Жена Селихова — о поражении «Урала» от «Родины»: «Интересно, а судьи все клоуны?»

Екатерина Гребешкова, жена голкипера «Урала» Александра Селихова, осталась недовольна судейством матча команды против «Родины» (2:3) в 31-м туре Мелбет-Первой лиги.

В концовке встречи арбитр отменил гол нападающего «Урала» Евгения Маркова и назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев за попадание мяча в руку в предыдущем эпизоде. Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Селихова.

«Интересно, а судьи все клоуны?» — написала Гребешкова в социальных сетях.

Селихов стал игроком «Урала» после расторжения контракта со «Спартаком» в феврале. В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 8 матчей в первой лиге, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль.