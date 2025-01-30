Защитник «Родины» Клещенко перешел в «Ротор»

«Ротор» объявил о переходе защитника «Родины» Александра Клещенко.

29-летний футболист подписал контракт до лета 2026 года.

Клещенко выступал за «Родину» с 2022 года. Он провел в московской команде 62 матча, забил 3 мяча и отличился 1 результативной передачей.

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.