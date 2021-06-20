Защитник «Урала» Чистяков перешел в «Акрон»

«Акрон» приобрел защитника «Урала» Никиту Чистякова, сообщает пресс-служба ФНЛ.

20-летний россиянин является воспитанником «Анжи». В прошлом розыгрыше он провел 23 матча за «Урал-2» в ПФЛ и забил 1 гол. В ФНЛ он выступал за «Чайку» в сезоне-2019/20.

Сезон-2020/21 «Акрон» закончил на 17-м месте.