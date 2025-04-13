Защитник «Родины» Юдинцев пришел в сознание после столкновения с игроком «Сокола»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» состояние здоровья защитника команды Георгия Юдинцева после жесткого столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Жора в сознании, речь нормальная, но ничего не помнит. Игрок останется в Саратове, где ему проведут все необходимые обследования. После точной постановки диагноза станет ясно, когда мы можем забрать его в Москву», — сказал Зинин «СЭ».

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.