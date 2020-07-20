Защитник Илья Зуев стал игроком «Томи»

Состав «Томи» пополнил 26-летний защитник Илья Зуев, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон он провел в «Нижнем Новгороде». К «Томи» Зуев присоединился в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на 1 год.

На счету Зуева более 50 матчей и 4 гола за юношеские и молодежные сборные России различных возрастов.