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"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью

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"Зенит-2" и "Сибирь" в матче 30-го тура первенства Олимп-ФНЛ сыграли вничью - 2:2.

Первенство России

Олимп - ФНЛ 

30-й тур 

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:2 (1:1)

Голы: Еловских, 15 (1:0). Галыш, 44 (1:1). Азаров, 70 (1:2). Мостовой, 87 - с пенальти (2:2). 

Нереализованный пенальти: Чеботару, 11 (вратарь)

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой, Иванов (Плетнев, 64), Буранов (Камышев, 64), Богаев, Маркин, Воробьев (Сергеев, 46), Еловских (Макеев, 82).

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Смирнов, Аравин, Копаев, Галыш (Антипов, 61), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Коржунов, 46), Беляев (Орлов, 55. Макаренко, 81), Азаров.

Предупреждения: Вяткин, 25. Гладышев, 37. Терентьев, 67. Смирнов, 69. Антипов, 73. Смирнов, 88. 

Удаление: Антипов, 82 (грубая игра, вторая ж.к.). 

Судья: Сафьян (Москва).

7 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский". 722 зрителя.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/

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