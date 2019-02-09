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Защитник "Чертаново" Захаров вернулся на поле спустя три года

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Защитник "Чертаново" Андрей Захаров вышел на поле в матче Кубка ФНЛ с "Ригой" (1:3) после трех лет восстановления от серьезной травмы.

В последний раз он принимал участие в игре на юношеском чемпионате мира в Чили в 2015 году в составе сборной России 1998 года рождения. 

"Чертаново" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков после 24 туров.

 

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