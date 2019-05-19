"Зенит-2" обыграл "Тюмень"

"Тюмень" проиграла "Зениту-2" (1:2) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей отличились нападающие Михаил Маркин и Дмитрий Плетнев.

Подопечные Владислава Радимова завершают сезон на 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 28 очками. "Тюмень" – 20-я строчка и 24 балла.

Олимп – ФНЛ

37-й тур

"Тюмень" – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

Голы: Плетнев, 49 (0:1). Маркин, 77 (0:2). Вотинов, 87 (1:2).

"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачев, Бем (Маринкович, 78), Шакуро, Рябокобыленко (Глухов, 82), Фомин, Теленков (Гордюшенко, 65), Чудин, Леонтьев, Карпов (Вотинов, 72).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Каличава, Терентьев, Рукас, Скроботов (Бугриев, 74), Синяк (Маклаков, 46), Плетнев, Мостовой (Буранов, 67), Капленко, Иванов, Юсупов (Воробьев, 61), Маркин.

Предупреждения: Рукас, 11. Теленков, 27.

Судья: Сафьян (Москва).

19 мая. Тюмень. Стадион "Геолог".