Талалаев разгромил Гогниева. Останется ли в «Урале» Шатов? ФНЛ уходит на паузу

«Балтика» — осенний чемпион, «Урал» упустил победу над «Чайкой».

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У «Балтики» восьмая победа подряд. «Алания» рискует вылететь

«Балтика» стала осенним чемпионом ФНЛ, одержав восьмую победу кряду. Дома команда Андрея Талалаева разгромила «Аланию» Спартака Гогниева — 3:0.

В стартовый состав калининградцев вернулся Лисакович, занявший позицию левого инсайда. Ковалев переместился на место правого латераля.

Интрига в матче сохранялась первые 20 минут. «Алания» навязывала борьбу на всех участках поля, «Балтика» никак не могла опустить мяч на землю. А потом хозяева взяли и соорудили гол-шедевр. Петров из глубины с левой ноги выполнил «закидушку» в штрафную гостей, где Пряхин с ходу с правой ноги поразил дальний верхний угол. 1:0.

Калининградцы перехватили инициативу и планомерно наращивали преимущество. Их стандарты несли в себе реальную опасность. Однажды владикавказцев спасла перекладина. Перед свистком на перерыв пахарь Ковалев продрался по своему правому флангу и прострелил на дальнюю штангу. Мяч заметался по вратарской Солдатенко, отскочил к Пряхину, и воспитанник ЦСКА оформил дубль. 21-летний атакующий полузащитник постепенно выходит на лидирующие позиции в «Балтике». В его активе уже 8 результативных действий (4+4).

До перерыва «Алания» запомнилась хороводом при выполнении углового. Гости окружили несколько недоумевающего Пряхина, но так ничего и не выжали из нестандартного стандарта.

Второй тайм, по сути, стал уже формальностью. «Барсы» старались, но так впереди ничего особенного и не создали. Жирную точку в игре поставил вышедший на замену Никишин — 3:0. На сегодняшний день «Балтика» и «Алания» — команды разных весовых категорий.

Андрей Талалаев на пресс-конференции дал понять, что атакующий полузащитник Алекс Фернандес, по всей видимости, покинет калининградцев зимой:

— Я вижу, что люди повернулись к нам лицом. Даже маленькие газеты, который тут раньше нас только клевали и искали хайпа, теперь начинают писать что-то нейтральное про «Балтику».

Теперь по игре. У Гогниева команды всегда эмоциональные, играют от ножа. Перед матчем сравнил «Аланию» с раненым зверем. Поэтому 20 минут было, скажем так, пинг-понга... Но как только мы положили мяч вниз и сделали четыре передачи — забили первый гол. Пряхин — футболист, который, уверен, будет определять нашу игру. Почему не играет Алекс Фернандес? Это большой футболист, уровня РПЛ. Попади он сейчас в «Краснодар», был бы там на ведущих ролях. Но у него очень специфический футбол. А мне нужно, чтобы подопечные играли в разной манере для достижения результата. Алекс же в этом плотном футболе не может себя реализовать.

Спартак Гогниев, в свою очередь, признал силу соперника:

— Все закономерно. Допустили много ключевых ошибок. Сказался класс «Балтики». Нам же надо как-то стабилизировать состав и решить свою задачу. А задача одна — не вылететь. У нас пока нет своего стадиона. Фактически все игры проводим на выезде. Эта ситуация ребят выхолащивает. Накопительный эффект...

«Балтика» — лидер, опережает «Торпедо» на два очка. «Алания» — предпоследняя.

Калешин притормозил Шатова

Олег Шатов в должности исполняющего обязанности главного тренера «Урала» был очень близок к тому, чтобы одержать четыре победы в четырех турах ФНЛ. В гостевой встрече с «Чайкой» не хватило каких-то секунд — 1:1.

По сравнению с поединком против «Алании» (1:0) состав «шмелей» претерпел изменения. Даже в заявку на игру с подопечными Евгения Калешина не попали Мишкич и Юсупов. В итоге в середине поля действовало трио Егорычев — Сунгатуллин — Чудин. Компанию Секуличу в атаке составил не 17-летний Воронов, а 19-летний Ишков. Впервые с августа в центре обороны вышел бразилец Итало.

Матч получился очень веселым. Судите сами. Статистика по голевым моментам (по данным rustat): 9 — 10!

До перерыва команды создали на двоих пять опасных моментов. Запомнился прекрасный сейв Мамина после удара Янова под перекладину. Штепа действовал не так уверенно: после его ошибки Егорычев направлял мяч уже в пустые ворота, хозяев спас Едвокимов.

«Шмели» забили гол «в раздевалку». Секулич принял мяч спиной к воротам, развернулся и с семи метров с левой ноги вколотил его в сетку. Это уже восьмой точный удар хорвата. Теперь он делит первую строчку в списке бомбардиров с форвардом «Родины» Юшиным.

