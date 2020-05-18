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Защитник Зайцев стал игроком «Факела»

10:21
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«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового сезона. Вторым новичком команды стал Николай Зайцев, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний центральный защитник имеет опыт выступлений в составе команд «Кубань» (Краснодар), «Волга» (Нижний Новгород) и «Амкар» (Пермь), а в течение двух предыдущих сезонов защищал цвета «СКА-Хабаровск». В недоигранном турнире Олимп-ФНЛ 2019/20 он принял участие в 24 матчах дальневосточной команды, забив в них три мяча.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6084

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