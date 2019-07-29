"Зато поездил по России, поел икру и рыбу". Милевский - о выступлении в ФНЛ

​Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал, что ему понравилось выступать в первенстве России ФНЛ.

– Ты играл в первой российской лиге…

– Да, очень доволен, если честно.

– 18 матчей и 0 голов. Ну как ты можешь быть доволен таким результатом?

– Зато поездил по России, поел икру и рыбу. У нас был хороший коллектив в "Тосно", мы выполнили задачу. Да, я нихера не забил, но было весело. А Питер – это вообще топ.

– Я слышал, что прямо в момент, когда ты уже подписывал контракт с "Тосно", Сане Панкову позвонили из "Динамо" Бухарест. И вы ушли пить кофе, прятались от Славы Матюшенко, потому что дали румынам час, чтобы они прислали бумаги.

– Да, это правда. Ждали и оттуда, и оттуда. Но в итоге выбрали "Тосно" – синица в руках лучше.