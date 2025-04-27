«Вы видите у «Химок» команду? У «Балтики» она есть!» Калининград в двух минутах от РПЛ!

Яркие события 30-го тура ФНЛ — в обзоре «СЭ».

Талалаев разгромил Шатова

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

26 апреля, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

В центральном матче 30-го тура ФНЛ «Балтика» в Екатеринбурге крупно выиграла у «Урала» — 5:2! В оставшихся четырех турах команде Андрея Талалаева достаточно набрать всего лишь одно очко для выхода в РПЛ. Более того, даже при четырех поражениях осечки «Торпедо» и «Черноморца» до конца сезона также выведут Калининград в элитный дивизион.

Соперники не смогли выставить на игру оптимальные составы. Рулевой «шмелей» Олег Шатов оставил в запасе лучшего бомбардира команды Секулича, недавно восстановившегося от травмы. В центре нападения хозяев действовал Марков, из глубины ему помогал Егорычев, а с флангов — Мосин и Бессмертный.

Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев из-за перебора карточек потерял своего капитана, опорника Менделя. Проблема была решена переводом с позиции левого инсайда в центр поля Титкова. А трио в атаке составили Хиль, М. Петров и Пряхин.

Хозяева начали агрессивнее и открыли счет на 7-й минуте. Сработал стандарт. Мосин подал с углового на ближнюю штангу, где уже караулил Маргасов — 1:0.

Гости ответили через полчаса. И сразу дуплетом, оба мяча проведя со стандартов! В первом случае после розыгрыша углового Пряхин внес мяч головой в ворота после скидки Хиля (это уже 11-е результативное действие воспитанника ЦСКА в сезоне). Во втором — Мохаммад (опять же головой) замкнул классную подачу И. Петрова со штрафного. 1:2 к перерыву.

На второй тайм «Урал» вышел с двумя номинальными центрфорвардами. Секулич заменил Бессмертного и вскоре забил свой 10-й гол в сезоне. Опытный Чудин был сбит в штрафной хозяев, и хорват с «точки» уверенно переиграл Бориско — 2:2.

На сей раз калининградцы ответили даже не двойным, а тройным ударом!

Третий гол балтийцев — самый красивый в этом матче. Какую великолепную комбинацию расчертили подопечные Талалаева! Титков накрыл соперника вблизи чужой штрафной, отдал направо М. Петрову, получил обратный пас и показал, что будет бить. Сам же покатил налево Мохаммаду, который бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Селихова. Все как по нотам!

Осипов и Стефанович довели счет до неприличного. Последняя голевая атака гостей началась с неудачного выноса Селихова. 2:5!

В 9 весенних турах «Балтика» одержала 6 побед при 3 ничьих. Беспроигрышная серия Калининграда составляет уже 20 (!) игр. Каток!

«Урал» по-прежнему пятый, отстает от «Сочи» на 3 очка.

На пресс-конференции Талалаев передал «привет» «Химкам». Напомним, в прошлом сезоне специалист вывел красно-черных в РПЛ, однако покинул свой пост из-за разногласий с руководителями клуба по вопросам трансферной политики. К слову, одним из камней преткновения стал тогда нападающий Артем Дзюба.

— Излишняя жесткость хозяев в первом тайме привела к тому, что нам пришлось поговорить с нашей командой в раздевалке, — заявил Талалаев. — А у нас команда! У нас самые лучшие футболисты. Я об этом все время говорю. Именно коллектив. Много писали о том, что мы сыграем без двух лидеров — капитана и вице-капитана (Менделя и Андраде. — Прим. «СЭ»). Вы заметили с трибуны их отсутствие? Я тоже не заметил. Повторяю: мы сильны командой. И это надо понять. Можно не иметь футболиста в опорной зоне, но иметь команду, которая все компенсирует, выгрызет очки — особенно тогда, когда чувствует несправедливость. И я этим горжусь.

Могу вам в пример привести «Химки». В прошлом году мы были командой. В этом сезоне вы на них смотрите и?.. Вы видите там команду? Хотя игроки тоже неплохие. Я бы хотел иметь у себя пару футболистов оттуда.

— А что вы имеете в виду под словом «несправедливость»?

— Срывы соперниками наших быстрых атак. При этом фолы не наказывались желтыми карточками. И я сказал об этом тренеру «Урала»: «Если вы продолжите жестить, мы тоже можем ответить вам тем же! Мы сюда приехали играть в футбол. Но мы можем и жестко играть. Даже без Андраде и без Менделя».

В следующем туре «Балтика» дома принимает «Торпедо». Если команда Андрея Талалаева не проиграет — выйдет в РПЛ.

Кононов: «Предстоит очень серьезный разговор с командой...»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

27 апреля, 12:00. им. Билимханова (Грозный)

«Торпедо» в Грозном победило «Аланию» — 4:2. По сравнению с матчем прошлого тура против «Урала» (1:1) главный тренер москвичей Олег Кононов пошел лишь на одну перестановку в составе. Вынужденную. Дисквалифицированного Бородина в центре обороны заменил Данилкин. Линия атаки осталась той же. На острие — Юшин, под ним — Гузман, в роли инсайдов — Манелов и Алыкулов.

В первом тайме «Алания» ни в чем не уступала одному из фаворитов турнира. Однако грубая ошибка защитника Казанцева на 35-й минуте свела на нет усилия подопечных Спартака Гогниева. Потеря на своей половине поля привела к тому, что Гузман вывалился один на один с Натабашвили и выкатил пас Юшину на пустые ворота. Это первый гол Александра за «Торпедо» и девятый в сезоне (осенью он восемь раз отличился в составе «Родины»).

