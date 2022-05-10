Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:52

Татаев: «Представь, если бы я остался в Чехии... Мало ли что... Меня бы там убили»

Защитник «Алании» рассказал о риске, с которым мог столкнуться в Чехии
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Алании» Алексей Татаев в интервью «СЭ» высказался об отъезде из чемпионата Чехии. До лета 2021 года он играл в «Младе Болеслав».

— Не жалеешь о своем решении перейти в ФНЛ?

 — Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что что-то идет не так, бывает травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.

— В интервью ты уже объяснял почему уехал из Европы, но все-таки...

— Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.

— Думаешь, что могло бы быть так радикально?

— Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают.

— Реально?

— Я серьезно говорю, я общаюсь с белорусами, русскими, которые сейчас там. С этим все тяжко. С тем же Назаровым (российских защитник, выступавший за чешский «Богемианс» — «СЭ») расторгли контракт. Я бы тоже сейчас без клуба остался.

— Что думаешь делать дальше с карьерой?

 — У меня контракт с «Аланией», а дальше будет видно.

Алексей Татаев
Млада Болеслав
ФК Алания (Владикавказ)
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Алании» рассказал о фильме, который был снят про команду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости