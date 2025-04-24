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обновлено в 15:55

«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона: «Краснодар» и «Сочи» отказываются предоставлять ему свои

«Черноморец» может не сыграть в РПЛ из-за проблем со стадионом
Роман Кольцов
Корреспондент
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«Черноморец» могут не пустить в РПЛ из-за стадиона.
Фото ФК «Черноморец»
Новороссийская команда близка к возвращению в элиту.

Мы много говорим о постоянно закручивающейся интриге в РПЛ, но в первой лиге она тоже есть. «Балтика» уже почти решила вопрос с возвращением в элиту, а кто вместе с ней?

«Черноморец» — один из претендентов. Клуб из Новороссийска плохо начал сезон, пережил смену тренера, а теперь идет на третьем месте в таблице. У команды есть шанс сыграть в высшем дивизионе впервые с 2003 года, однако есть большая проблема: домашний стадион, построенный в 1930-м, не подходит для проведения матчей высшей лиги.

Что делать?

Как сообщал «СЭ» председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, руководство южан думает над строительством нового стадиона, но пока это далекие планы:

— Я понимаю, если выйдем в РПЛ, на «Центральном» нам позволят играть от силы год. Значит, нужно поскорее определиться, где будет новая арена. И приступать к строительству.

— В чем проблема?

— Варианта два. Можно полностью снести старый стадион и там же возвести новый. Место чудесное, намоленное, да и с точки зрения локации — идеальное. Самый центр! Но для строительных работ это минус. Как их вести? В Новороссийске с утра до вечера жуткие пробки. Значит, работать придется ночью — возить бетон, вбивать сваи. Жители окрестных домов нас проклянут.

Поэтому я склоняюсь к Малой земле, территории района Алексино. Тогда и вместимость будет не 12 тысяч, а 18-20. Но нужно принимать решение совместно с губернатором. Ждем его в Новороссийске, — отмечал Шишкарев.

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Для участия в РПЛ команде нужно проводить домашние матчи на другом поле в своем регионе. Под критерии лиги подходят две арены, на которых выступают «Сочи» и «Краснодар». По данным «Чемпионата», пока по обоим вариантам получить согласия не удалось. Если ситуация не поменяется в лучшую сторону, «Черноморец» не пройдет процедуру лицензирования.

С другой стороны, это единственная проблема. Если новороссийцы договорятся с «Сочи», «Краснодаром» или лигой, то решат все вопросы с получением лицензии.

Но действовать надо уже сейчас — без соответствующего допуска «Черноморец» не сможет участвовать даже в переходных матчах — туда пускают только с лицензией РФС для игры в премьер-лиге. Прецеденты уже были: например, два года назад «Алания» заняла третье место в первой лиге, но не участвовала в стыках из-за отсутствия лицензии — вместо нее в стыки попала финишировавшая пятой «Родина».

Футболисты «Черноморца».
Фото ФК «Черноморец»

Как «Черноморец» выступает в этом сезоне

Клуб из Новороссийска начал первенство с тренером Вадимом Гараниным, сменившим Константина Зырянова. Старт сезона у него явно не задался: четыре поражения в первых пяти матчах, предпоследнее место. Вскоре 54-летний специалист оставил свой пост.

Затем клуб назвал имя нового тренера. Им стал Олег Василенко, известный по работе в «Факеле» и «Алании». Перестановка на сто процентов оправдала себя: сейчас «Черноморец» занимает третью строчку, набрав 51 очко. В последних 12 турах первой лиги команда проиграла всего один раз.

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Южанам осталось провести пять игр — против «Сокола», «Шинника», «Балтики», «Нефтехимика» и «Сочи». Плотность в верхней части турнирной таблицы настолько высокая, что все решится на финише.

«Балтику» (63 очка) уже можно поздравлять с выходом в РПЛ напрямую, а на вторую прямую путевку и два места в стыках претендуют четыре коллектива: «Торпедо» (52), «Черноморец» (51), «Урал» (50) и «Сочи» (50). «СКА-Хабаровск» (44) теоретически может включиться в гонку, но шансы минимальные.

Выход в РПЛ будет большим событием для города

В 2000 году «Черноморец» занял шестое место в чемпионате России. Это повторение лучшего результата клуба (впервые он добился такого успеха в 1997-м). В 2001-м команда выступала в Кубке УЕФА, а его последнее присутствие в элитном дивизионе российского футбола датировано 2003 годом. С того момента клуб мотался по разным лигам, но до РПЛ пока не добирался. В том же 2003-м «Черноморец» дошел до финала кубка премьер-лиги, где уступил «Зениту».

До исполнения заветной мечты осталось совсем немного. Но даже если «Черноморец» пробьется в элиту, то как решится проблема со стадионом? Пока непонятно.

Болельщики «Черноморца».
Фото ФК «Черноморец»

Заявление клуба

После публикаций в российской прессе «Черноморец» выпустил заявление:

«24 апреля в спортивных изданиях и телеграм-каналах была опубликована информация, что ФК «Черноморец» в случае выхода в РПЛ ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске. Также говорилось об отсутствии договоренностей с другими стадионами в Краснодарском крае, подходящими под критерии РПЛ: «Фишт» в Сочи и арене в Краснодаре.

Информируем болельщиков, что ФК «Черноморец» находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ.

В ближайшее время команду ждет серия ключевых матчей в борьбе за путевку в Премьер-лигу. Фокус внимания клуба, футболистов, тренерского штаба сейчас — исключительно на гостевом поединке в Саратове против «Сокола». «Черноморец» продолжит уверенно двигаться к своей цели и не намерен отступать от главной задачи текущего сезона.

Болеем за «Черноморец»!

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
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Урал – Балтика
 - : -
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
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Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
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Павел Мелешин

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Урал

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Данил Полубояринов

Сокол

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Равиль Нетфуллин

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