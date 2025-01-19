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«Зенит» подпишет Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ботафого» Луис Энрике может подписать контракт с «Зенитом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, петербуржцы договорились с бразильским клубом о переходе 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро, что станет рекордной продажей для «Ботафого». Ранее клуб отклонил предложение «Фиорентины» в 20 миллионов евро.

Луис Энрике может продолжить карьеру в &laquo;Зените&raquo;. Превзошел Месси, стал лучшим в Бразилии, попал в букмекерский скандал. Луис Энрике в «Зените» должен стать заменой Малкома

Луис Энрике в январе 2024 года перешел в «Ботафого» из «Бетиса». В минувшем сезоне бразилец провел 76 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

ФК Ботафого
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
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 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
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