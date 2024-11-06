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«Зенит» пожелал Шатову удачи на посту исполняющего обязанности тренера «Урала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» пожелал бывшему полузащитнику команды Олегу Шатову удачи на посту исполняющего обязанности главного тренера «Урала».

«Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

«Урал» 6 ноября объявил об отставке Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды. Шатов, который ранее входил в его тренерский штаб, будет исполнять обязанности главного тренера.

После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: ФК «Зенит»
Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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