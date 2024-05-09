Махачкала дожала «Химки» на глазах Хабиба и теперь в шаге от РПЛ. События 24-го тура ФНЛ

Победы «Динамо» и «Родины».

24-й тур первой лиги был перенесен с апреля на май, причем был разбит на две даты. В среду, 8 мая, состоялись четыре игры. О них мы поговорили с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Динамо» не пропускает 7 матчей кряду!

В центральном матче тура встречались первая и вторая команды турнира. Махачкалинское «Динамо» принимало «Химки».

Игру посетил знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который помог ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову нанести символический удар по мячу.

После фестивальной победы над «Соколом» (5:4) рулевой красно-черных Андрей Талалаев решил произвести перестановку на последнем рубеже — Митрюшкин уступил место Обухову. В центр обороны вернулся залечивший травму Волков. На острие атаки вновь вышел Касимов, оформивший дубль в поединке с саратовцами. Даже в заявку не попал Хосонов, забивший уже семь мячей в сезоне. Любопытно было взглянуть, как против своей бывшей команды сыграет Абдуллахи.

Дружина Хасанби Биджиева начала встречу активнее, пыталась давить и атаковать преимущественно правым флангом. Степанов не справлялся с Магомедовым и Кагермазовым. Один такой наскок привел к реальному моменту. Сандрачук после скидки Магомедова стрелял под перекладину — Обухов сыграл блестяще.

Химчане огрызнулись на 40-й минуте. Моторный Корян пустился в дриблинг, заложил виражи и заработал опасный штрафной. Нетфуллин пустил мяч по замысловатой траектории, Магомедов сумел переложиться и спас хозяев.

Сразу после перерыва на поле появился Руденко, заменивший Абдуллахи. «Химки» освежили атакующую линию, а острее была Махачкала. Обухов совершил сейв, ногой отбив хлесткий удар Сердерова с 12 метров.

Бело-синие довольно легко доходили до штрафной гостей и пытались даже комбинировать внутри нее. Химчане просто-напросто не успевали за подопечными Биджиева. Сандрачук головой бил из убойной позиции после подачи Кагермазова — мимо створа!

Талалаев снял с игры Степанова, который мало что мог поделать с Кагермазовым, и бросил в пекло Исаенко. Мохаммад же заменил Журавлева.

Гости немного сбили пыл подопечных Биджиева, даже несколько раз выбежали в атаку. Но в целом Махачкала смотрелась содержательнее и все-таки дожала соперника. Гол имени Магомедова. 23-летний форвард на входе в штрафную на замахе усадил на пятую точку Мохаммада и с правой ноги поразил левый от себя нижний угол ворот Обухова! Напомним, в прошлом туре Ражаб дважды огорчил «Сокол».

Победа вывела «Динамо» в единоличные лидеры. Махачкала не пропускает уже семь матчей кряду — фантастика! Многие предрекали бело-синим неудачи после неожиданного ухода Курбана Бердыева. Хасанби Биджиев достойно принял эстафету и еще на шаг приблизил махачкалинцев к РПЛ.

— Поздравляю хозяев с победой, — сказал на пресс-конференции Талалаев. — Знали, что будет напряженная игра с организованной командой. Так и получилось. Большего ожидал от футболистов, которые вышли на замену во втором тайме. Неприятно проигрывать, но хозяева объективно смотрелись поострее. Поблагодарил ребят, у нас еще три игры, дай Бог, встретимся в премьер-лиге. Что касается конструктива, у одного из самых острых наших игроков Терехова, как и у еще двух ребят из тренерского штаба, отравление. Выпали еще два футболиста, Хосонова дополнительно представлять не надо. Кто здесь создал много моментов, припомните? С «Динамо» сложно играть, когда оно закрывается.

Щербаченко: — Очень понравилась атмосфера на стадионе. Почти 20 тысяч зрителей! Настоящий праздник футбола.

Талалаев сделал ставку в воротах на Обухова. Видимо, «Химки» решили больше не рисковать, так как Митрюшкин многовато ошибался. Я, честно говоря, так и не понял, почему «Локомотив» решил подписать этого голкипера.

Абдуллахи вышел на своей привычной позиции. Он в первой части сезона играл еще на этом стадионе, хорошо знает возможности динамовцев.

