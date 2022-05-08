«Ротор» вылетел со вторым бюджетом в лиге. На стадионе ЧМ-2018 будут играть в ФНЛ-2?

Главные события 36-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Гогниев: «Алания» провалилась, но болельщики нас запомнили "

Есть большие сомнения в том, что «Алания» получит лицензию РФС-1 для выступлений в премьер-лиге. Клубу не готовы разрешить проводить домашние матчи в РПЛ в Грозном. Впрочем, похоже, и по спортивному принципу команда Спартака Гогниева не пойдет на повышение. В 36-м туре «барсы» провалились в Нижнекамске.

К 20-й минуте подопечные Кирилла Новикова громили гостей — 3:0. Справедливости ради нужно сказать, что хозяевам помог автогол и рикошет, что, безусловно, не оправдывает безобразную игру красно-желтых в защите. Зато с характером у дружины Гогниева все в полном порядке. Кобесов и Хубулов в течение двух минут вернули интригу — 2:3. Однако на кураже развить успех «Алании» не удалось. Напротив, перед перерывом Уридия оформил дубль — 4:2.

В начале второго тайма Кочиев получил заслуженную красную карточку, и «Нефтехимик» без особых сложностей довел дело до победы и разгрома. Хубаев «раскачал» в чужой штрафной защитника и по обводящей траектории послал мяч в дальний угол — 5:2.

Спартак Гогниев признал результат закономерным.

— Провалились. Это первый матч, который мы проиграли по игре. Поздравляю «Нефтехимик». Может быть, мои ребята стали заложниками моей тактики, которая все время подразумевает игру в прессинг... В первую очередь беру вину на себя. У хозяев было много моментов, они заслуженно победили. Мы двигаемся дальше. Сезон тяжелый, никто не может пройти его на одном дыхании. Любая команда рискует провалиться. Любая!

При этом рулевой «барсов» намекнул, что его команде сейчас приходится тяжелее, чем конкурентам.

— Наша команда уже выхолощена, на нее все настраиваются. Вы скажете, что все в равных условиях? Да не все! Кто-то проводит пять матчей дома. Кому-то пенальти ставят, кому-то — нет. А это же все имеет накопительный эффект! Против Хабаровска в нашу пользу не назначили 11-метровый, против «Енисея» — тоже. И ведь это так просто не проходит. Но мы сделаем выводы после сегодняшней игры и станем только сильнее. Да, уступили крупно, а болельщики нам все равно желали удачи. Нас запомнили. Это же о чем-то говорит? Даже вдесятером старались атаковать.

За два тура до финиша «Алания» отстает от зоны «стыков» на пять очков. «Нефтехимик» в последних двух играх наколотил 9 голов. Однако команда Кирилла Новикова в четверку уже не попадет.

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что игроки «Алании» с чисто психологической точки зрения не выдержали такой нагрузки по ходу сезона.

— Мы уже отмечали, что «Алания» стала гораздо адекватнее реагировать на поражения, неудачи. Меня порадовали слова Спартака Гогниева. Он не стал все валить на другие факторы, признал, что в целом уступил по делу. Думаю, ребята просто не выдержали того внимания, которое уделялось им в прессе, и так далее. Психологически где-то оказались не готовы. Кроме того, в «Алании» не хватило опытных футболистов, поигравших на серьезном уровне. В итоге произошел некий эмоциональный срыв. Владикавказ сыграл с «Нефтехимиком» в открытый футбол, не отошел от своего стиля. Но в обороне так действовать без оглядки нельзя! Думаю, «Алания» сделает правильные выводы и по-другому сыграет в Кубке с «Динамо».

«Торпедо» как «Старая синьора», или Диалоги о Хиддинке

«Торпедо» с минимальным счетом дома взяло верх над крепким «Велесом» — 1:0. Александр Бородюк выпустил с первых минут в нападении не Лаптева, а Калмыкова и не прогадал. Уже на 15-й минуте Амур, воспользовавшись грубой ошибкой гостей на своей половине поля, с правой ноги поразил дальний нижний угол ворот Кузнецова — 1:0. До перерыва Лебеденко мог удвоить преимущество — «Велес» спас вратарь. Кузнецов оказался на высоте и на 77-й минуте, среагировав на удар Кожемякина в упор. Автозаводцы едва не поплатились за упущенные моменты. Перед самым финальным свистком Ежков попал в штангу.

«Торпедо» сохранило за собой вторую строчку и сделало еще один шаг к РПЛ.

