Футбол
Мелбет-Первая Лига
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

27 апреля, 23:30

«Вы видите у «Химок» команду? У «Балтики» она есть!» Калининград в двух минутах от РПЛ!

«Балтика» обыграла «Урал» в матче 30-го тура первой лиги
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»
Яркие события 30-го тура ФНЛ — в обзоре «СЭ».
Талалаев разгромил Шатова
Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:5
Балтика

В центральном матче 30-го тура ФНЛ «Балтика» в Екатеринбурге крупно выиграла у «Урала» — 5:2! В оставшихся четырех турах команде Андрея Талалаева достаточно набрать всего лишь одно очко для выхода в РПЛ. Более того, даже при четырех поражениях осечки «Торпедо» и «Черноморца» до конца сезона также выведут Калининград в элитный дивизион.

Соперники не смогли выставить на игру оптимальные составы. Рулевой «шмелей» Олег Шатов оставил в запасе лучшего бомбардира команды Секулича, недавно восстановившегося от травмы. В центре нападения хозяев действовал Марков, из глубины ему помогал Егорычев, а с флангов — Мосин и Бессмертный.

Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев из-за перебора карточек потерял своего капитана, опорника Менделя. Проблема была решена переводом с позиции левого инсайда в центр поля Титкова. А трио в атаке составили Хиль, М. Петров и Пряхин.

Хозяева начали агрессивнее и открыли счет на 7-й минуте. Сработал стандарт. Мосин подал с углового на ближнюю штангу, где уже караулил Маргасов — 1:0.

Гости ответили через полчаса. И сразу дуплетом, оба мяча проведя со стандартов! В первом случае после розыгрыша углового Пряхин внес мяч головой в ворота после скидки Хиля (это уже 11-е результативное действие воспитанника ЦСКА в сезоне). Во втором — Мохаммад (опять же головой) замкнул классную подачу И. Петрова со штрафного. 1:2 к перерыву.

&laquo;Урал&raquo; сыграл вничью с &laquo;Торпедо&raquo; в&nbsp;матче 29-го тура первой Лиги (1:1).Шатов не обошел Кононова. Гогниев разнес систему ВАР. 29-й тур ФНЛ

На второй тайм «Урал» вышел с двумя номинальными центрфорвардами. Секулич заменил Бессмертного и вскоре забил свой 10-й гол в сезоне. Опытный Чудин был сбит в штрафной хозяев, и хорват с «точки» уверенно переиграл Бориско — 2:2.

На сей раз калининградцы ответили даже не двойным, а тройным ударом!

Третий гол балтийцев — самый красивый в этом матче. Какую великолепную комбинацию расчертили подопечные Талалаева! Титков накрыл соперника вблизи чужой штрафной, отдал направо М. Петрову, получил обратный пас и показал, что будет бить. Сам же покатил налево Мохаммаду, который бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Селихова. Все как по нотам!

Осипов и Стефанович довели счет до неприличного. Последняя голевая атака гостей началась с неудачного выноса Селихова. 2:5!

В 9 весенних турах «Балтика» одержала 6 побед при 3 ничьих. Беспроигрышная серия Калининграда составляет уже 20 (!) игр. Каток!

«Урал» по-прежнему пятый, отстает от «Сочи» на 3 очка.

На пресс-конференции Талалаев передал «привет» «Химкам». Напомним, в прошлом сезоне специалист вывел красно-черных в РПЛ, однако покинул свой пост из-за разногласий с руководителями клуба по вопросам трансферной политики. К слову, одним из камней преткновения стал тогда нападающий Артем Дзюба.

— Излишняя жесткость хозяев в первом тайме привела к тому, что нам пришлось поговорить с нашей командой в раздевалке, — заявил Талалаев. — А у нас команда! У нас самые лучшие футболисты. Я об этом все время говорю. Именно коллектив. Много писали о том, что мы сыграем без двух лидеров — капитана и вице-капитана (Менделя и Андраде. — Прим. «СЭ»). Вы заметили с трибуны их отсутствие? Я тоже не заметил. Повторяю: мы сильны командой. И это надо понять. Можно не иметь футболиста в опорной зоне, но иметь команду, которая все компенсирует, выгрызет очки — особенно тогда, когда чувствует несправедливость. И я этим горжусь.

Могу вам в пример привести «Химки». В прошлом году мы были командой. В этом сезоне вы на них смотрите и?.. Вы видите там команду? Хотя игроки тоже неплохие. Я бы хотел иметь у себя пару футболистов оттуда.

— А что вы имеете в виду под словом «несправедливость»?

