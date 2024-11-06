«Зенит» пожелал Шатову удачи на посту исполняющего обязанности тренера «Урала»
«Зенит» пожелал бывшему полузащитнику команды Олегу Шатову удачи на посту исполняющего обязанности главного тренера «Урала».
«Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.
«Урал» 6 ноября объявил об отставке Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды. Шатов, который ранее входил в его тренерский штаб, будет исполнять обязанности главного тренера.
После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: ФК «Зенит»
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|
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|
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|17
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|6
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|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
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|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
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|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
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|4
|5
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|8.11
|19:00
|
Ротор – Сочи
|- : -
|9.11
|00:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|9.11
|15:00
|
Алания – Арсенал
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|9.11
|18:00
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Нефтехимик – Балтика
|- : -
|10.11
|00:00
|
Родина – Чайка
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|10.11
|00:00
|
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Александр Юшин
Родина
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|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
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Владислав Руденко
Чайка
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|П
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Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
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|К
|Ж
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|1
|3
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|1
|5
|
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|1
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