«Урал» мощно начал второй тайм. Вышедший на замену молодой Воронов выскочил на рандеву со Штепой, обвел голкипера, но пробил крайне неточно. Чуть позже Егорычев завершал быструю атаку гостей прицельным ударом в противоход вратарю. Браво, Штепа, который моментально переложился и вытащил мяч из угла.

Не использовав свои шансы, «Урал» получил пенальти в свои ворота. Удача улыбнулась гостям. Ибрагимов угодил в штангу. Казалось, Шатов доведет дело до четвертой победы подряд. Но не самая сложная подача Ужгина в штрафную на 90-й минуте все же дошла до адресата. Хохлачев пусть и неуклюже, но пропихнул мяч в сетку. 1:1.

«Урал» — третий, по дополнительным показателям опережает «Сочи». Ждем решения руководства клуба по дальнейшей судьбе Шатова.

Непобедимый Кононов

«Торпедо» — единственная команда в лиге, которая прошла всю дистанцию первой части сезона без единого поражения! В последнем туре перед зимней паузой подопечные Олега Кононова переиграли в Химках «Тюмень». Сибиряки на прошлой неделе сотворили громкую сенсацию, одолев на выезде «Арсенал». Нового чуда не произошло.

Автозаводцы все 90 минут диктовали свои условия. Но забили лишь однажды. Зато как! На 33-й минуте Нетфуллин получил пас на входе в штрафную, обманным движением дезориентировал соперника и покатил налево на Манелова. Прострел Ираклия отрезал сразу четверых (!) игроков гостей, и Горбунов в касание переправил мяч в сетку. Черно-белая «Барселона»!

Если бы не сейвы Гошева и не расточительность хозяев, счет, конечно, был бы крупнее. Впрочем, автозаводцы и так уходят в отпуск в приподнятом настроении. Второе место, отрыв от «Сочи» и «Урала» — шесть очков.

— Первую часть сезона мы провели хорошо, — подытожил на пресс-конференции Олег Кононов. — Иногда хотелось большего, было много ничьих. Но что есть, то есть. Значит, заслуживаем. Какую оценку поставлю? По пятибалльной шкале на четыре мы наработали. Все важные игры впереди. Сейчас мы испытываем наслаждение от происходящего: никому не проиграли, были хорошие матчи, голы. Это самое главное.

Мелешин — в огне

«Сочи» дома взял верх над «КАМАЗом» — 2:0. На острие атаки Роберт Морено выпустил не Писарского, а Мелешина. Эта ставка сыграла в середине первого тайма. Крамарич левой ногой вырезал прекрасную передачу на линию вратарской, и форвард, арендованный у «Спартака», в касание переправил мяч в правый от себя угол. Статистика Павла впечатляет: 7 голов в 10 играх за южан. Словенский же легионер записал в свой актив уже седьмой результативный пас в сезоне.

На перерыв хозяева ушли с комфортным преимуществом благодаря чудо-голу Кравцова. Воспитанник «Зенита», поймав мяч на грудь, с 17 метров послал его по замысловатой дуге в сетку ворот Анисимова. 2:0.

Челнинцы свой единственный убойный момент создали уже в компенсированное время. Дегтев в эффектном прыжке справился с плотным выстрелом Аюкина.

«Сочи» и «Урал» набрали по 37 очков. Но южане четвертые из-за поражения в личной встрече.

— Сейчас мы делим третье место с «Уралом». Но это наш минимум. Мы должны быть на первом. Туда и будем стремиться, — подчеркнул на пресс-конференции Роберт Морено.

«Черноморец» — угроза для «Урала» и «Сочи»

«Черноморец» завершил первую часть сезона в шаге от первой четверки. Дома команда Олега Василенко одержала волевую победу над «Уфой» — 2:1.

Новороссийцы оказались в роли отыгрывающихся на 13-й минуте, когда защитники позволили Перчонку сделать скидку головой на Гуренко. Сын экс-игрока «Локомотива» и «Ромы» просто не имел права промахнуться с пары метров. 0:1.

Долгое время «моряки» не могли пробить Баклова. Как голкипер умудрился среагировать на удар Уридии с пяти метров, «отстегнув» ногу? Уму непостижимо. И все-таки давление хозяев принесло свои плоды. Беда к «Уфе» пришла откуда не ждали. Автогол.

Второй мяч «моряки» организовали сами. Получилась очень симпатичная трехходовка Чичинадзе — Уридия — Родионов. 2:1.

«Черноморец» одержал четвертую победу подряд и всего на одно очко отстает от «Урала» и «Сочи». Весна обещает быть жаркой.

«Арсеналу», который на выезде уступил «Енисею» (безвыигрышная серия туляков составляет 11 (!) матчей), будет непросто включиться в борьбу за попадание в стыки.