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Защитник «Родины» Клещенко перешел в «Ротор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ротор» объявил о переходе защитника «Родины» Александра Клещенко.

29-летний футболист подписал контракт до лета 2026 года.

Клещенко выступал за «Родину» с 2022 года. Он провел в московской команде 62 матча, забил 3 мяча и отличился 1 результативной передачей.

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: ФК «Ротор»
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
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 Родина 21 5 9 7 19-22 24
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
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