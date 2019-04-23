"Зенит-2" не будет расформирован

"Зенит-2" продолжит существование даже в случае вылета из Олимп-ФНЛ, сообщают "Невские новости". По этому поводу было принято принципиальное решение.
С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля.
"Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 19 очков после 32 туров.
Дополнительная информация
https://nevnov.ru/663464-zenit-2-prodolzhit-sushestvovanie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial
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