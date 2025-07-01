Футбол
1 июля, 15:31

Железнов продлил контракт с «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Урал» сообщил о продлении контракта с полузащитником Юрием Железновым.

«Желаем Юре много ярких матчей в составе «Урала» и продолжать нас радовать красивыми голами!» — говорится в сообщении.

Железнов выступает за «Урал» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Источник: ФК «Урал»
Футбол
Первая лига
ФК Урал
