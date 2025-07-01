Железнов продлил контракт с «Уралом»
«Урал» сообщил о продлении контракта с полузащитником Юрием Железновым.
«Желаем Юре много ярких матчей в составе «Урала» и продолжать нас радовать красивыми голами!» — говорится в сообщении.
Железнов выступает за «Урал» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Источник: ФК «Урал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак Кс
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|
2
|Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|
3
|Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|
4
|Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|
5
|Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|
6
|Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
7
|КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|
8
|СКА-Хаб.
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|
9
|Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|
10
|Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|
11
|Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|
12
|Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|
13
|Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|
14
|Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|
15
|Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|
16
|Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|
17
|Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|
18
|Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
|4.10
|14:00
|
Уфа – Спартак Кс
|0 : 0
|4.10
|17:00
|
Факел – Волга
|2 : 1
|4.10
|17:00
|
Чайка – Родина
|0 : 0
|5.10
|08:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|3 : 1
|5.10
|13:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|1 : 4
|5.10
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|0 : 0
|6.10
|17:00
|
Челябинск – Енисей
|- : -
|6.10
|19:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Арсенал
|7
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|6
|
|
Денис Жилмостных
Спартак Кс
|6
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|9
|1
|2
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|9
|1
|2
|
|
Владимир Шайхутдинов
Волга Ул
|7
|1
|1
