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Заика: «Морено поменял тренировочный процесс в «Сочи» после вылета из РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, что изменилось в команде после вылета из РПЛ.

В сезоне-2023/24 команда заняла последнее место в премьер-лиге и вылетела в ФНЛ.

«Морено поменял тренировочный процесс в «Сочи» после вылета из РПЛ. Там больше прессингуют. «Торпедо», наверное, единственная команда в Первой лиге, которая так же играет. Конечно, тренер анализирует лигу. Здесь футбол немножко другой. Он анализирует то, во что здесь играют команды. И уже исходя из этого мы подстраиваемся под игру. Но возможно, что нам мастерства пока не хватает», — приводит «РБ Спорт» слова Заики.

«Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2024/25 с 17 очками после 12 туров.

Источник: РБ Спорт
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