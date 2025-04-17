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Сегодня, 17:08

Защитника «Родины» Юдинева выписали из больницы после столкновения с вратарем «Сокола»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный врач «Родины» Андрей Мохарев в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья защитника команды Георгия Юдинцева после жесткого столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Состояние Георгия удовлетворительное, стабильное. Выписан из клиники города Саратова. Находится на этапе транспортировки в Москву в расположение клуба. Повторюсь, что всем необходимым для его скорейшего выздоровления, он обеспечен. Всех, кто переживает, прошу сохранять спокойствие. Делается все возможное, чтобы в скором времени вы увидели Георгия в полном здравии», — сказал Мохарев «СЭ».

Инцидент произошел на 80-й минуте игры в Саратове 13 апреля, в которой победу одержала «Родина» (2:1).

После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Футбол
ФК Родина
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4
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 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
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