Они не плели кружева вокруг штрафной. Два удаления — следствие нервозности. У ребят начали сдавать нервы, когда они осознали, что у них мало что получается.

Мне кажется, Гогниеву не стоит говорить о том, что перед командой стоит конкретная задача — попасть в РПЛ. Считаю, это психологически давит на футболистов, сковывает их на поле. Напротив, лучше сказать им: «Ребята, забудем пока про РПЛ, играем в свой футбол, а в конце посчитаем очки». Думаю, с этой же проблемой столкнулся и Воронеж, а в предыдущих турах и «Балтика». Команды прежде всего оказались не готовы психологически к весенней части сезона.

«Торпедо» и «Акрон» проиграли стихии

«Торпедо» и «Акрон» стали жертвами стихии. Снегопад в Москве был настолько сильным, что на 11-й минуте встречи арбитр Ян Бобровский увел команды в подтрибунное помещение. Играть в таких условиях было невозможно.

Поле частично расчистили, снегопад утих, и через полчаса матч возобновился. Но погодные условия, безусловно, сказались на качестве футбола. Три момента на двоих за 90 минут... Автозаводцы, игравшие весь второй тайм вдесятером из-за удаления Темникова, были даже чуть ближе к успеху. Вышедший на замену Лаптев (с первых минут на острие атаки действовал Калмыков) на 78-й минуте метров с 30 низом пробил рядом со штангой.

— Есть те, кто критикует «Енисей» за игру в манеже, — говорит Щербаченко. — Но, на мой взгляд, лучше уж проводить матчи под крышей, чем в тех условиях, в которых оказались «Торпедо» и «Акрон». По такому полю после снегопада и отскок мяча не тот, и катит он не так... В итоге игры было мало. Обе команды боролись со стихией.

«Ротор» победил, но... »

«Ротор» одержал важнейшую победу в Набережных Челнах. Кто знает, может быть, эти три очка сохранят волгоградцам прописку в ФНЛ. Теперь команда Артема Куликова в четырех очках от спасительного 16-го места, на котором как раз и расположился КАМАЗ.

Несмотря на положительный результат, Щербаченко считает, что серьезных проблесков в игре волгоградцев пока не видно.

— «Ротору» кровь из носа нужны были эти три очка. В этом плане задача выполнена. Но в глобальном смысле все по-прежнему непросто. Игры как не было, так и нет.

Кстати, на днях в Волгограде выбрали нового главу местной федерации футбола. Им стал бывший прокурор города Михаил Шабунин. Присутствовавшие на конференции делегаты констатировали, что нынешний «Ротор» точно не является гордостью региона. И что, если удастся сохранить прописку в ФНЛ, внутри клуба нужно многое менять...

В этом плане большие надежды связываются как раз с Михаилом Ивановичем Шабуниным — чтобы он вернул «Ротор» на прежние позиции и изменил футбольную ситуацию в области.