Соперники выбрали схожие схемы. С первых минут начало ощущаться давление хозяев, гости больше ориентировались на контратаки. Махачкала в принципе до перерыва играла так же, как и с «Волгарем», используя диагональные забросы и прострелы в штрафную, которая хорошо насыщалась футболистами бело-синих. Обухову пришлось показывать все свое мастерство, когда Сандрачук бил под перекладину.

У гостей выделялся Корян, заработавший штрафной. Нетфуллин в очередной раз доказал, что он разносторонний футболист, который неплох в опорной зоне, здорово выполняет стандарты, опасен в игре на втором этаже. Магомедов справился с выстрелом Равиля. Все-таки имел место рикошет, мяч изменил направление.

«Динамо» резко прибавило во втором тайме, усилило давление, с которым гости справлялись с большим трудом. Должен заметить, что, несмотря на «тройник», обе команды находятся в хорошем физическом состоянии, порадовали движением.

Сандрачук постоянно оказывался на ударной позиции, гости за ним не поспевали. Интересный эпизод произошел на 62-й минуте, когда Талалаев довольно эмоционально выразил свое недовольство решением судьи. И в этот момент сзади к нему подошел начальник команды Хасан Джиоев, положил тренеру руки на плечи, что-то сказал (видимо, что Андрей Викторович близок к удалению). Очень важно, что в клубе работают такие авторитетные люди, которые могут сглаживать подобные ситуации! Талалаев, к слову, успокоился и избежал санкций в такой жаркой игре.

Голевую комбинацию хозяев начал Кагермазов, который за те 80 минут, что был на поле, затерзал защитников на своем правом фланге. Магомедов здорово обхитрил Мохаммада и по-бильярдному уложил мяч под штангу. Все закономерно. Из пяти последних мячей бело-синих четыре на счету Ражаба!

«Химки» сильно провели концовку, были моменты, подходы, но счет остался прежним. У «Динамо» сбалансированная команда, состав редко подвергается ротации. Это играет очень важную роль на финишном отрезке. Курбан Бердыев заложил фундамент, базу, а Хасанби Биджиев, ничего не сломав, придал игре команды более атакующий акцент.

Но я бы хотел похвалить и «Химки» за интересный футбол, за содержание и качество.

Александр Сандрачук (77-й номер) в матче «Динамо» — «Химки». Фото ФК «Химки»

Калешин: «Куча ошибок! У футболистов каша в голове». «Родина» победила в Грозном

Тур открылся в Грозном, где «Алания» принимала «Родину». До перерыва москвичи были лучше, интереснее, конкретнее в атаке, создав три сочных момента в первые полчаса. Кузнецов выполнил классную «закидушку» в штрафную, Султонов в падении ногой направлял мяч в дальний верхний угол — Солдатенко в прекрасном прыжке угрозу отвел. Чуть позже Куликов должен был открывать счет. Его вывели один на один с голкипером хозяев, однако экс-полузащитник «Локо» пробил, мягко говоря, неудачно — выше створа. Наконец, Солдатенко снова выручил «барсов» после коварного выстрела низом Ориньо.

«Алания» играла как-то вальяжно и тем не менее вышла вперед на 26-й минуте: Чочиев подал с углового, и Машуков записал в свой актив 14-й мяч в этом сезоне. Подопечные Франка Артиги восстановили статус-кво перед свистком на перерыв. Сокол все-таки «прошил» Солдатенко, поразив ближний угол не без помощи рикошета от защитника владикавказцев.

Забив в раздевалку, москвичи забили и из нее. Гордюшенко удался плотный удар со средней дистанции в нижний угол — 1:2.

— Алло, соберитесь! — понеслось с трибуны обращение к команде Евгения Калешина.

Однако «Алания» так и не нашла в себе силы вернуться в игру. Большую часть встречи хозяева почему-то передвигались в эконом-режиме, греша неточными передачами.

«Родина» же могла побеждать с более комфортным счетом. Сокол после отличного паса Гордюшенко вываливался на Солдатенко, но пробил в голкипера. Позже уже сам Астемир заходил на дубль. Ворвавшись в штрафную, бывший полузащитник ЦСКА зарядил выше цели.

Москвичи прервали свою безвыигрышную серию, состоявшую из четырех матчей. Теперь «Родина» обосновалась на четвертой строчке в таблице. «Арсенал» свою игру 24-го тура проведет 16 мая в Питере против «Ленинградца».

