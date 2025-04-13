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13 апреля, 16:16

Защитник «Родины» Юдинцев пришел в сознание после столкновения с игроком «Сокола»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» состояние здоровья защитника команды Георгия Юдинцева после жесткого столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Жора в сознании, речь нормальная, но ничего не помнит. Игрок останется в Саратове, где ему проведут все необходимые обследования. После точной постановки диагноза станет ясно, когда мы можем забрать его в Москву», — сказал Зинин «СЭ».

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
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Защитнику «Родины» Юдинцеву диагностировали черепно-мозговую травму после столкновения с вратарем «Сокола»
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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