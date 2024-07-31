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Сегодня, 16:53

Защитник «Родины» Сокол считает, что в первой лиге нет легких матчей

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Защитник «Родины» Артем Сокол ответил на вопрос об уровне российской первой лиги в сезоне-2024/25.

«У многих команд приличный состав. Например, «СКА-Хабаровск». Про «Балтику» я вообще молчу — серьезные игроки в клубе. С «Аланией» играли, вроде они должны быть подразобранными после прошлого сезона, но было тяжело.

Много хороших организаций. Ни в одном матче легко не было и не будет. В прошлом сезоне, наверное, два матча таких было: против «Волгаря» и «Черноморца». Каждый матч в Первой лиге — битва!», — цитирует Сокола Legalbet.

После 3 туров в турнирной таблице первой лиги лидирует тульский «Арсенал» с 9 набранными очками, на 2-й строчке с 7 баллами находится «Чайка». За ней располагаются московское «Торпедо», «Сокол» и «Родина», также набравшие по 7 очков.

27-летний Сокол перешел в московский клуб перед началаом текущего сезона. Игрок принял участие в 3 матчах первой лиги, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Артем Сокол
Первая лига
ФК Родина
0
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Источник: «Нефтехимик» начал поиск нового тренера на случай ухода Новикова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 - : -
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 - : -
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 - : -
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
3.08 16:00
Урал – Сокол
 - : -
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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