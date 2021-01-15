Брянское «Динамо» скрывало коронавирус. Как наказали клуб

Развязка громкого скандала в клубе ФНЛ.

Как утаили «корону»

В начале сентября на матч в Брянск приехал «Спартак-2». Однако утром на предматчевом совещании было объявлено, что игра не состоится из-за вспышки коронавируса в «Динамо». Красно-белые сразу погрузились в автобус и поехали в Москву, получив через несколько дней три очка, не выходя на поле. «Динамо», в свою очередь, село на карантин, команде засчитали еще два «технаря».

Позже выяснилось, что эпидемия среди футболистов и штаба в Брянске началась еще до встречи со «Спартаком-2»: на матч с «Иртышом» с положительными тестами вышли трое — Павел Баранов, Алексей Сапаев и Григорий Чиркин. Эта информация появилась в соцсетях в конце ноября, и ее подтвердил капитан команды Андрей Луканченков. «Ребятам перед игрой не сообщили, что у них положительный тест, — рассказал он в интервью блогеру Евгению Савину в прямом эфире Instagram. — Никому ничего не говорили. От ребят скрыли тесты. Я знаю, что у двоих человек была пневмония — это последствия того матча».

? Дикость

Это было только начало, ситуация получила развитие. «Я просто не побоялся поднять это вопрос, — продолжил Луканченков. — Не знаю, это наглость или безрассудство с их стороны. Потом начальник команды Валерий Корнеев проводит своего друга на стадион и показывает ему пальцем на меня. Этот чудак на меня смотрит: «Можно тебя?» Потом показывает на Корнеева: «Слышишь, это мой братуха, и вы его не обижайте. Что за бред вы пишете. Слышишь, у тебя тут семья. Ты подумай». — «Ты мне угрожаешь?» — «Нет, просто предупреждаю».

Луканчиков написал заявление в полицию, а скандал в Брянске получил широкую огласку. В РФС назвали ситуацию дикостью, началась проверка. Собранные в ее ходе материалы и заключение комиссии передали КДК РФС для принятия процессуального решения.

Наказания

По итогам заседания КДК РФС главный тренер «Динамо» Александр Горбачев отстранен от футбола на год, уже бывший начальник команды Валерий Корнеев — пожизненно. Ранее покинувший клуб исполнительный директор Евгений Зайцев, который сотрудничал со следствием, дисквалификации избежал.

«Динамо» присуждено поражение в матче с «Иртышом», с команды снято еще три очка. Клуб оштрафован на 1,5 млн рублей.