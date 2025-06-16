Защитник Карпов покинул «Уфу»

«Уфа» объявила о расторжении по обоюдному соглашению контракта с защитником Вадимом Карповым.

22-летний россиянин играл за «Уфу» с сентября 2023 года. В сезоне-2023/24 в составе башкирского клуба он стал победителем второй лиги «А».

В сезоне-2024/25 Карпов в 31 матче за «Уфу» не отметился результативными действиями.

Контракт Карпова действовал до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.