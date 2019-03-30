"Зенит-2" потерпел 20-е поражение в сезоне

"Зенит-2" проиграл дома "Ротору" в рамках 29-го тура ФНЛ. Для команды Владислава Радимова это уже 20-е поражение в сезоне. Петербуржцы занимают последнее место в турнирной таблице. "Ротор" идет 10-м.

Олимп – ФНЛ

29-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Ротор" (Волгоград) – 0:1 (0:0)

Гол: Саная, 87.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Бугриев, Рукас, Маклаков, Мостовой, Капленко, Мусаев, Богаев, Маркин (Макеев, 84), Еловских (Иванов, 58), Шамкин (И.Воробьев, 58).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Васильев, Кацалапов, Байрыев, Лобкарев (Султонов, 46), Фатуллаев (Якуба, 75), Попов (Коротаев, 90+1), Самсонов, Саная, Николаев (Муллин, 63).

Предупреждения: Саная, 54. Капленко, 55. Мусаев, 73. И.Воробьев, 90+1.

Судья: Панин (Московская область).

30 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".