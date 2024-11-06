«Зенит» пожелал Шатову удачи на посту исполняющего обязанности тренера «Урала»

«Зенит» пожелал бывшему полузащитнику команды Олегу Шатову удачи на посту исполняющего обязанности главного тренера «Урала».

«Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

«Урал» 6 ноября объявил об отставке Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды. Шатов, который ранее входил в его тренерский штаб, будет исполнять обязанности главного тренера.

После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.