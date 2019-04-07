"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью

"Зенит-2" и "Сибирь" в матче 30-го тура первенства Олимп-ФНЛ сыграли вничью - 2:2.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
30-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:2 (1:1)
Голы: Еловских, 15 (1:0). Галыш, 44 (1:1). Азаров, 70 (1:2). Мостовой, 87 - с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Чеботару, 11 (вратарь)
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой, Иванов (Плетнев, 64), Буранов (Камышев, 64), Богаев, Маркин, Воробьев (Сергеев, 46), Еловских (Макеев, 82).
"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Смирнов, Аравин, Копаев, Галыш (Антипов, 61), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Коржунов, 46), Беляев (Орлов, 55. Макаренко, 81), Азаров.
Предупреждения: Вяткин, 25. Гладышев, 37. Терентьев, 67. Смирнов, 69. Антипов, 73. Смирнов, 88.
Удаление: Антипов, 82 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Сафьян (Москва).
7 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский". 722 зрителя.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/