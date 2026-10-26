Чудо Селихова, триллер Аленичева и шестая подряд победа «Нижнего». 15-й тур ФНЛ

Вратарь «Урала» забил со штрафного, а «Арсенал» вырвал победу, уступая 1:3 к 80-й минуте.

Шедевр Селихова. «Привоз» Ломаева

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

25 октября, 13:00. Центральный (Челябинск)

Уральское дерби «Челябинск» — «Урал» вошло в историю российского футбола.

Команда Сергея Юрана подошла к встрече с подопечными Романа Пилипчука после двух поражений подряд. После неудачи в матче с «Нижним Новгородом» главный тренер екатеринбуржцев прежде всего был недоволен судейством. Видимо, поэтому он произвел только одну перестановку в стартовом составе, да и то вынужденную: дисквалифицированного Бегича в центре обороны заменил Стежко.

Дебют встречи остался за хозяевами. Гаджимурадов после передачи с фланга ворвался в штрафную и с левой ноги уложил мяч в дальний угол — точно под штангу. Девятый гол в сезоне полузащитника, ранее выступавшего за «Урал».

До перерыва гости так и не нашли свою игру. В атаке они запомнились разве что крайне неточным ударом Ишкова.

А во втором тайме екатеринбуржцы заметно прибавили. Ломаев справился с мощным ударом Тихого метров с 25, однако вскоре совершил грубейшую ошибку. Фуррье с правого фланга, почти от лицевой линии, прострелил в центр. Голкипер хозяев попытался намертво забрать мяч, но фактически забросил его в собственные ворота.

— Первый гол в наши ворота просто нас убил, и мы развалились, — заявил на пресс-конференции Роман Пилипчук.

С такой оценкой можно поспорить. После ошибки Ломаева хозяева создали несколько хороших моментов. Пришлось выручать команду Тихому, а затем и Селихову, который в течение минуты совершил два спасения.

А дальше произошло чудо. Фуррье заработал перспективный штрафной в 23 метрах от ворот. Селихов отправился на чужую половину поля и показал, что стандарт исполнит именно он. И исполнил! С правой ноги перебросил «стенку» и поразил левую от себя девятку. На 87-й минуте вратарь вывел «Урал» вперед.

— Фантастика! Это наш Чилаверт! Боже мой! Это история! Это видео разлетится по всему миру! — воскликнули в эфире комментаторы матча.

Сам Селихов прокомментировал произошедшее эмоционально и поблагодарил главного тренера Сергея Юрана за возможность пробить.

«С победой в дерби, оранжево-черные! Все красавцы... И спасибо главному тренеру, что дал мне отмашку исполнить этот штрафной. На первый тайм, откровенно говоря, мы не подъехали, но потом взяли игру в свои руки, молодцы. Гол? Такое в футболе случается. Я не первый вратарь, который забил. Главное, чтобы команда выигрывала», — сказал Александр в интервью клубной пресс-службе.

Директор «Урала» Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему удар доверили голкиперу.

— Я сначала вообще не понял, зачем он пошел бить, и меня переполняли негативные эмоции. Пять минут до конца игры, еще играть и играть, а если бы не попал, могла бы быть контратака на пустые ворота. Рисковать нельзя в таких моментах. Но, как оказалось, это Сергей Николаевич Юран его заставил пойти бить.

Селихов уже полгода остается после тренировок и бьет вратарям через «стенку». Буквально позавчера забил три из трех. Поэтому это не спонтанное, а целенаправленное решение Сергея Николаевича. Саша не подкачал и ударил ровно так, как бил на тренировках.

В добавленное время Итало установил окончательный счет — 1:3. «Урал» прервал серию поражений, а Селихов стал главным героем тура.

Триллер в Туле

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

24 октября, 17:00. Арсенал (Тула)

С «Арсеналом» Дмитрия Аленичева, похоже, скучно не будет. В первом домашнем матче после возвращения главного тренера — с костромским «Спартаком» — туляки быстро забили два мяча, но столько же пропустили еще до перерыва. Во втором тайме «оружейники» все-таки вырвали победу. Сюжет встречи с «КАМАЗом» получился еще невероятнее!

Аленичев вернул в центр полузащиты Глушкова, а в нападении вновь сделал ставку на Магомедова и Мелекесцева. Именно два форварда и организовали гол незадолго до перерыва: Мелекесцев воспользовался передачей Магомедова — 1:0.

Но что случилось с хозяевами после возобновления игры? За первые 20 минут второго тайма в воротах Мелихова побывало аж три мяча! Уридия помог отличиться Семенову, затем забил сам, а Суханов довел преимущество челнинцев до двух голов — 1:3.

Безнадега для «оружейников»? Не тут-то было! На 80-й минуте Магомедов после передачи Брновича (Бирюков в этом эпизоде остроумно пропустил мяч) переиграл Анисимова — 2:3.

А дальше черногорский полузащитник взялся забивать сам. Сначала шикарно исполнил штрафной, послав мяч под перекладину. Впрочем, и Анисимов в этом эпизоде не лучшим образом выбрал позицию.

Уже в добавленное время Брнович разогнал атаку по левому флангу, обыгрался с Бирюковым и Горбуновым и с правой ноги послал мяч в дальнюю девятку. 4:3! Лучшая лига мира в действии.

— Самый настоящий триллер, — заявил на пресс-конференции Аленичев. — При счете 1:3, стоя на бровке, я вспомнил, как в бытность игроком в мой день рождения, 20 октября 1996 года, мы проигрывали московскому «Торпедо» 1:3 и победили 4:3. При 1:3 я забил гол, потом заработал пенальти, а в концовке Владимир Джубанов забил победный гол.

