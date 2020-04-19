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Защитник «Торпедо» считает, что клуб готов к выходу в РПЛ

19:52
Артем Самсонов. Фото ФК «Торпедо»
Артем Самсонов. Фото ФК «Торпедо»
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов выразил мнение, что московская команда готова к выходу в Тинькофф-чемпионат России.

«Не могу говорить за всех, но скажу от себя и лица всех футболистов: мы сделаем все возможное, чтобы это случилось. Конечно, нам предстоит большой объем работы, но, думаю, и мы, и клуб готовы к повышению в классе», — приводит слова Самсонова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 53 очками.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41024/

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