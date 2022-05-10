Татаев: «Представь, если бы я остался в Чехии... Мало ли что... Меня бы там убили»
Защитник «Алании» Алексей Татаев в интервью «СЭ» высказался об отъезде из чемпионата Чехии. До лета 2021 года он играл в «Младе Болеслав».
— Не жалеешь о своем решении перейти в ФНЛ?
— Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что что-то идет не так, бывает травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.
— В интервью ты уже объяснял почему уехал из Европы, но все-таки...
— Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.
— Думаешь, что могло бы быть так радикально?
— Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают.
— Реально?
— Я серьезно говорю, я общаюсь с белорусами, русскими, которые сейчас там. С этим все тяжко. С тем же Назаровым (российских защитник, выступавший за чешский «Богемианс» — «СЭ») расторгли контракт. Я бы тоже сейчас без клуба остался.
— Что думаешь делать дальше с карьерой?
— У меня контракт с «Аланией», а дальше будет видно.