Защитник "Чертаново" Захаров вернулся на поле спустя три года

Защитник "Чертаново" Андрей Захаров вышел на поле в матче Кубка ФНЛ с "Ригой" (1:3) после трех лет восстановления от серьезной травмы.

В последний раз он принимал участие в игре на юношеском чемпионате мира в Чили в 2015 году в составе сборной России 1998 года рождения.

"Чертаново" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков после 24 туров.

Долгожданный выход на поле Андрея Захарова. После трёхлетнего перерыва. Последняя игра была в ноябре 2015 года на Чемпионате Мира в Чили 🇨🇱 за @TeamRussia 1998. pic.twitter.com/2fIKNeJUEC – Nikolay Larin ⚽️ (@nikPIKElarin) 8 февраля 2019 г.

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