Защитник Илья Зуев стал игроком «Томи»
10:26
Состав «Томи» пополнил 26-летний защитник Илья Зуев, сообщает пресс-служба клуба.
Прошлый сезон он провел в «Нижнем Новгороде». К «Томи» Зуев присоединился в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на 1 год.
На счету Зуева более 50 матчей и 4 гола за юношеские и молодежные сборные России различных возрастов.
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/ilia-zuev-stal-futbolistom-tomi-2020-07-20
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