— Срывы соперниками наших быстрых атак. При этом фолы не наказывались желтыми карточками. И я сказал об этом тренеру «Урала»: «Если вы продолжите жестить, мы тоже можем ответить вам тем же! Мы сюда приехали играть в футбол. Но мы можем и жестко играть. Даже без Андраде и без Менделя».

В следующем туре «Балтика» дома принимает «Торпедо». Если команда Андрея Талалаева не проиграет — выйдет в РПЛ.

Игроки &laquo;Урала&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Нефтехимиком&raquo; (3:2).Претендент на РПЛ замешан в договорном скандале? «Урал» и «Нефтехимик» обвинили в нарушении закона

Кононов: «Предстоит очень серьезный разговор с командой...»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
27 апреля, 12:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:4
Торпедо

«Торпедо» в Грозном победило «Аланию» — 4:2. По сравнению с матчем прошлого тура против «Урала» (1:1) главный тренер москвичей Олег Кононов пошел лишь на одну перестановку в составе. Вынужденную. Дисквалифицированного Бородина в центре обороны заменил Данилкин. Линия атаки осталась той же. На острие — Юшин, под ним — Гузман, в роли инсайдов — Манелов и Алыкулов.

В первом тайме «Алания» ни в чем не уступала одному из фаворитов турнира. Однако грубая ошибка защитника Казанцева на 35-й минуте свела на нет усилия подопечных Спартака Гогниева. Потеря на своей половине поля привела к тому, что Гузман вывалился один на один с Натабашвили и выкатил пас Юшину на пустые ворота. Это первый гол Александра за «Торпедо» и девятый в сезоне (осенью он восемь раз отличился в составе «Родины»).

Сразу после перерыва гости отправили «барсов» в нокаут. Ышык сфолил в штрафной на Манелове, и судья указал на «точку». Чурич все исполнил четко. А вскоре Юшину удался чудо-удар из-за пределов штрафной — с левой ноги в дальнюю «девятку»!

Впрочем, гол Гузмана получился не менее красивым. Самый дорогой новичок в истории ФНЛ (1,8 миллиона евро) великолепно исполнил штрафной, направив мяч в верхний правый угол. 0:4 к 67-й минуте.

И тут надо отдать должное «Алании». Она не раскисла, а до финального свистка успела отыграть два мяча, тем самым избежав разгрома. Отличились Окоев и Гаглоев. 2:4.

На пресс-конференции Олег Кононов раскритиковал своих подопечных за концовку матча:

— Первый тайм мы выиграли 1:0, но особых моментов не создали, — заметил Кононов. — Территориальное преимущество было у «Алании», но мы внимательно действовали в обороне. Первый мяч забили, хорошо сработав в прессинге и вынудив ошибиться защитника хозяев. После перерыва мы хорошо реализовали свои шансы. Юшин здорово проявил себя в этой игре, забив два мяча. Конечно, неудачно провели концовку. У нас состоится очень серьезный разговор с игроками на эту тему, потому что нельзя так завершать матч, ведя в счете 4:0. На эмоциях позволили «Алании» забить дважды.

«Торпедо» осталось на второй строчке.

«Алания» — предпоследняя. Отставание от расположившейся на спасительном 15-м месте «Уфы» — уже 6 очков. К тому же команда Омари Тетрадзе имеет преимущество над подопечными Спартака Гогниева по личным встречам (0:0, 2:1).

&laquo;Черноморец&raquo; могут не&nbsp;пустить в&nbsp;РПЛ из-за стадиона.«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона: «Краснодар» и «Сочи» отказываются предоставлять ему свои

«Черноморец» отложил коронацию «Балтики». Невероятная развязка в Саратове

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
27 апреля, 15:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:2
Черноморец Н

Уже по итогам 30-го тура «Балтика», разгромившая «Урал», могла выйти в РПЛ. Для этого нужно было, чтобы на следующий день после яркой победы калининградцев либо «Торпедо», либо «Черноморец» потеряли очки.

Автозаводцы, как мы знаем, взяли верх над «Аланией» в Грозном (4:2). А вот новороссийцы были очень близки к поражению в Саратове.

Главный тренер «моряков» Олег Василенко на этот раз с первых минут решил сыграть в два номинальных центрфорварда, выпустив и Гузину, и Уридию.

Вот только гости оказались в роли отыгрывающихся уже на 15-й минуте. Солдатенко сбил в своей штрафной Сасина. Вукич шансов голкиперу не оставил. 1:0. «Моряки» могли сравнять счет непосредственно перед перерывом. Уридии удался плотный удар метров с 25 — рядом со штангой.

