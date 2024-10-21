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Сегодня, 18:37

Зинин заявил, что у «Родины» есть все ресурсы для борьбы за выход в РПЛ

Алина Савинова
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением об уровне конкурентоспособности клуба в борьбе за выход в РПЛ.

«Можно ли с нашим составом решать серьезные задачи? Конечно, можно. Есть ли команды, которые вкладывают куда большие финансы, имеют большие ресурсы и ставят более амбициозные задачи? Тоже да. Поэтому скажу так: у нас есть все ресурсы, чтобы быть в борьбе за выход в РПЛ», — цитирует Зинина Metaratings.ru.

За 15 туров «Родина» набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первой лиги. Отставание команды от лидирующей «Балтики» составляет восемь очков, а от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ — семь.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Родина
Алексей Зинин
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
3
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
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10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
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 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
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