— Слабый футбол с нашей стороны, соперник был лучше, острее, — признал на пресс-конференции Евгений Калешин. — Но на то есть и объективные причины. Мы начали перестраиваться по ходу сезона. У футболистов каша в голове. Это накладывает отпечаток на все: на взаимодействия, связи и так далее. Допустили кучу ошибок! Что ж, надо работать дальше. Осталось несколько туров. А так... Провальный сезон. Об этом уже можно сказать однозначно.

Щербаченко: — В составе «Родины» произошли интересные изменения. В центр обороны вернулся Крижан, восстановившийся от травмы. Считаю его одним из лучших защитников всей лиги.

Артига не выставил на игру ни одного номинального центрфорварда. Гордюшенко выполнял роль ложной девятки, за завершение атак также должен был отвечать Куликов. В стартовый состав попал Султонов.

Этот матч в очередной раз показал: оборона «Алании» сбоит. Имею в виду прежде всего момент, когда Куликова вывели один на один с Солдатенко.

Темп первого тайма был настолько низким, что комментатор встречи Роман Нагучев даже начал считать, сколько секунд потребуется Чочиеву, чтобы подать угловой (улыбается). Получилось — 50. Но победителей (в данном случае не матча, а эпизода), как говорится, не судят. Машуков забил. Правда, у него в этом эпизоде отклеился датчик, который фиксирует беговую работу во время игры. Думаю, показатели Ислама, как и у всех его партнеров, да и соперников, по первому тайму будут не слишком высокими.

«Родина» завелась после гола. «Алания» продолжала играть сзади как-то хаотично. Москвичи счет сравняли. Но я бы не сказал, что увидел какое-то разнообразие у гостей впереди. Все-таки часто меняются сочетания в атаке, поэтому не видно системы. Все как-то спонтанно получается. В пропущенном голе Солдатенко не виноват, за «Родину» сыграл рикошет.

Второй тайм подарил нам гол Гордюшенко. Астемир получил мяч в зоне десятого номера, продвинулся вперед, на замахах передернул защитников и с 20 метров послал мяч точно в нижний угол. Хороший удар, но все же не из разряда неберущихся.

«Родина» начала играть по счету, строго действовала сзади, ловила соперника на контратаках. Правильная тактика, которая себя оправдала. Москвичи не ушли в глухую оборону, а просто немного отдали пространство, встречали хозяев на своей половине поля, не прессингуя на чужой.

Мне показалось, что «Алания» не выжимала из себя все, чтобы переломить ход встречи. Сейчас ходят разговоры о том, что владикавказцы не выкладываются на поле, так как знают: их не пустят в РПЛ из-за неготовности стадиона. Если это действительно так, то я не понимаю такого подхода!

А какая мотивация тогда у «Нефтехимика» и «Енисея», которые бьются в каждом туре, показывают симпатичный футбол, оказывают сопротивление лидерам? Сегодня получил удовольствие от матча «КАМАЗа» и Красноярска (1:1), особенно от второго тайма. У гостей я бы отметил Ставера и Бардыбахина — эти двое, на мой взгляд, имеют реальные шансы оказаться в РПЛ. «КАМАЗ», испытывающий кадровые проблемы, спасся, за что заслуживает добрых слов. Вообще обе команды сыграли в атаку, качественно.

Помните, как «Оренбург» вышел в РПЛ, а ему не разрешили повыситься в классе из-за стадиона? Но игрокам все равно заплатили премиальные (пусть и 50 процентов) за решение спортивной задачи. И сегодня футболисты «Алании» могли бы стать героями своего региона, если бы оказались в четверке. Футболистам надо думать о своем будущем. В этой «Алании», пожалуй, только Гиоргобиани и Машуков по своему потенциалу могут получить привлекательные предложения от других клубов. А в остальном... Мне кажется, команда неуправляема, тренер мало на что может повлиять. Владикавказцы играют так, как хотят. Печальное зрелище.

«Сокол» и «Черноморец» обошлись без голов.

Щербаченко: — Равный первый тайм. «Черноморец» был чуть симпатичнее, но без конкретики. После перерыва хозяева прибавили, «моряки» перешли на игру вторым номером. Команда Баги могла выйти вперед. Фролкин совершил сложный сейв, ногой отбив мяч после удара Забелина. Ну и у Морозова в концовке был сумасшедший момент, но он запустил мяч в небеса. Очень важная в стратегическом плане ничья для команды Вадима Гаранина, которая практически обезопасила себя от вылета. «Соколу» же еще предстоит серьезная борьба за сохранение прописки в ФНЛ.