О провале после перерыва и характере своей команды тренер высказался так:

— Но начало второго тайма провалили, после первого пропущенного гола чувствовалась растерянность, пропустили еще два мяча. А потом я увидел ту команду, которую хочу видеть. Ребята показали огромный характер. Был уверен, что хотя бы один гол мы забьем, что команда разозлится на себя после провала.

То, что они сделали, восхитило весь стадион. Удача была на нашей стороне, а она необходима в большом футболе. Еще мы угадали с заменами, они усилили наш атакующий потенциал.

«Торпедо» не справилось с «Ротором»

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

23 октября, 18:00. Арена Химки (Химки)

У матча «Торпедо» — «Ротор» было как минимум два подтекста.

Во-первых, предполагалось, что автозаводцы проведут первую официальную игру на стадионе имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции. Однако действие сертификата соответствия арены приостановили для дополнительного обследования. В итоге встреча прошла в Химках.

Во-вторых, главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов в прошлом сезоне проработал в «Торпедо» чуть больше месяца. Руководство клуба решило вернуть на тренерский мостик Олега Кононова.

— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «Надо заехать в офис». Я еще спросил у нового генерального директора: «Можно, зайду после тренировки?» Ответ: «Нет, нужно до», — рассказывал Парфенов о своем увольнении в интервью «СЭ» в ноябре 2025 года.

— И как вам объявили об увольнении?

— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.

— Были в шоке?

— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?

Вопрос перед встречей напрашивался сам собой: поквитается ли Парфенов с бывшим клубом?

Главный тренер москвичей Александр Сторожук на этот раз изменил сочетание нападающих: компанию Окоронкво составил не Каштанов, а Цыпченко.

Справа в полузащите вновь вышел Оганесян, который хорошо вписался в игру черно-белых. Воспитанник «Спартака» опять поучаствовал в голевой атаке. Уже на первой минуте хозяевам удалась комбинация в короткий пас. Апеков в чужой штрафной отдал направо Оганесяну, тот сильно прострелил в площадь ворот, а Эммерсон срезал мяч в собственные ворота — 1:0.

Волгоградцы могли сравнять счет в середине тайма. Симонян перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной и мощно пробил в ближний угол — штанга!

В целом игра не баловала зрителей опасными моментами. На 61-й минуте Парфенов произвел двойную замену, выпустив Саида Алиева и Александра Хохлачева. И именно они организовали ответный гол. Алиев на левом фланге обыграл Шевченко и навесил точно на голову Хохлачеву — 1:1.

Чуть позже Алиев мог отличиться сам, но в последний момент проиграл единоборство Бородину в площади ворот. Ничья.

«Нижний Новгород»: шесть побед подряд

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

24 октября, 14:00. Нефтяник (Уфа)

Лидер турнира «Нижний Новгород» продолжает выигрывать. На этот раз команда Вадима Гаранина победила в Уфе, дожав подопечных Омари Тетрадзе лишь в концовке встречи.

Хозяева произвели приятное впечатление, особенно во втором тайме. Они не только разрушали чужие атаки, но и сами старались комбинировать.

В начале второй половины Сарвели был готов с близкого расстояния замкнуть передачу из глубины, однако его опередил Черов. Вообще, второй номер «Уфы» заметно выделялся на поле. Крайний защитник не только справлялся со своими прямыми обязанностями, но и регулярно подключался вперед, создавая проблемы обороне гостей.

Понравился и левый полузащитник Якуев. В одном из эпизодов он за счет дриблинга проскочил двух соперников и выкатил мяч под удар Тарбе. Но тот из выгодной позиции пробил намного выше ворот.

У нижегородцев долгое время мало что получалось в атаке. Соколов и Пополитов были малозаметны, Грулев почти не получал мячей в опасных позициях.

В итоге сработала замена Гаранина. Свежий Комиссаров протащил мяч к чужой штрафной и отдал направо Калинскому. Николай со средней дистанции выстрелил в ближнюю девятку. Беленов в отчаянном прыжке дотянулся до мяча, но не спас — 0:1.

Шестая подряд победа «Нижнего» в чемпионате. И первое домашнее поражение «Уфы» в нынешнем первенстве.

Дубль Игнатова

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

24 октября, 16:00. Текстильщик (Иваново)

«Сочи» закрепился на втором месте. Команда Игоря Осинькина одержала третью победу подряд, обыграв на выезде «Текстильщик» — 3:1.

Пропустив на 7-й минуте от Помалюка, гости быстро отыгрались. Игнатов получил мяч в штрафной и из-под защитника пробил верхом в ближний угол, застав Фадеева врасплох. Голкипер хозяев вскоре реабилитировался, вытащив сложный мяч из нижнего угла после удара Магаля.

Во втором тайме подопечные Осинькина снова столкнулись с серьезными проблемами. На 61-й минуте атака ивановцев закончилась нарушением на Помалюке в штрафной «Сочи». Пенальти! Сам пострадавший подошел к точке, но не переиграл Митрова.

Тимофей достойно заменяет Дегтева, который перешел в «Зенит», а затем отправился в аренду в «Оренбург». В Иванове спасение Митрова стало одним из ключевых эпизодов.

Вскоре южане вышли вперед. Игнатов после элегантной передачи пяткой от Стоича пробил в дальнюю девятку и сделал дубль. А точку поставил Федоров: в отличие от Помалюка, он реализовал пенальти — 1:3.