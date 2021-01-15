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Брянское «Динамо» скрывало коронавирус. Как наказали клуб

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 19:30
Футболисты брянского «Динамо» на тренировке. Фото ФК «Динамо» (Брянск)
Футболисты брянского «Динамо» на тренировке. Фото ФК «Динамо» (Брянск)
Теги:
Развязка громкого скандала в клубе ФНЛ.
Андрей Луканченков.Кто и зачем угрожает футболисту брянского «Динамо». Дикая история в ФНЛ

Как утаили «корону»

В начале сентября на матч в Брянск приехал «Спартак-2». Однако утром на предматчевом совещании было объявлено, что игра не состоится из-за вспышки коронавируса в «Динамо». Красно-белые сразу погрузились в автобус и поехали в Москву, получив через несколько дней три очка, не выходя на поле. «Динамо», в свою очередь, село на карантин, команде засчитали еще два «технаря».

Позже выяснилось, что эпидемия среди футболистов и штаба в Брянске началась еще до встречи со «Спартаком-2»: на матч с «Иртышом» с положительными тестами вышли трое — Павел Баранов, Алексей Сапаев и Григорий Чиркин. Эта информация появилась в соцсетях в конце ноября, и ее подтвердил капитан команды Андрей Луканченков. «Ребятам перед игрой не сообщили, что у них положительный тест, — рассказал он в интервью блогеру Евгению Савину в прямом эфире Instagram. — Никому ничего не говорили. От ребят скрыли тесты. Я знаю, что у двоих человек была пневмония — это последствия того матча».

Андрей Луканченков.Защитник брянского «Динамо» Луканченков об угрозах: «Мне говорили: «Куда ты лезешь? Тебе еще жить здесь, у тебя семья»

?Дикость

Это было только начало, ситуация получила развитие. «Я просто не побоялся поднять это вопрос, — продолжил Луканченков. — Не знаю, это наглость или безрассудство с их стороны. Потом начальник команды Валерий Корнеев проводит своего друга на стадион и показывает ему пальцем на меня. Этот чудак на меня смотрит: «Можно тебя?» Потом показывает на Корнеева: «Слышишь, это мой братуха, и вы его не обижайте. Что за бред вы пишете. Слышишь, у тебя тут семья. Ты подумай». — «Ты мне угрожаешь?» — «Нет, просто предупреждаю».

Луканчиков написал заявление в полицию, а скандал в Брянске получил широкую огласку. В РФС назвали ситуацию дикостью, началась проверка. Собранные в ее ходе материалы и заключение комиссии передали КДК РФС для принятия процессуального решения.

Стадион брянского &laquo;Динамо&raquo;.С брянского «Динамо» сняты 6 очков, Горбачев дисквалифицирован на год, Корнеев — пожизненно

Наказания

По итогам заседания КДК РФС главный тренер «Динамо» Александр Горбачев отстранен от футбола на год, уже бывший начальник команды Валерий Корнеев — пожизненно. Ранее покинувший клуб исполнительный директор Евгений Зайцев, который сотрудничал со следствием, дисквалификации избежал.

«Динамо» присуждено поражение в матче с «Иртышом», с команды снято еще три очка. Клуб оштрафован на 1,5 млн рублей.

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