Защитник «Алании» оценил шансы команды попасть в РПЛ на следующий сезон

Защитник «Алании» Алексей Татаев в интервью «СЭ» оценил шансы команды завоевать путевку в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

— Хотели выйти с первого места, не получилось. Сейчас будем бороться за четверку.

— Ты говоришь про первое место, но у «Алании» проблемы с лицензированием. Вам бы все равно не дали заявиться в РПЛ.

— Но мы хотели занять первое место. Мы же играем для чего-то, если ты играешь без интереса, то какой в этом смысл. У нас были цели и сейчас мы хотим зацепиться за четвертое место, — сказал Татаев «СЭ».

В розыгрыше Олимп — ФНЛ «Алания» с 57 очками занимает шестое место за два тура до конца сезона. В шести последних матчах у команды лишь одна победа. В оставшихся играх «Алания» дома встретится с «Ротором» и КАМАЗом.