Сразу после перерыва гости отправили «барсов» в нокаут. Ышык сфолил в штрафной на Манелове, и судья указал на «точку». Чурич все исполнил четко. А вскоре Юшину удался чудо-удар из-за пределов штрафной — с левой ноги в дальнюю «девятку»!

Впрочем, гол Гузмана получился не менее красивым. Самый дорогой новичок в истории ФНЛ (1,8 миллиона евро) великолепно исполнил штрафной, направив мяч в верхний правый угол. 0:4 к 67-й минуте.

И тут надо отдать должное «Алании». Она не раскисла, а до финального свистка успела отыграть два мяча, тем самым избежав разгрома. Отличились Окоев и Гаглоев. 2:4.

На пресс-конференции Олег Кононов раскритиковал своих подопечных за концовку матча:

— Первый тайм мы выиграли 1:0, но особых моментов не создали, — заметил Кононов. — Территориальное преимущество было у «Алании», но мы внимательно действовали в обороне. Первый мяч забили, хорошо сработав в прессинге и вынудив ошибиться защитника хозяев. После перерыва мы хорошо реализовали свои шансы. Юшин здорово проявил себя в этой игре, забив два мяча. Конечно, неудачно провели концовку. У нас состоится очень серьезный разговор с игроками на эту тему, потому что нельзя так завершать матч, ведя в счете 4:0. На эмоциях позволили «Алании» забить дважды.

«Торпедо» осталось на второй строчке.

«Алания» — предпоследняя. Отставание от расположившейся на спасительном 15-м месте «Уфы» — уже 6 очков. К тому же команда Омари Тетрадзе имеет преимущество над подопечными Спартака Гогниева по личным встречам (0:0, 2:1).

«Черноморец» отложил коронацию «Балтики». Невероятная развязка в Саратове

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

27 апреля, 15:00. Локомотив (Саратов)

Уже по итогам 30-го тура «Балтика», разгромившая «Урал», могла выйти в РПЛ. Для этого нужно было, чтобы на следующий день после яркой победы калининградцев либо «Торпедо», либо «Черноморец» потеряли очки.

Автозаводцы, как мы знаем, взяли верх над «Аланией» в Грозном (4:2). А вот новороссийцы были очень близки к поражению в Саратове.

Главный тренер «моряков» Олег Василенко на этот раз с первых минут решил сыграть в два номинальных центрфорварда, выпустив и Гузину, и Уридию.

Вот только гости оказались в роли отыгрывающихся уже на 15-й минуте. Солдатенко сбил в своей штрафной Сасина. Вукич шансов голкиперу не оставил. 1:0. «Моряки» могли сравнять счет непосредственно перед перерывом. Уридии удался плотный удар метров с 25 — рядом со штангой.

Главный герой второго тайма — вратарь саратовцев Крайков, не позволивший отличиться Акбашеву и Уридии.

В одном из эпизодов Уридия не специально заехал ему бутсой по лицу. Потребовалась помощь медицинской бригады, после чего Тимур с перебинтованной головой и кровоподтеком под глазом продолжил творить чудеса. Стена!

Арбитр добавил 7 минут к основному времени матча. Наверняка многие в Калининграде в этот момент потирали руки, предвкушая выход своей команды в РПЛ. Кто мог поверить, что до финального свистка гости забьют аж два мяча? А они забили!

После очередной подачи с левого фланга Уридия головой пробил в правый от Крайкова угол. Штанга! Мяч отлетел в поле, и Гузина головой дослал его в сетку. 1:1.

А на 95-й минуте Акбашев решился на выстрел со средней дистанции, послав мяч в левую от себя «девятку». Крайков в отчаянном прыжке пытался дотянуться. Тщетно! Шедевр от 33-летнего хавбека, который отличился в четвертом туре кряду.

Таким образом, «Балтике» не хватило каких-то двух минут для возвращения в элитный дивизион. Лучшая лига мира — в действии!

«Черноморец» остался на третьей строчке.

— Мы точно сегодня не заслуживали ни поражения, ни даже ничьей, — подчеркнул после игры Олег Василенко. — Главное, что все мы до последнего верили в положительный исход. Большое спасибо и нашим болельщикам, и болельщикам Саратова, которые проводили нас аплодисментами. Для нас это большая честь!

— Всю неделю в СМИ появлялась информация о неготовности стадиона «Черноморца» к РПЛ. Как удалось настроить команду на сегодняшний матч?

— Мы договорились с парнями, что на различные вбросы в прессе реагировать не будем. У нас очень крепкий, мощный клуб. И это не только футбольный клуб. Но вообще больше корпорация. И лодку раскачать не удастся никому! Наше руководство проделывает огромную работу. Знаете, мы еще несколько туров назад договорились с игроками вообще ничего не читать.

Писарский принес «Сочи» победу над «Чайкой»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

26 апреля, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

На прошлой неделе «Сочи» понес серьезную кадровую потерю. Лучший бомбардир лиги (11 голов в 18 турах), экс-нападающий «Спартака» Мелешин получил тяжелую травму: разрыв передней крестообразной связки. 21-летнему футболисту предстоит операция и довольно длительное восстановление.

Теперь все надежды в атаке южан Роберт Морено связывает с Писарским. Владимир не подвел и сделал разницу во втором тайме гостевого матча с «Чайкой» — 2:0.

Сначала он обработал не самый простой мяч после заброса из глубины, выдержал паузу и выполнил отличную «закидушку» на линию вратарской, откуда выскочивший из-за спины защитника Крамарич в касание с правой ноги поразил ближний угол.

А через пять минут реактивный Барт ворвался в штрафную, был сбит, и нападающий, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», реализовал пенальти. Это шестой гол Писарского в нынешнем сезоне.

«Сочи» — четвертый. Отставание от «Торпедо» — всего 2 очка.