Главный герой второго тайма — вратарь саратовцев Крайков, не позволивший отличиться Акбашеву и Уридии.

В одном из эпизодов Уридия не специально заехал ему бутсой по лицу. Потребовалась помощь медицинской бригады, после чего Тимур с перебинтованной головой и кровоподтеком под глазом продолжил творить чудеса. Стена!

Арбитр добавил 7 минут к основному времени матча. Наверняка многие в Калининграде в этот момент потирали руки, предвкушая выход своей команды в РПЛ. Кто мог поверить, что до финального свистка гости забьют аж два мяча? А они забили!

После очередной подачи с левого фланга Уридия головой пробил в правый от Крайкова угол. Штанга! Мяч отлетел в поле, и Гузина головой дослал его в сетку. 1:1.

А на 95-й минуте Акбашев решился на выстрел со средней дистанции, послав мяч в левую от себя «девятку». Крайков в отчаянном прыжке пытался дотянуться. Тщетно! Шедевр от 33-летнего хавбека, который отличился в четвертом туре кряду.

Таким образом, «Балтике» не хватило каких-то двух минут для возвращения в элитный дивизион. Лучшая лига мира — в действии!

«Черноморец» остался на третьей строчке.

— Мы точно сегодня не заслуживали ни поражения, ни даже ничьей, — подчеркнул после игры Олег Василенко. — Главное, что все мы до последнего верили в положительный исход. Большое спасибо и нашим болельщикам, и болельщикам Саратова, которые проводили нас аплодисментами. Для нас это большая честь!

— Всю неделю в СМИ появлялась информация о неготовности стадиона «Черноморца» к РПЛ. Как удалось настроить команду на сегодняшний матч?

— Мы договорились с парнями, что на различные вбросы в прессе реагировать не будем. У нас очень крепкий, мощный клуб. И это не только футбольный клуб. Но вообще больше корпорация. И лодку раскачать не удастся никому! Наше руководство проделывает огромную работу. Знаете, мы еще несколько туров назад договорились с игроками вообще ничего не читать.

Андрей Талалаев.Камбэк «Урала». У «Балтики» Талалаева пять побед подряд. Кононов опять проиграл с «Торпедо». 28-й тур ФНЛ

Писарский принес «Сочи» победу над «Чайкой»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:2
Сочи

На прошлой неделе «Сочи» понес серьезную кадровую потерю. Лучший бомбардир лиги (11 голов в 18 турах), экс-нападающий «Спартака» Мелешин получил тяжелую травму: разрыв передней крестообразной связки. 21-летнему футболисту предстоит операция и довольно длительное восстановление.

Теперь все надежды в атаке южан Роберт Морено связывает с Писарским. Владимир не подвел и сделал разницу во втором тайме гостевого матча с «Чайкой» — 2:0.

Сначала он обработал не самый простой мяч после заброса из глубины, выдержал паузу и выполнил отличную «закидушку» на линию вратарской, откуда выскочивший из-за спины защитника Крамарич в касание с правой ноги поразил ближний угол.

А через пять минут реактивный Барт ворвался в штрафную, был сбит, и нападающий, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», реализовал пенальти. Это шестой гол Писарского в нынешнем сезоне.

«Сочи» — четвертый. Отставание от «Торпедо» — всего 2 очка.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Черноморец (Новороссийск)
Читайте также
Эксперт заявил о нежелании Трампа видеть Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Популярное видео
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона: «Краснодар» и «Сочи» отказываются предоставлять ему свои
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Торпедо 30 14 13 3 47-24 55
3
 Черноморец 30 16 6 8 45-33 54
4
 Сочи 30 15 8 7 48-29 53
5
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 30 10 11 9 31-26 41
9
 Ротор 30 9 14 7 25-23 41
10
 Арсенал 30 7 16 7 22-23 37
11
 КАМАЗ 30 10 6 14 28-27 36
12
 Шинник 30 8 11 11 22-29 35
13
 Нефтехимик 30 8 10 12 28-32 34
14
 Чайка 30 7 13 10 29-38 34
15
 Уфа 30 7 8 15 27-44 29
16
 Тюмень 30 7 5 18 25-43 26
17
 Сокол 30 4 11 15 18-39 23
18
 Алания 30 5 8 17 19-43 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 2 : 5
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 0
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 0 : 2
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 2 : 4
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 1 : 0
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 1 : 2
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 1 : 0
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 10
Александр Юшин

Александр Юшин

Торпедо

 10
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Илья Сафронов

Илья Сафронов

Ротор, Сочи

 19 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости