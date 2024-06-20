Защитник Кожемякин стал первым новичком «Сочи»

Защитник Олег Кожемякин стал первым новичком «Сочи», сообщает пресс-служба команды.

Футболист будет играть под 22-м номером.

Ранее Кожемякин был игроком «СКА-Хабаровск», который покинул этим летом на правах свободного агента.

В команде он провел 33 матча, сделав 6 голевых передач и стал лучшим бомбардиром команды.