— 1:0 — самый популярный счет для «Торпедо»? Ну «Старая синьора» тоже так играла, и ничего, — заметил на пресс-конференции Бородюк. — Конечно, хочется играть как «Барселона», но и она сейчас не показывает своего прежнего футбола. Я всем очень доволен в «Торпедо», никто на меня тут не давит.

— Вы работали в тренерском штабе Гуса Хиддинка в сборной России. Он всегда говорил, что русские лучше атакуют, чем защищаются...

— Это да. Но я ему сказал: «Посмотри, как на домашнем чемпионате мира мы сыграли с Испанией» (улыбается). Нужно всегда плясать от печки. Сначала хорошая оборона, а потом уже нападение. Знаю, что голландцы любят атаковать. А в России всегда говорили по-другому: главное — сзади ноль, а впереди мы свое забьем.

— А вы Хиддинку в последнее время не звонили?

— Я? Он всегда сам набирает (улыбается).

— «Торпедо» верно своему прагматизму, — считает Щербаченко. — Забило гол, могло развить успех. Правда, могло и пропустить, но в целом заслужило эти три очка. А победителей, как известно, не судят.

21-й гол Максимова

«Факел» в Воронеже одолел «Волгарь». В первом тайме опасных моментов зрители не увидели, после перерыва хозяева на гол наиграли. А забил его, естественно, Максимов. После подачи с углового лучший бомбардир ФНЛ продавил защитника и поразил «девятку» — 21-й мяч в сезоне! А ведь впереди еще три игры. «Факел» — третий, отставание от «Торпедо» — три очка.

Крах «Ротора»

«Ротор» в Волгограде проиграл «Спартаку-2» (0:1) и лишился даже теоретических шансов остаться в ФНЛ по спортивному принципу. Пожалуй, у хозяев могут возникнуть вопросы к судейству. В первом тайме арбитр Олег Соколов не назначил пенальти в ворота гостей после падения Дудиева. А во втором не засчитал гол Омара. Несколько раз здорово сыграл голкипер москвичей Акмурзин.

— Сегодня «Ротор», наверное, не заслуживал поражения, — считает Щербаченко. — Но надо же говорить о сезоне в целом. Результат плачевный. Очень жаль...

Сейчас под вопросом существование всего клуба с такими традициями. А что будет с великолепным стадионом, который построили к чемпионату мира? Жаль, что на нем не сыграют ни в РПЛ, ни даже в ФНЛ... Грустно... Меньше всего виноваты в этой ситуации футболисты, которые сегодня бились, старались.

Есть вопросы к тренеру, но в первую очередь ответственность должно нести руководство. Абсолютно непонятная политика. Неэффективное расходование бюджетных средств!

Клуб со вторым бюджетом в ФНЛ (первый у «Оренбурга») покидает первый дивизион... Это говорит о серьезных просчетах менеджмента в селекции, в кадровых вопросах. Да во всех вопросах! И пока непонятен будущий вектор развития «Ротора».

Сейчас ходит много разговоров. Посмотрим. Может быть, будет сделана ставка на местных воспитанников и клуб начнет с низшей лиги, а даже и с КФК, чего не хотелось бы.

Мне очень понравилась реакция болельщиков, которые все равно поддерживали команду после финального свистка. Все понимают, что «Ротор» не заслуживает такой участи. Мне многие сегодня звонили. Все расстроены и рассчитают на какую-то реорганизацию, надеются, что «Ротор» каким-то чудом все равно останется в ФНЛ и пойдет по другому пути.

«Оренбург» оступился на глазах у Аршавина

«Оренбург» этой весной лихорадит. Лидер ФНЛ проводит разные таймы, теряет очки со середняками и аутсайдерами. Вот и на этот раз «газовики» в родных стенах не смогли переиграть «Олимп-Долгопрудный» — 2:2. В первом тайме Обухов заработал два балла по системе «гол плюс пас». Гости ответили точным ударом головой Иполе после подачи «стандарта». На 62-й минуте Сафронов четко реализовал выход один на один с Кеняйкиным — 2:2.

В этот момент камера показала присутствовавшего на трибунах Андрея Аршавина, который что-то кому-то писал в телефоне. Возможно, заместитель гендиректора «Зенита» приехал просмотреть игроков хозяев поля. Остался ли он ими доволен? Большой вопрос.

