Заурбек Плиев стал игроком «Родины»

Бывший защитник «Уфы» Зуарбек Плиев стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба первой лиги.

Контракт с 31-летним игроком подписан на полтора года.

Первую половину сезона Плиев провел в «Уфе». В 12 матчах за башкирский клуб он не отметился результативными действиями.

Заурбек Плиев является воспитанником «Динамо». Выступал за «Аланию», «Астану», «Кайрат» и «Ахмат».