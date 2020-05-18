Защитник Зайцев стал игроком «Факела»

«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового сезона. Вторым новичком команды стал Николай Зайцев, сообщает официальный сайт клуба.

Зайцев — в «Факеле»! ?



«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового футбольного сезона. Вторым новичком первой команды клуба стал Николай Зайцев.



Подробнее: https://t.co/L8hn0RHKG8#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/R3GfNQNM3U — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 18, 2020

30-летний центральный защитник имеет опыт выступлений в составе команд «Кубань» (Краснодар), «Волга» (Нижний Новгород) и «Амкар» (Пермь), а в течение двух предыдущих сезонов защищал цвета «СКА-Хабаровск». В недоигранном турнире Олимп-ФНЛ 2019/20 он принял участие в 24 матчах дальневосточной команды, забив в них три мяча.