Тот же Сафронов мог выводить «Олимп» вперед — его мощнейший удар сотряс перекладину. Хозяева ответили двухходовкой Сычевой — Капленко — мяч прошел рядом со штангой, но на победу, объективно говоря, подопечные Лички не наиграли. Вдобавок ко всему уже в компенсированное время Малых был удален за грубый фол на Каратаеве.

«Оренбург» опережает «Торпедо» на пять очков, но у автозаводцев еще игра в запасе.

На пресс-конференции Марцел Личка обозначил главную проблему «Оренбурга».

— Впечатления очень плохие. Мы сегодня могли оформить выход в РПЛ, но получили нервную концовку сезона. Теперь предстоят два тяжелых выезда — в Хабаровск и Астрахань, к командам, которые бьются, чтобы решить свои задачи. История повторяется... Мы опять играем только один тайм, 45 минут. А этого недостаточно... Сегодня до перерыва смотрелись неплохо, забили два мяча. А во второй половине соперник провел одну контратаку и сравнял счет. Мы боимся сделать последний шаг. Почему-то боимся делать пас вперед, отдаем зачем-то передачи назад. Я крайне недоволен.

Шербаченко предполагает, что, возможно, Личка в какой-то степени потерял контакт с подопечными.

— Мы уже как-то говорили, что именно по игре «Оренбург» весной не соответствует премьер-лиге. Качество футбола сейчас не то. Подкупают откровения Лички на пресс-конференции. Но в какой-то степени он лукавит. Ведь структура игры, смелость футболистов, самоотдача зависят от тренера. Получается, он признается, что есть недопонимание между ним и подопечными? Или есть какая-то другая причина, из-за которой футболисты не выполняют его заданий, не следуют его плану. Возможно, в команде есть лидеры, которые как-то пытаются по-своему выстроить игру «Оренбурга». Я этого не утверждаю, но последние события, матчи на такие мысли, к сожалению, наталкивают. В любом случае Личке надо понять, с кем дальше идти, а с кем расставаться. Иначе в РПЛ их ждет фиаско. А то, что «Оренбург» там окажется, я даже не сомневаюсь.

— В то же время хочется похвалить «Олимп-Долгопрудный», — добавляет Щербаченко. — Гости играли хорошо, качественно! При всех изменениях внутри клуба, кадровых перестановках, финансовых сложностях команда дала настоящий бой лидеру турнира.

Хабаровск — четвертый. Впереди две игры дома

«СКА-Хабаровск» дожал «Томь» во втором тайме домашнего матча. Первый гол в исполнении Гонгадзе можно смаковать и смаковать. После розыгрыша штрафного Георгий метров с 35 с правой ноги мощно вонзил мяч в «девятку». Команда Алексея Поддубского — четвертая.

— Первый гол Хабаровска — настоящий шедевр! Украсил бы любой рейтинг топового чемпионата, — уверен наш эксперт. — «СКА» уверенной поступью идет в стыки. Важный фактор — две последние игры дома, что делает Хабаровск фаворитом в борьбе с «Енисеем».

Что с «Енисеем»?

Сказка «Енисея» в ФНЛ подошла к концу? В прошлом туре красноярцы дома не переиграли КАМАЗ, в этом — на выезде уступили «Краснодару-2» . Команда Алферова-Гаранина пропустила уже на 9-й секунде (Халназаров стал автором самого быстрого гола в истории ФНЛ) и до перерыва осталась вдевятером. Итог весьма печальный — 0:4

Красноярск выпал из четверки. Умеет ли «Енисей» держать удар и переключаться? Узнаем уже 11 мая в полуфинале Кубка России против «Спартака».

— «Енисей» играл в свой футбол, но наткнулся на очень хорошую подготовку «Краснодара-2», — говорит Щербаченко. — В итоге два удаления, крупное поражение. Но игра могла сложиться и по-другому, реализуй Окладников хороший момент в первом тайме. Молодые «быки» неплохо воспользовались ошибками красноярцев в обороне. Здесь стоит говорить о перекосе «Енисея» в сторону атаки. Катастрофы пока нет. Думаю, команда просела психологически. Игра поставлена, а шансы попасть в стыки пока еще не потеряны.

«Балтика» не воспользовалась осечкой «Енисея». Команда Сергея Игнашевича не переиграла дома «Металлург» (0:0), хотя и Максименко, и Гелоян имели просто убойные моменты. У калининградцев, как и у «Алании», 57 очков. Шансов попасть в стыки, откровенно говоря, немного.