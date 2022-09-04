Защитник «Торпедо» Темников может перейти в «Рубин»

«Рубин» рассматривает вариант с подписанием защитника «Торпедо» Ивана Темникова.

По информации Metaratings.ru, 33-летний игрок может оказаться в казанском клубе только при условии, что «Рубин» определится с судьбой Сильвие Бегича. В клубе ожидают, что легионер приостановит свой контракт, тогда на его место смогут подписать Темникова.

Не так давно «Торпедо» отправило группу футболистов во вторую команду. В числе отстраненных был и Темников. Интерес к игроку проявляет также «Уфа».

В текущем сезоне РПЛ защитник сыграл за «Торпедо» 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.