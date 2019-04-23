"Зенит-2" не будет расформирован

"Зенит-2" продолжит существование даже в случае вылета из Олимп-ФНЛ, сообщают "Невские новости". По этому поводу было принято принципиальное решение.

С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля.

"Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 19 очков после 32 туров.

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